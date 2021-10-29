https://tr.sputniknews.com/20211029/cin-disisleri-orta-asyada-herhangi-bir-askeri-ussumuz-yok-1050298468.html

Çin Dışişleri: Orta Asya'da herhangi bir askeri üssümüz yok

Çin Dışişleri: Orta Asya'da herhangi bir askeri üssümüz yok

Çin Dışişleri Sözcüsü Vang Vınbin, ülkesinin Orta Asya bölgesindeki herhangi bir ülkede askeri üssünün bulunmadığını belirtti. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T14:10+0300

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2021-10-29T14:10+0300

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çin

afganistan

tacikistan

askeri üs

özel harekat

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'in Tacikistan'ın özel harekat polislerinin kullanımına sunulacak bir üs kuracağı iddiasına dair açıklama yaptı.Vang, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Çin'in Orta Asya'da herhangi bir askeri üssü olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim" yanıtını verdi.Ancak Vang, Tacikistan'da kurulacağı belirtilen üs hakkında net bir yorum yapmadı.Dün Çin'in Afganistan'dan gelen tehditlere karşı Tacik-Afgan sınırına Tacikistan özel harekat polisleri için üs kuracağı bildirilmişti.3 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan üste 12 bina yer alacağı duyurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211027/cin-taliban-uluslararasi-toplumla-diyalog-kurmaya-can-atiyor-1050228024.html

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çin, afganistan, tacikistan, askeri üs, özel harekat