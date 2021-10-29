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https://tr.sputniknews.com/20211029/cin-disisleri-orta-asyada-herhangi-bir-askeri-ussumuz-yok-1050298468.html
Çin Dışişleri: Orta Asya'da herhangi bir askeri üssümüz yok
Çin Dışişleri: Orta Asya'da herhangi bir askeri üssümüz yok
Çin Dışişleri Sözcüsü Vang Vınbin, ülkesinin Orta Asya bölgesindeki herhangi bir ülkede askeri üssünün bulunmadığını belirtti. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T14:10+0300
2021-10-29T14:10+0300
2021-10-29T14:10+0300
dünya
çin
afganistan
tacikistan
askeri üs
özel harekat
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'in Tacikistan'ın özel harekat polislerinin kullanımına sunulacak bir üs kuracağı iddiasına dair açıklama yaptı.Vang, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Çin'in Orta Asya'da herhangi bir askeri üssü olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim" yanıtını verdi.Ancak Vang, Tacikistan'da kurulacağı belirtilen üs hakkında net bir yorum yapmadı.Dün Çin'in Afganistan'dan gelen tehditlere karşı Tacik-Afgan sınırına Tacikistan özel harekat polisleri için üs kuracağı bildirilmişti.3 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan üste 12 bina yer alacağı duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211027/cin-taliban-uluslararasi-toplumla-diyalog-kurmaya-can-atiyor-1050228024.html
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çin, afganistan, tacikistan, askeri üs, özel harekat
Çin Dışişleri: Orta Asya'da herhangi bir askeri üssümüz yok
Çin Dışişleri Sözcüsü Vang Vınbin, ülkesinin Orta Asya bölgesindeki herhangi bir ülkede askeri üssünün bulunmadığını belirtti.
Vang, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya,
"Çin'in Orta Asya'da herhangi bir askeri üssü olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim" yanıtını verdi.
Ancak Vang, Tacikistan'da kurulacağı belirtilen üs hakkında net bir yorum yapmadı.
Dün Çin'in Afganistan'dan gelen tehditlere karşı Tacik-Afgan sınırına Tacikistan özel harekat polisleri için üs kuracağı bildirilmişti.
3 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan üste 12 bina yer alacağı duyurulmuştu.