https://tr.sputniknews.com/20211101/fatih-terim-ve-sergen-yalcini-geride-birakti-super-ligde-son-bir-yilin-lideri-abdullah-avci-1050373410.html

Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı: Süper Lig'de son bir yılın lideri Abdullah Avcı

Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı: Süper Lig'de son bir yılın lideri Abdullah Avcı

Süper Lig'de Trabzonspor'un başında 1 yılını doldurmasına günler kala Abdullah Avcı, takımı liderliğe taşırken, söz konusu süreçte en çok puan toplayan teknik... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:05+0300

2021-11-01T15:05+0300

2021-11-01T15:07+0300

trabzonspor

abdullah avcı

spor

galatasaray

fatih terim

sergen yalçın

beşiktaş

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezondan beri takımlarının başında yer alan ve şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray teknik adamlarını, göreve geldiği son 1 yıl içindeki performansıyla geride bıraktı.Süper Lig'de son 1 yıl içinde oynanan 43 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Avcı ve takımı 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 92 puan topladı ve maç başına 2.2 ortalama elde etti.Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ise 43 maçta 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 91 puan topladı ve 2.00 puan ortalaması elde etti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise 43 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 88 puan toplayarak 1.90 puan ortalaması elde etti.Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.Takımı Avrupa'ya taşıdıTrabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi. Avcı döneminde 65 puan toplayan Karadeniz ekibi ligin dibinden gelerek Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.Süper Kupa'yı müzesine getirdiBordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu ve sezonu tek kupayla tamamladı.Namağlup lider devam ediyorBordo-mavililer, bu sezon ise 11 haftalık bölümde mağlubiyet görmedi. Karadeniz ekibi, 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 3 beraberlik aldı ve 27 puan toplayarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.Ligde 23 maçtır yenilmiyorTeknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, en son geçen sezonun 29. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Karadeniz ekibi daha sonra oynadığı 23 lig maçını kaybetmedi. Süper Lig'de 236 gündür yenilmeyen Avcı ve öğrencileri deplasmanda ise yenilmezlik rekoru kırarak rakiplerine boyun eğmedi.

https://tr.sputniknews.com/20211024/abdullah-avcidan-sampiyonluk-aciklamasi-sonu-harika-olacak-1050129603.html

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trabzonspor, abdullah avcı, galatasaray, fatih terim, sergen yalçın, beşiktaş