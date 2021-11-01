https://tr.sputniknews.com/20211101/macron-denizalti-sozlesmesi-konusunda-avustralyanin-yalan-soylediginden-eminim-1050358680.html
Macron: Denizaltı sözleşmesi konusunda Avustralya'nın yalan söylediğinden kesinlikle eminim
Macron: Denizaltı sözleşmesi konusunda Avustralya'nın yalan söylediğinden kesinlikle eminim
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı denizaltı sözleşmesini iptal ettiği süreçte Paris'e karşı bilinçli bir şekilde yalan... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T09:27+0300
2021-11-01T09:27+0300
2021-11-01T09:32+0300
dünya
abd
fransa
ingiltere
g20 zirvesi
emmanuel macron
aukus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049536978_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9b62362e83f97388b386297c97fe8769.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı milyarlarca dolarlık denizaltı sözleşmesini feshederek ABD ve İngiltere ile 'AUKUS' adı verilen başka bir ortaklık kurması sürecine dair açıklamada bulundu.G20 Zirvesi'nin oturum aralarında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Macron, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın söz konusu sözleşmeyle alakalı ciddiyetsiz davrandığını belirtti.Morrison'ın Fransa'ya yalan söylediğinden tamamen emin olduğu vurgusunu yaparak "Öyle sandığımdan değil, biliyorum" diyen Macron, "Ben yalnızca birine saygılı davrandığımız vakitte dürüst olunması ve buna uygun ve tutarlı davranılması gerektiğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin Avustralya'ya saygı ve dostluk çerçevesinde yaklaştığını da sözlerine ekledi.Daha önce 'AUKUS' birlikteliğine giden süreçte Morrison'ın, Washington ve Londra ile gizli görüşmeler yürüttüğü ortaya çıkmıştı.ABD, İngiltere ve Avustralya, geçen aylarda Çin'i hedef alan ve AUKUS adını verdikleri yeni bir savunma ve güvenlik ortaklığı duyurmuştu.Çin, AUKUS'un bölgedeki barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu ve silahlanma yarışını kışkırttığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211029/fransa-hukumeti-abd-ile-isbirligini-yeniden-baslatma-niyetindeyiz-1050299105.html
fransa
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049536978_123:0:1183:795_1920x0_80_0_0_dfeec5a16d41fc73ebe04285eaa606a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, fransa, ingiltere, g20 zirvesi, emmanuel macron, aukus
Macron: Denizaltı sözleşmesi konusunda Avustralya'nın yalan söylediğinden kesinlikle eminim
09:27 01.11.2021 (güncellendi: 09:32 01.11.2021)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı denizaltı sözleşmesini iptal ettiği süreçte Paris'e karşı bilinçli bir şekilde yalan söylediğinden emin olduğunu ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı milyarlarca dolarlık denizaltı sözleşmesini feshederek ABD ve İngiltere ile 'AUKUS' adı verilen başka bir ortaklık kurması sürecine dair açıklamada bulundu.
G20 Zirvesi'nin oturum aralarında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Macron, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın söz konusu sözleşmeyle alakalı ciddiyetsiz davrandığını belirtti.
Morrison'ın Fransa'ya yalan söylediğinden tamamen emin olduğu vurgusunu yaparak "Öyle sandığımdan değil, biliyorum" diyen Macron, "Ben yalnızca birine saygılı davrandığımız vakitte dürüst olunması ve buna uygun ve tutarlı davranılması gerektiğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin Avustralya'ya saygı ve dostluk çerçevesinde yaklaştığını da sözlerine ekledi.
Daha önce 'AUKUS' birlikteliğine giden süreçte Morrison'ın, Washington ve Londra ile gizli görüşmeler yürüttüğü ortaya çıkmıştı.
ABD, İngiltere ve Avustralya, geçen aylarda Çin'i hedef alan ve AUKUS adını verdikleri yeni bir savunma ve güvenlik ortaklığı duyurmuştu.
Çin, AUKUS'un bölgedeki barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu ve silahlanma yarışını kışkırttığını söylemişti.