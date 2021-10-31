Asbaşkan Kocadağ: Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın alacağı puanların önüne geçti

"Beşiktaş ne zaman iyi gitmeye başlasa bu oyunlar oynanmaya başlıyor. Beşiktaş'a karşı bir ittifak olduğu bir gerçek. Bu ittifakın ortakları belli. Saha içi ve dışında da yandaşları var. Ancak o ittifak barajı geçemez. O ittifaka destek verenler de bunun farkına varsın. Beşiktaş'ın hakkını yiyerek bir yere gelemezler. Biz kendi mücadelemizi yapacağız. Cüneyt Hoca bugün bizi üzdü. MHK değişti ama bazı şeyler değişmedi. Takım olarak toparlayacağız, daha iyi futbol oynayacağız. Geçen sezon şampiyon olduk. Averajla şampiyon olduk ama herkesin vicdanında 'Şampiyon Beşiktaş' yazıldı. Bu sezon da şampiyon olacaksak herkesin aklına ve kalbine kazınacak futbolu oynayacağız. Biz o futbolu oynamaya başlayacağız ve inşallah şampiyonluğu göğüsleyeceğiz."