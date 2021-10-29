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Avrupa Konseyi 'kara listeden' çıkardı: Sputnik V’nin kullanıldığı 3 ülkeye seyahat edilebilecek
Avrupa Konseyi 'kara listeden' çıkardı: Sputnik V’nin kullanıldığı 3 ülkeye seyahat edilebilecek
Avrupa Konseyi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gereken ülkeler listesini güncelleyerek, bu listeye Sputnik V aşısının kullanıldığı Arjantin, Namibya... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T16:19+0300
2021-10-29T16:19+0300
koronavirüs
ab konseyi
avrupa birliği
seyahat kısıtlaması
kovid-19
koronavirüs aşısı
sputnik v
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceğinin belirtildiği ülkeler listesine 4 yeni ülkeyi ekledi.Listedeki dört ülke arasındaki Arjantin, Namibya ve Peru'da Sputnik V aşısı kullanılıyor.Kolombiya’nın da eklendiği listede Namibya, Kanada, Şili, Çin (karşılıklı olması koşuluyla), Katar, Güney Kore ve Ukrayna’nın yanı sıra başka ülkeler de yer alıyor.AB, mayıs ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı aşıların yapıldığı ülkelerden turistlerin kabul edilmesine izin vermişti.Bu aşılar arasında Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson ve bazı Çin aşıları var. Rus aşıları henüz AB’de onaylanmış değil.Kovid-19'a karşı yüzde 97.6 oranında etkinlik gösteren Sputnik V, dünyanın 70 ülkesinde tescil edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/kremlin-sputnik-vnin-abde-onaylanmasi-konusunda-bazi-teknik-anlasmazliklar-var-1050045164.html
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ab konseyi, avrupa birliği, seyahat kısıtlaması, kovid-19, koronavirüs aşısı, sputnik v

Avrupa Konseyi 'kara listeden' çıkardı: Sputnik V’nin kullanıldığı 3 ülkeye seyahat edilebilecek

16:19 29.10.2021
© Sputnik / Александр КряжевSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Avrupa Konseyi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gereken ülkeler listesini güncelleyerek, bu listeye Sputnik V aşısının kullanıldığı Arjantin, Namibya, Peru’yu ekledi. Listeye yeni eklenen bir diğer ülke de Kolombiya oldu.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceğinin belirtildiği ülkeler listesine 4 yeni ülkeyi ekledi.
Listedeki dört ülke arasındaki Arjantin, Namibya ve Peru'da Sputnik V aşısı kullanılıyor.
Kolombiya’nın da eklendiği listede Namibya, Kanada, Şili, Çin (karşılıklı olması koşuluyla), Katar, Güney Kore ve Ukrayna’nın yanı sıra başka ülkeler de yer alıyor.
AB, mayıs ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı aşıların yapıldığı ülkelerden turistlerin kabul edilmesine izin vermişti.
Bu aşılar arasında Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve bazı Çin aşıları var. Rus aşıları henüz AB’de onaylanmış değil.
Kovid-19'a karşı yüzde 97.6 oranında etkinlik gösteren Sputnik V, dünyanın 70 ülkesinde tescil edildi.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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