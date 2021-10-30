Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211030/sok-marketler-de-fahis-fiyat-cezasina-itiraz-edecek-1050323874.html
Şok Marketler de 'fahiş fiyat' cezasına itiraz edecek
Şok Marketler de 'fahiş fiyat' cezasına itiraz edecek
Şok Marketler Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturmasında verdiği cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Gayr-i adil cezaya karşı, Türk... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T12:53+0300
2021-10-30T12:53+0300
türkiye
rekabet kurulu
bim
şok marketler
migros
fahiş fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050323849_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ee93f6b3b74ce5fb9f4d8959c40268be.jpg
Migros ve BİM'in ardından Şok Marketler de Rekabet Kurulu'nun 'fahiş fiyat' cezasına itiraz edeceklerini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Sektördeki rekabet ve artan maliyetlere rağmen fiyatlarımızı düşük tutma yönündeki kararlılığımız, bugüne kadar hem müşterilerimizin bütçesine hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağladı ve sağlamaya da devam edecek" denildi. Açıklama şu şekilde: "Rekabet Kurumu tarafından, zincir marketler arasında fiyat artışları ile ilgili soruşturma neticesinde tarafımıza yapılan haksız suçlamalar ve neticesinde tayin edilen ceza hakkında milletimizi bilgilendirme zarureti doğmuştur.Öncelikle belirtmek isteriz ki, verilen para cezasının ötesinde, müşterilerimiz aleyhine eylemde bulunduğumuza ilişkin haksız suçlama bizi derinden üzmüştür.'Birinci önceliğimiz kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmak'Birinci önceliğimiz, müşterilerimize her zaman kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmak olmuştur. Bu, indirim market olarak iş modelimizin de bir gereğidir. Sektördeki rekabet ve artan maliyetlere rağmen fiyatlarımızı düşük tutma yönündeki kararlılığımız, bugüne kadar hem müşterilerimizin bütçesine hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağladı ve sağlamaya da devam edecek. 'TÜİK verilerinde yer alan enflasyon ortalamasının çok altında kalan fiyat artışları bunun ispatı'ŞOK Marketler’in, her zaman TÜİK tarafından açıklanan “gıda ve alkolsüz içecekler” enflasyon ortalamasının çok altında kalan fiyat artışları ve halka açık bir şirket olarak herkesin erişebildiği finansal verileri bunun en güzel ispatıdır. ŞOK Marketler, her aşaması denetlenebilir ticari faaliyetleri, yatırımları ve sağladığı istihdam ile müşterilerine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir şirkettir. Ve bu katkıyı sağlamaya devam edecektir. Bununla gurur duyuyoruz'Pandemi döneminde müşterimizin yanında olduk'Pandeminin ve ekonominin en sıkıntılı dönemlerinde, tüm dünyada market rafları boşalırken dahi hizmetlerimizi kesintisiz sürdürerek daima müşterilerimizin yanında olduk. O dönemlerde yapılan fedakarlıklar herkesçe malumdur. Faaliyetlerimizi çoğu aile işletmelerinden oluşan küçük ve orta ölçekli üreticilerden tedarikçilere, çiftçilerden nakliyecilere kadar sayıları yüzbinlere ulaşan büyük bir ekosistem içinde şeffaf bir şekilde yönetiyor ve bu ekosistemi güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.'Hakkımızı sonuna kadar arayacağız'Her aşamasında ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini gözeterek yürüttüğümüz faaliyetler sonrasında verilen bu gayr-i adil cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sayıları 40 bine yaklaşan çalışanlarımızla birlikte, müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz.
https://tr.sputniknews.com/20211030/migrosun-ardindan-bim-de-fahis-fiyat-cezasini-yargiya-tasiyor-1050321608.html
https://tr.sputniknews.com/20211029/rekabet-kurumu-fahis-fiyat-sorusturmasini-tamamladi-6-zincir-markete-para-cezasi-1050290816.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050323849_138:0:1038:675_1920x0_80_0_0_9ce9d543cc5641ef351fa42fd82efa20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rekabet kurulu, bim, şok marketler, migros, fahiş fiyat

Şok Marketler de 'fahiş fiyat' cezasına itiraz edecek

12:53 30.10.2021
© DHAŞok Marketler
Şok Marketler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© DHA
Abone ol
Şok Marketler Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturmasında verdiği cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Gayr-i adil cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.
Migros ve BİM'in ardından Şok Marketler de Rekabet Kurulu'nun 'fahiş fiyat' cezasına itiraz edeceklerini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, "Sektördeki rekabet ve artan maliyetlere rağmen fiyatlarımızı düşük tutma yönündeki kararlılığımız, bugüne kadar hem müşterilerimizin bütçesine hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağladı ve sağlamaya da devam edecek" denildi.
Açıklama şu şekilde:
"Rekabet Kurumu tarafından, zincir marketler arasında fiyat artışları ile ilgili soruşturma neticesinde tarafımıza yapılan haksız suçlamalar ve neticesinde tayin edilen ceza hakkında milletimizi bilgilendirme zarureti doğmuştur.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, verilen para cezasının ötesinde, müşterilerimiz aleyhine eylemde bulunduğumuza ilişkin haksız suçlama bizi derinden üzmüştür.

