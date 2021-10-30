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https://tr.sputniknews.com/20211030/lubnan-basbakani-riyadla-iliskilerin-kesilmesine-neden-olan-bakandan-fedakarlik-yapmasini-istedi-1050319081.html
Lübnan Başbakanı, Riyad'la ilişkilerin kesilmesine neden olan bakandan 'fedakarlık' yapmasını istedi
Lübnan Başbakanı, Riyad'la ilişkilerin kesilmesine neden olan bakandan 'fedakarlık' yapmasını istedi
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin kopmasına sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi’ye ulusal... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T02:22+0300
2021-10-30T02:22+0300
dünya
suudi arabistan
necib mikati
george kardahi
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Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mikati'nin, Suudi Arabistan’ın Lübnan ile diplomatik ilişkilerini kesmesi ve tüm ithalatı durdurması üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bu durum üzerinde istişare ettiği kaydedildi.Açıklamada, Avn'la yapılan istişare sonucunda, Başbakan Mikati’nin Kardahi ile görüştüğü, kendisine ulusal çıkarları göz önünde bulundurup Lübnan’ın Arap ilişkilerinin yeniden düzeltilmesi için uygun bir karar almasını istediği ifade edildi.Ayrıca Mikati’nin, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib’ten de yurt dışına seyahat etmemesini, Suudi Arabistan ile sorunun çözülmesi için bir kriz masası kurması talimatı verdiği kaydedildi.Suudi Arabistan, bugün, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, Riyad'ı eleştiren ifadeleri üzerine Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi geri çağırıp, Lübnan'dan tüm ithalatı da durduğunu açıklamıştı.Riyad’ın bu kararı üzerine Mikati ise, durumdan derin üzüntü duyduklarını belirterek kararın gözden geçirilmesi temennisinde bulunmuştu.Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlamasıKardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu."Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor" yanıtını vermişti.Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.
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suudi arabistan, necib mikati, george kardahi

Lübnan Başbakanı, Riyad'la ilişkilerin kesilmesine neden olan bakandan 'fedakarlık' yapmasını istedi

02:22 30.10.2021
© REUTERS / Mohamed AzakirLübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi
Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / Mohamed Azakir
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin kopmasına sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi’ye ulusal çıkarları gözeterek uygun bir karar alması teklifinde bulundu.
Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mikati'nin, Suudi Arabistan’ın Lübnan ile diplomatik ilişkilerini kesmesi ve tüm ithalatı durdurması üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bu durum üzerinde istişare ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Avn'la yapılan istişare sonucunda, Başbakan Mikati’nin Kardahi ile görüştüğü, kendisine ulusal çıkarları göz önünde bulundurup Lübnan’ın Arap ilişkilerinin yeniden düzeltilmesi için uygun bir karar almasını istediği ifade edildi.
Ayrıca Mikati’nin, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib’ten de yurt dışına seyahat etmemesini, Suudi Arabistan ile sorunun çözülmesi için bir kriz masası kurması talimatı verdiği kaydedildi.
Suudi Arabistan, bugün, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, Riyad'ı eleştiren ifadeleri üzerine Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi geri çağırıp, Lübnan'dan tüm ithalatı da durduğunu açıklamıştı.
Riyad’ın bu kararı üzerine Mikati ise, durumdan derin üzüntü duyduklarını belirterek kararın gözden geçirilmesi temennisinde bulunmuştu.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.
"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor" yanıtını vermişti.
Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.
Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.
Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.
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