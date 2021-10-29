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https://tr.sputniknews.com/20211029/rosatom-akkuyu-nukleer-guc-santralinin-son-unitesinin-insasi-icin-gereken-lisansi-aldik-1050295830.html
Rosatom: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin son ünitesinin inşası için gereken lisansı aldık
Rosatom: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin son ünitesinin inşası için gereken lisansı aldık
Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesinin inşası için gerekli olan lisansı aldığı bildirildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T12:50+0300
2021-10-29T12:50+0300
dünya
rosatom
inşaat
ünite
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Rosatom'dan yapılan açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesinin inşasına ilişkin lisansın alınmasıyla, söz konusu ünite için nükleer güvenlik tesisleri dahil planlanan tüm inşaat çalışmalarına başlanılabileceği kaydedildi.Rosatom, 4. ünitenin lisans başvurusu için gereken belgeleri Türkiye makamlarına 2020'nin mayıs ayında iletmişti.İnşaat lisansının alınmasından önce dördüncü ünitenin yer alacağı alanda birtakım ön inceleme çalışmalarının yapıldığı belirtiliyor. Lisansın alınmasının ardından bu sene bitmeden ünitenin reaktör ve türbin daireleri için temel atılması planlanıyor.Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Genel Direktörü Anastasiya Zoteyeva ise, konuya ilişkin açıklamasında, "4. enerji ünitesinin inşası için lisans alınması, projemizin hayata geçirilişi bakımından çok mühim bir aşama. Zira söz konusu ünite için lisans alınmasıyla 4 üniteden oluşacak güç santralimizin inşasının lisanslandırılma sürecini tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin lisanslandırma süreci boyunca Türkiye'nin çeşitli devlet kurumlarından 120'yi aşkın izin alınması gerekmişti.İlk enerji ünitesinin temeli 2018'de atılan santralin, bu ünitesinin 2023'te faaliyete girmesi bekleniyor.Santralin 2. ünitesinin temeli 2020'nin sonunda, 3. ünitesinin temeli de bu mart ayında atılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211004/rusyadan-erdoganin-yeni-nukleer-santraller-aciklamasina-yanit-isbirligini-genisletmeye-haziriz--1049502583.html
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rosatom, inşaat, ünite, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

Rosatom: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin son ünitesinin inşası için gereken lisansı aldık

12:50 29.10.2021
© AAAkkuyu NGS
Akkuyu NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA
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Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesinin inşası için gerekli olan lisansı aldığı bildirildi.
Rosatom'dan yapılan açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesinin inşasına ilişkin lisansın alınmasıyla, söz konusu ünite için nükleer güvenlik tesisleri dahil planlanan tüm inşaat çalışmalarına başlanılabileceği kaydedildi.
Rosatom, 4. ünitenin lisans başvurusu için gereken belgeleri Türkiye makamlarına 2020'nin mayıs ayında iletmişti.
İnşaat lisansının alınmasından önce dördüncü ünitenin yer alacağı alanda birtakım ön inceleme çalışmalarının yapıldığı belirtiliyor. Lisansın alınmasının ardından bu sene bitmeden ünitenin reaktör ve türbin daireleri için temel atılması planlanıyor.
Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Genel Direktörü Anastasiya Zoteyeva ise, konuya ilişkin açıklamasında, "4. enerji ünitesinin inşası için lisans alınması, projemizin hayata geçirilişi bakımından çok mühim bir aşama. Zira söz konusu ünite için lisans alınmasıyla 4 üniteden oluşacak güç santralimizin inşasının lisanslandırılma sürecini tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin lisanslandırma süreci boyunca Türkiye'nin çeşitli devlet kurumlarından 120'yi aşkın izin alınması gerekmişti.
İlk enerji ünitesinin temeli 2018'de atılan santralin, bu ünitesinin 2023'te faaliyete girmesi bekleniyor.
Santralin 2. ünitesinin temeli 2020'nin sonunda, 3. ünitesinin temeli de bu mart ayında atılmıştı.
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
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