'Birinci önceliğimiz kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmak'

Birinci önceliğimiz, müşterilerimize her zaman kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmak olmuştur. Bu, indirim market olarak iş modelimizin de bir gereğidir. Sektördeki rekabet ve artan maliyetlere rağmen fiyatlarımızı düşük tutma yönündeki kararlılığımız, bugüne kadar hem müşterilerimizin bütçesine hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağladı ve sağlamaya da devam edecek.

'TÜİK verilerinde yer alan enflasyon ortalamasının çok altında kalan fiyat artışları bunun ispatı'

ŞOK Marketler’in, her zaman TÜİK tarafından açıklanan “gıda ve alkolsüz içecekler” enflasyon ortalamasının çok altında kalan fiyat artışları ve halka açık bir şirket olarak herkesin erişebildiği finansal verileri bunun en güzel ispatıdır. ŞOK Marketler, her aşaması denetlenebilir ticari faaliyetleri, yatırımları ve sağladığı istihdam ile müşterilerine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir şirkettir. Ve bu katkıyı sağlamaya devam edecektir. Bununla gurur duyuyoruz

'Pandemi döneminde müşterimizin yanında olduk'

Pandeminin ve ekonominin en sıkıntılı dönemlerinde, tüm dünyada market rafları boşalırken dahi hizmetlerimizi kesintisiz sürdürerek daima müşterilerimizin yanında olduk. O dönemlerde yapılan fedakarlıklar herkesçe malumdur. Faaliyetlerimizi çoğu aile işletmelerinden oluşan küçük ve orta ölçekli üreticilerden tedarikçilere, çiftçilerden nakliyecilere kadar sayıları yüzbinlere ulaşan büyük bir ekosistem içinde şeffaf bir şekilde yönetiyor ve bu ekosistemi güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

'Hakkımızı sonuna kadar arayacağız'

Her aşamasında ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini gözeterek yürüttüğümüz faaliyetler sonrasında verilen bu gayr-i adil cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sayıları 40 bine yaklaşan çalışanlarımızla birlikte, müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz.
BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
TÜRKİYE
Migros'un ardından BİM de 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
10:17
market - alışveriş - poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
TÜRKİYE
Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası
Dün, 09:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:12Mark Zuckerberg'in Meta sunumunda viral olan gizem çözüldü
13:03Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı: 'Gelin ve damadın parklarda çektirdiği fotoğraflar teşhirciliktir’
12:53Şok Marketler de 'fahiş fiyat' cezasına itiraz edecek
12:33Sudan'daki darbenin lideri Burhan: Ülkedeki iktidar değişikliğini darbe olarak görmemek gerekiyor
12:32Karar yazarı Berkan: Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmekten vazgeçti
12:23Araştırma: Koronavirüs belirtisi göstermeyen 4 kişiden biri zatürre oluyor
12:10Meteoroloji'den bazı iller için kar uyarısı
12:03Kılıçdaroğlu: Adaylık isteyen kimseye olumlu yanıt vermedim
11:58Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
11:43Maradona'nın doğduğu ev 'ulusal tarihi yer' ilan edildi
11:36RTÜK'ün 25 tuvalet ve 3 duşu 1 milyon TL'ye yenilenecek
11:28İçişleri Bakanlığı: 2011'den bu yana 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
11:08Fetullah Gülen'in yeğeni Ümraniye'de gözaltına alındı
11:0432 yıllık cezadan beraat etti: Kürşat Yılmaz tahliye oldu
10:52Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Yeniden kapanma gündeme gelebilir
10:47Macron: Rusya'nın enerji fiyatlarını manipüle ettiğine dair kanıt yok
10:17Migros'un ardından BİM de 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
10:05Bill Gates, Fethiye'de koy kapatıp doğum gününü kutladı
09:52Ankara'da 11 yaşındaki sığınmacı çocuk ölü bulundu
09:45Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulal Atalay Laçin 2 yıl önce de yakalanmış