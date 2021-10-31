https://tr.sputniknews.com/20211031/arinc-arabasinda-kokain-ceken-adami-genel-merkeze-almislar-1050348775.html
Arınç: Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışlar
Arınç: Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışlar
Eski TBMM Başkanı Arınç "Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T17:24+0300
2021-10-31T17:24+0300
2021-10-31T17:35+0300
politika
ak parti
bülent arınç
açıklama
kokain
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi. Arınç burada yaptığı konuşmada siyasette nefret dilinin hakim olmasını eleştirerek "Birileri eline kılıcı alıp ona buna sallıyor" dedi."Bu kişilerin artık sözünün bir hikmeti kalmamıştır" ifadesini kullanan Arınç, "Arabasında kokain çekmiş adamı genel merkeze almışlar. Ben olsam 30 kilometre yaklaştırmam" şeklinde konuştu.Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Bülent Arınç, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabının okunmasını önerdiği için kendisine çok kızıldığını belirterek "Okumak çok önemli. Okumayan azar. Okursanız hitabetiniz iyileşir. Hitabeti öyle siyaset akademilerinde öğrenemezsiniz, okursanız gelişir" diye konuştu.'Dini meseleyi bugünkülerle konuşmam'"Bugün ilahiyat fakültesi hocaları bile birbirine düştü. Sahih olmak lazım" diyen Arınç, "Ben bir dini meseleyi konuşacak olursam ya Mehmet Görmez'le ya da Ali Bardakoğlu'yla konuşurum. Bugünkülerle konuşmam" ifadesini de kullandı.Arınç, "Hala AK Partiliyim, bir yere gitmiş değilim" derken, siyasete girmek isteyenlere, "Siz iyi olun, sizi talep etsinler" tavsiyesinde bulundu. Arınç konuşmasında "Yaptıklarımla iftihar ediyorum. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum" şeklinde konuştu."İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya, ondan bahsediyorum" diyen Arınç, "Millet İttifakı seçim kazanırsa Türkiye'de kaos olmaz mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:Arınç, "Kutuplaşmanın en aza inmesi için ne yapılmalı" sorusuna, "İslam'ın özünde güzel söz ve yumuşak dil var. Siyasetin dili yumuşak olmalı, herkesi kucaklamalı. Yüzde 50 oy almak demek, iki kişiden birinin onayını almak demek. Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz" diyerek yanıtladı.
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ak parti, bülent arınç, açıklama, kokain
Arınç: Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışlar
17:24 31.10.2021 (güncellendi: 17:35 31.10.2021)
Eski TBMM Başkanı Arınç "Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz" dedi.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi.
Arınç burada yaptığı konuşmada siyasette nefret dilinin hakim olmasını eleştirerek "Birileri eline kılıcı alıp ona buna sallıyor"
dedi.
"Bu kişilerin artık sözünün bir hikmeti kalmamıştır" ifadesini kullanan Arınç, "Arabasında kokain çekmiş adamı genel merkeze almışlar. Ben olsam 30 kilometre yaklaştırmam" şeklinde konuştu.
Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre,
Bülent Arınç, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
'ın Devran kitabının okunmasını önerdiği için kendisine çok kızıldığını belirterek "Okumak çok önemli. Okumayan azar. Okursanız hitabetiniz iyileşir. Hitabeti öyle siyaset akademilerinde öğrenemezsiniz, okursanız gelişir
" diye konuştu.
'Dini meseleyi bugünkülerle konuşmam'
"Bugün ilahiyat fakültesi hocaları bile birbirine düştü. Sahih olmak lazım" diyen Arınç, "Ben bir dini meseleyi konuşacak olursam ya Mehmet Görmez'le ya da Ali Bardakoğlu'yla konuşurum. Bugünkülerle konuşmam" ifadesini de kullandı.
Arınç, "Hala AK Partiliyim, bir yere gitmiş değilim"
derken, siyasete girmek isteyenlere, "Siz iyi olun, sizi talep etsinler"
tavsiyesinde bulundu. Arınç konuşmasında "Yaptıklarımla iftihar ediyorum. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum"
şeklinde konuştu.
"İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya, ondan bahsediyorum" diyen Arınç, "Millet İttifakı seçim kazanırsa Türkiye'de kaos olmaz mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Ben konuya Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye bakmayayım. 1974'te CHP ile biz, yani MSP ile ittifak kurdu. Ecevit, güzel bir söz söyledi. "Tarihi bir yanılgı içindeymişiz" dedi. Dindar insanlar Atatürk düşmanıdır sanılıyordu. O dönem bu koalisyona olmaz deniyordu. Bal gibi de oldu. İttifakları temeli 1991'de atıldı. Kendi ittifakını kuran bir parti, karşısındakine kötü sözler söylememeli. Millet - zillet lafını doğru bulmuyorum. Oradan da biri çıkar size çamur der. Ortada belirlenmiş bir erken seçim yok, dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayını açıklamamış olmasını doğru buluyorum."
Arınç, "Kutuplaşmanın en aza inmesi için ne yapılmalı" sorusuna, "İslam'ın özünde güzel söz ve yumuşak dil var. Siyasetin dili yumuşak olmalı, herkesi kucaklamalı. Yüzde 50 oy almak demek, iki kişiden birinin onayını almak demek. Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz" diyerek yanıtladı.