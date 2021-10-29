https://tr.sputniknews.com/20211029/ukrayna-ingiltereden-yeni-gelistirilen-hassas-gudumlu-brimstone-fuzeleri-tedarik-edebilir-1050302476.html
'Ukrayna, İngiltere'den yeni geliştirilen hassas güdümlü Brimstone füzeleri tedarik edebilir'
'Ukrayna, İngiltere'den yeni geliştirilen hassas güdümlü Brimstone füzeleri tedarik edebilir'
Ukrayna Savunma Bakanlığı, İngiltere'den yeni geliştirilen hassas güdümlü Brimstone Sea Spear füzeleri tedarik edebileceğini duyurdu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T15:53+0300
2021-10-29T15:53+0300
2021-10-29T15:53+0300
savunma
ukrayna
ingiltere
brimstone füzeleri
ukrayna savunma bakanlığı
silah tedariki
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Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim tırmanırken, Ukrayna'nın İngiltere'den yeni silahlar tedarik edebileceği bildirildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Askeri-Teknik Politika, Silah Geliştirme ve Askeri Teçhizat Dairesi'nden Ukrinform ajansına yapılan açıklamada, "İngiliz şirketi MBDA UK, gelecekte silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ukrayna'ya teslim edilebilecek yeni bir Brimstone Sea Spear füzesi geliştiriyor" ifadelerini kullandı.21 Ekim'de The Times gazetesine konuşan Ukraynalı bir kaynak, Londra ile Kiev'in Brimstone füzeleri satışını müzakere ettiği bilgisini vermişti.MDBA UK (Matra, BAe Dynamics ve Alenia), Avrupalı silah üreticisi MBDA'in İngiltere'deki ayağı olarak öne çıkıyor.MBDA, halihazırda dünya çapında 90'dan fazla orduya silah tedarik ediyor.Öte yandan Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanı Natalya Nikonorova, dün Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki bir akaryakıt deposuna insansız hava araçlı saldırı düzenlediğini ve Donbass'taki Staromariyevka yerleşimini ele geçirmesi de dahil olmak üzere gerilimi yükselten faaliyetlerinin tam ölçekli bir savaşı kışkırtabileceği uyarısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211029/pentagon-tum-muttefiklerin-ukraynaya-yonelik-silah-tedarik-kisitlamalarini-kaldirmasini-istiyoruz-1050291116.html
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ukrayna, ingiltere, brimstone füzeleri, ukrayna savunma bakanlığı, silah tedariki
'Ukrayna, İngiltere'den yeni geliştirilen hassas güdümlü Brimstone füzeleri tedarik edebilir'
Ukrayna Savunma Bakanlığı, İngiltere'den yeni geliştirilen hassas güdümlü Brimstone Sea Spear füzeleri tedarik edebileceğini duyurdu.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim tırmanırken, Ukrayna'nın İngiltere'den yeni silahlar tedarik edebileceği bildirildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Askeri-Teknik Politika, Silah Geliştirme ve Askeri Teçhizat Dairesi'nden Ukrinform ajansına yapılan açıklamada, "İngiliz şirketi MBDA UK, gelecekte silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ukrayna'ya teslim edilebilecek yeni bir Brimstone Sea Spear füzesi geliştiriyor" ifadelerini kullandı.
21 Ekim'de The Times gazetesine konuşan Ukraynalı bir kaynak, Londra ile Kiev'in Brimstone füzeleri satışını müzakere ettiği bilgisini vermişti.
MDBA UK (Matra, BAe Dynamics ve Alenia), Avrupalı silah üreticisi MBDA'in İngiltere'deki ayağı olarak öne çıkıyor.
MBDA, halihazırda dünya çapında 90'dan fazla orduya silah tedarik ediyor.
Öte yandan Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanı Natalya Nikonorova, dün Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki bir akaryakıt deposuna insansız hava araçlı saldırı düzenlediğini ve Donbass'taki Staromariyevka yerleşimini ele geçirmesi de dahil olmak üzere gerilimi yükselten faaliyetlerinin tam ölçekli bir savaşı kışkırtabileceği uyarısında bulunmuştu.