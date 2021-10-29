https://tr.sputniknews.com/20211029/avrupa-konseyi-kara-listeden-cikardi-sputnik-vnin-kullanildigi-3-ulkeye-seyahat-edilebilecek-1050303429.html

Avrupa Konseyi 'kara listeden' çıkardı: Sputnik V’nin kullanıldığı 3 ülkeye seyahat edilebilecek

Avrupa Konseyi 'kara listeden' çıkardı: Sputnik V’nin kullanıldığı 3 ülkeye seyahat edilebilecek

Avrupa Konseyi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gereken ülkeler listesini güncelleyerek, bu listeye Sputnik V aşısının kullanıldığı Arjantin, Namibya... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T16:19+0300

2021-10-29T16:19+0300

2021-10-29T16:19+0300

koronavirüs

ab konseyi

avrupa birliği

seyahat kısıtlaması

kovid-19

koronavirüs aşısı

sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050303282_0:58:3073:1786_1920x0_80_0_0_2e2de74c1becd3a1070d815d785be231.jpg

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceğinin belirtildiği ülkeler listesine 4 yeni ülkeyi ekledi.Listedeki dört ülke arasındaki Arjantin, Namibya ve Peru'da Sputnik V aşısı kullanılıyor.Kolombiya’nın da eklendiği listede Namibya, Kanada, Şili, Çin (karşılıklı olması koşuluyla), Katar, Güney Kore ve Ukrayna’nın yanı sıra başka ülkeler de yer alıyor.AB, mayıs ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı aşıların yapıldığı ülkelerden turistlerin kabul edilmesine izin vermişti.Bu aşılar arasında Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve bazı Çin aşıları var. Rus aşıları henüz AB’de onaylanmış değil.Kovid-19'a karşı yüzde 97.6 oranında etkinlik gösteren Sputnik V, dünyanın 70 ülkesinde tescil edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211021/kremlin-sputnik-vnin-abde-onaylanmasi-konusunda-bazi-teknik-anlasmazliklar-var-1050045164.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ab konseyi, avrupa birliği, seyahat kısıtlaması, kovid-19, koronavirüs aşısı, sputnik v