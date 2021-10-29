'ABD’nin Afganistan yenilgisi yeni savaşlar kışkırtacak'

Suriye’nin başkenti Şam’da ziyaret ettiği Yüksek Askeri Akademisi’nin 36. Komuta ve Kurmay döneminden mezun subaylarına konuşan Esad, “ABD’nin Afganistan ve Irak’taki yenilgisinden sonra yeni savaşlar ve yenilgiler olacağını tahmin edebiliriz” ifadesini kullandı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD’nin Afganistan ve Irak’ta aldığı yenilgilerin yeni savaşlara ve yeni yenilgilere yol açacağını belirtti.
Suriye’nin başkenti Şam’da ziyaret ettiği Yüksek Askeri Akademisi’nin 36. Komuta ve Kurmay döneminden mezun subaylarına konuşan Esad, “ABD’nin Afganistan ve Irak’taki yenilgisinden sonra yeni savaşlar ve yenilgiler olacağını tahmin edebiliriz” ifadesini kullandı.