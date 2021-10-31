https://tr.sputniknews.com/20211031/arinc-arabasinda-kokain-ceken-adami-genel-merkeze-almislar-1050348775.html

Arınç: Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışlar

Arınç: Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışlar

Eski TBMM Başkanı Arınç "Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T17:24+0300

2021-10-31T17:24+0300

2021-10-31T17:35+0300

politika

ak parti

bülent arınç

açıklama

kokain

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi. Arınç burada yaptığı konuşmada siyasette nefret dilinin hakim olmasını eleştirerek "Birileri eline kılıcı alıp ona buna sallıyor" dedi."Bu kişilerin artık sözünün bir hikmeti kalmamıştır" ifadesini kullanan Arınç, "Arabasında kokain çekmiş adamı genel merkeze almışlar. Ben olsam 30 kilometre yaklaştırmam" şeklinde konuştu.Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Bülent Arınç, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabının okunmasını önerdiği için kendisine çok kızıldığını belirterek "Okumak çok önemli. Okumayan azar. Okursanız hitabetiniz iyileşir. Hitabeti öyle siyaset akademilerinde öğrenemezsiniz, okursanız gelişir" diye konuştu.'Dini meseleyi bugünkülerle konuşmam'"Bugün ilahiyat fakültesi hocaları bile birbirine düştü. Sahih olmak lazım" diyen Arınç, "Ben bir dini meseleyi konuşacak olursam ya Mehmet Görmez'le ya da Ali Bardakoğlu'yla konuşurum. Bugünkülerle konuşmam" ifadesini de kullandı.Arınç, "Hala AK Partiliyim, bir yere gitmiş değilim" derken, siyasete girmek isteyenlere, "Siz iyi olun, sizi talep etsinler" tavsiyesinde bulundu. Arınç konuşmasında "Yaptıklarımla iftihar ediyorum. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum" şeklinde konuştu."İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya, ondan bahsediyorum" diyen Arınç, "Millet İttifakı seçim kazanırsa Türkiye'de kaos olmaz mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:Arınç, "Kutuplaşmanın en aza inmesi için ne yapılmalı" sorusuna, "İslam'ın özünde güzel söz ve yumuşak dil var. Siyasetin dili yumuşak olmalı, herkesi kucaklamalı. Yüzde 50 oy almak demek, iki kişiden birinin onayını almak demek. Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz" diyerek yanıtladı.

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ak parti, bülent arınç, açıklama, kokain