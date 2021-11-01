https://tr.sputniknews.com/20211101/putin-abdnin-avrupaya-fuze-konuslandirma-planlari-cok-buyuk-bir-tehdit-yaratiyor-1050374419.html

Putin: ABD’nin Avrupa’ya füze konuşlandırma planları çok büyük bir tehdit yaratıyor

Putin: ABD’nin Avrupa’ya füze konuşlandırma planları çok büyük bir tehdit yaratıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Avrupa’ya füze sistemleri yerleştirme planlarının Rusya için ‘çok büyük bir tehdit’ oluşturduğunu söyledi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:33+0300

2021-11-01T15:33+0300

2021-11-01T16:00+0300

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vladimir putin

füze

hava savunma

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Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı yöneticileri ve savunma sanayi temsilcileri ile görüşmesinde, ABD’yi ima ederek, bazı ülkelerin Rusya ile aralarındaki ‘stratejik eşitliği’ bozma girişiminde bulunduklarını söyledi. “İyi biliyoruz ki yabancı meslektaşlarımızdan bazıları, bu eşitliği bozma girişimlerinden vazgeçmiyorlar. Söz konusu girişimlerden birisi de sınırlarımızın çok yakınına küresel füze savunma sistemleri yerleştirmek” diyen Putin, “Rusya’nın güvenliğine yönelik bu tehditleri fark etmememiz imkansız, bu duruma uygun biçimde yanıt vereceğiz” vurgusu yaptı.Hava kuvvetlerinin güçlendirilmesine ilişkin konuları ele almaları gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, “Zira Rusya’nın hava saldırılarından korunması ve stratejik eşitliğin sağlanması, hava kuvvetlerimizin savaşa ne denli hazır olduğuna ve teknik durumlarına doğrudan bağlıdır” ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, “ABD’nin Avrupa’ya orta menzilli füzeler yerleştirmek gibi herkes tarafından bilinen planları mevcut, bu da çok büyük tehlike ve tehdit oluşturuyor” diye ekledi.

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abd, rusya, vladimir putin, füze, hava savunma