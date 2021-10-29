https://tr.sputniknews.com/20211029/ruslar-izin-gunlerinde-yurtdisinda-en-cok-istanbulu-tercih-etti-1050293179.html

Ruslar izin günlerinde yurtdışında en çok İstanbul’u tercih etti

Ruslar izin günlerinde yurtdışında en çok İstanbul’u tercih etti

Rusya’da koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla 28 Ekim-7 Kasım tarihlerinde ilan edilen izin günlerinde başkent Moskova ve İstanbul, en popüler... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T11:30+0300

2021-10-29T11:30+0300

2021-10-29T11:30+0300

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yurtdışı

rusya’da koronavirüs salgını

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Yandex.Seyahat servisinden Rus basınına yansıyan araştırmaya göre, izin günlerinde Ruslar için yurtiçinde en popüler seyahat güzergahı Moskova oldu. Ruslar yurtdışında da en çok İstanbul’a seyahat etmeyi tercih etti. Kente yönelik talepler yüzde 65 arttı.İstanbul dışında Antalya’ya yönelik de yoğun bir talep (yüzde 25 artış) görüldü. Popüler güzergahlar arasında uçak bilet fiyatlarının en çok arttığı (yüzde 24) yer Antalya.Genel olarak Türkiye bu günlerde Rusların yurtdışında gitmeyi en çok tercih ettiği ülke oldu. Türkiye’den sonra Ermenistan, Belarus, Moldova ve Birleşik Arap Emirlikleri de geliyor.Turistlerin ilgi gösterdiği kentler ise sırasıyla İstanbul, Erivan, Antalya, Minsk ve Kişinev.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti. Bu arada bölgelere gerektiği takdirde izin günlerini 23 Ekim’den başlatabilmeleri yönünde yetki verilmişti. Başkent Moskova’nın yanı sıra, Moskova, Kaliningrad ve Smolensk gibi bazı bölgelerde izin günlerinin 28 Ekim-7 Kasım tarihlerinde uygulanması kararı alınmıştı. Voronej, Niynıy Novrogod, Novgorod, Samara, Kursk ve Perm bölgelerinde de 25 Ekim-7 Kasım dönemi izin günü olarak belirlenmişti.Bu dönemde ülke genelinde bir dizi tedbir uygulanacak.

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istanbul, rus turistler, antalya, turizm, seyahat, kısıtlama, yurtdışı, rusya’da koronavirüs salgını