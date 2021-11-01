https://tr.sputniknews.com/20211101/turkiyede-arastirildi-koronavirus-sonrasi-cinsel-iktidarsizligin-nedeni-belli-oldu-1050373965.html

Türkiye'de araştırıldı: Koronavirüs sonrası cinsel iktidarsızlığın nedeni belli oldu

Türkiye'de araştırıldı: Koronavirüs sonrası cinsel iktidarsızlığın nedeni belli oldu

Türkiye’de 80 erkek üzerinde yapılan bir araştırma, koronavirüs sonrası kandaki interlökin-6 düzeyinin yükselmesine bağlı olarak erkeklerde cinsel... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:20+0300

2021-11-01T15:20+0300

2021-11-01T15:20+0300

koronavirüs

bilim

ingiltere

türkiye

anket

dergi

araştırma

aşı

hastalık

iktidarsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050373899_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_60e7808117fe3d9600c208a11a85dae8.jpg

Türkiye’deki 3 üniversite hastanesinden bilim insanları, koronavirüsün cinsel iktidarsızlık ile bağlantısını araştırdı. 30-45 yaş arasında koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle pandemi servisine yatırılan ve bilinen herhangi bir kronik hastalık tanısı olmayan 80 erkek üzerinde yapılan araştırmada, hastaların kan testleri ve hormon düzeyleri analiz edilerek, cinsel fonksiyonları değerlendirildi.Hastaların, taburcu olduktan 3 ay sonra cinsel fonksiyonları tekrar değerlendirildi ve yatış anına göre olan değişim kaydedildi. Hastalarda, koronavirüs gibi iltihabi durumlarda vücudun savunma sistemi için ürettiği bir protein olan interlökin-6 düzeyinin yükseldiği görüldü.Çalışmanın sonunda yatış anında interlökin-6 düzeyi yüksek olan hastaların 3’üncü aylarında cinsel fonksiyonlarında daha fazla bir bozulma saptandı. İnterlökin-6 düzeyinin özellikle koronavirüs geçiren genç erkeklerde cinsel iktidarsızlığı tespit etmede bir belirteç olarak kullanılabileceği ileri sürüldü.Türk doktorların yaptığı bu çalışma, İngiltere’nin en saygın tıp dergilerinden biri olan Andrologia dergisinde yayınlandı.'150 milyondan fazla yetişkin erkeği etkiliyor'Araştırmayı yapan ekipten Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Sivritepe, cinsel iktidarsızlığın dünyada 150 milyondan fazla yetişkin erkeği etkilediğini söyledi.Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, “Çalışmamızın ana konusu cinsel iktidarsızlıktı. Cinsel iktidarsızlığın dünyada 150 milyondan fazla yetişkin erkeği etkilediği biliyoruz. Damar sertliği, sigara, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve obezite gibi birçok hastalıkla ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ve son olarak yapılan çalışmalarda koronavirüs sonrası birçok erkekte cinsel bozukluk olduğu ortaya konulmuştur. Ancak neden tam olarak açıklanamamıştır” dedi.'Bağışıklık sistemi dostken düşman oluyor'Koronavirüs hastalığının yalnızca üst solunum yollarını ya da akciğeri değil tüm vücut sistemlerini etkilediğini belirten Sivritepe, “Koronavirüs, bazı hastalarda kontrolsüz bir bağışıklık cevabına neden olabiliyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin ve bunların ürettiği birtakım proteinler kanda anormal artabiliyor. Bu duruma sitokin fırtınası diyoruz. Yani bağışıklık sistemimiz dostken düşmana dönüşüyor. Bu durum hastalarda damar iltihabı ve küçük damarlarda tıkanıklığa neden olarak başta akciğer dokusu olmak üzere birçok organı olumsuz etkileyebiliyor. Sitokin fırtınasında bazı proteinlerin kanda yükseldiğini biliyoruz, İnterlökin-6 da bunlardan biri” ifadelerini kullandı.Koronavirüs hastalığının cinsel fonksiyonları bozabildiğine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, “IL-6 düzeyinin özellikle koronavirüs geçiren genç erkeklerde cinsel iktidarsızlığı tespit etmede bir belirteç olarak kullanılabileceğini ileri sürüyoruz. Halkımızın aşılarını tam yaptırmalarını, temizlik, mesafe ve maske kuralına uymalarını öneriyoruz. Aşının değil hastalığın kendisinin iktidarsızlık yaptığının altını çizmek istiyoruz” dedi.'Aşı değil, hastalığın kendisi cinsel istikrarsızlık yapıyor'Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, sözlerini şöyle tamamladı: “Çalışmamız koronavirüs salgınının başladığı, aşıların olmadığı dönemde yapıldı. Bu cinsel iktidarsızlığın aşılarla hiçbir ilgisi olmadığı da bizim çalışmamızın sonuçlarından biri. Yapılan diğer çalışmalarda da özellikle Biontech aşısıyla ilgili erkeklerin üreme fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediği gösterilmiş. Bizim vermek istediğimiz bir mesaj da bu, ‘aşı değil, hastalığın kendisi cinsel iktidarsızlık yapıyor.’ Bunu da ön görmede interlökin-6 düzeyinin kullanılabileceğini ileri sürüyoruz.”

https://tr.sputniknews.com/20210906/kovid-19-asisi-erkeklerde-sperm-sayisini-arttiriyor-1048647316.html

https://tr.sputniknews.com/20211026/arastirma-ciftlerin-birlikte-porno-izlemesi-cinsel-hayati-olumlu-etkiliyor-1050203793.html

https://tr.sputniknews.com/20210927/koronavirus-cinsel-hayati-oldurdu-mu--1049282535.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bilim, ingiltere, türkiye, anket, dergi, araştırma, aşı, hastalık, iktidarsızlık, cinsel