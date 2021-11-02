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https://tr.sputniknews.com/20211102/abdde-41-milletvekilinden-disisleri-bakani-blinkena-mektup-turkiyeye-f-16-satmamalisiniz-1050400649.html
ABD'de 41 milletvekilinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmamalısınız
ABD'de 41 milletvekilinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmamalısınız
Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden bir grup milletvekili, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T12:17+0300
2021-11-02T12:20+0300
dünya
abd
türkiye
mektup
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Bir yandan ABD yönetimi "Türkiye F-35 programının artık bir parçası değil" teyidi yaparken, diğer yandan G20 zirvesinde Başkan Joe Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "F-16 tedarikini müzakere ettik, kendisinden olumsuz yaklaşım görmedim. Kongre'de elinden geleni yapacağını söyledi" açıklaması gelirken, Kongre'den yeni bir adım geldi.Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden bir grup milletvekili, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktı. Demokrat Partili New Hampshire vekili Chris Pappas ve Yunanistan'ın çıkarlarını koruyan grubun eşbaşkanları olan Cumhuriyetçi Partili Florida vekili Gus Bilirakis ile Demokrat Partili New York vekili Carolyn Maloney'nin girişimiyle yazılan mektuba her iki partiden 41 milletvekili imza koydu.Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı için Türkiye'ye ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında halihazırda yaptırım uygulandığı ve F-35 programından çıkarıldığı hatırlatılan mektupta, Blinken'a Ankara Büyükelçisi atadığı Jeff Flake'in Senato'dan onay alma sürecinde sarf ettiği sözler hatırlatıldı. 'Türkiye'ye daha fazla S-400 alması durumunda CAATSA kapsamında ek yaptırımlar uygulanması gerektiğini' savunan Flake'in ABD yönetimini 'yaptırımları delmek için yaptırım uygulanan Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) başka bir kuruma F-16 satmaya kalkışması yönünde uyardığı' belirtildi. Mektupta şu ifadelere yer verildi:“Mevcut şartlar altında Türkiye'nin talep mektubunun değerlendirilmesi bile, Türkiye'ye yanlış bir sinyal gönderir ve Rusya ile askeri ilişkilerini geliştirmeye devam ederken kararlılığımızdan şüphe etmeleri için bir neden sunar. Kökleri Batı'ya dayanan bir Türkiye hedefinizi paylaşıyoruz, ancak Erdoğan hükümeti ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçarsa bu hedefe ulaşamayacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunurken ABD medyasına demecinde ilave S-400 satın alma niyetini ilan etmesi sonrası, Ankara, Washington'a, TSK'nin F-16 filosuna ilaveten 40 adet F-16V ve envanterdeki F-16’ların modernizasyonu için 80 adet Block 70 kiti talep eden niyet mektubu göndermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211031/cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapiyor-1050351719.html
https://tr.sputniknews.com/20210926/erdogandan-ankara-ikinci-parti-s-400leri-almayi-hl-dusunuyor-mesaji-1049261389.html
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abd, türkiye, mektup

ABD'de 41 milletvekilinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmamalısınız

12:17 02.11.2021 (güncellendi: 12:20 02.11.2021)
© AFP 2021F-15 - Japon hava kuvvetleri
F-15 - Japon hava kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AFP 2021
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Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden bir grup milletvekili, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktı.
Bir yandan ABD yönetimi "Türkiye F-35 programının artık bir parçası değil" teyidi yaparken, diğer yandan G20 zirvesinde Başkan Joe Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "F-16 tedarikini müzakere ettik, kendisinden olumsuz yaklaşım görmedim. Kongre'de elinden geleni yapacağını söyledi" açıklaması gelirken, Kongre'den yeni bir adım geldi.
Eroğan-G20 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
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31 Ekim, 20:14
Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden bir grup milletvekili, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktı. Demokrat Partili New Hampshire vekili Chris Pappas ve Yunanistan'ın çıkarlarını koruyan grubun eşbaşkanları olan Cumhuriyetçi Partili Florida vekili Gus Bilirakis ile Demokrat Partili New York vekili Carolyn Maloney'nin girişimiyle yazılan mektuba her iki partiden 41 milletvekili imza koydu.
Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı için Türkiye'ye ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında halihazırda yaptırım uygulandığı ve F-35 programından çıkarıldığı hatırlatılan mektupta, Blinken'a Ankara Büyükelçisi atadığı Jeff Flake'in Senato'dan onay alma sürecinde sarf ettiği sözler hatırlatıldı. 'Türkiye'ye daha fazla S-400 alması durumunda CAATSA kapsamında ek yaptırımlar uygulanması gerektiğini' savunan Flake'in ABD yönetimini 'yaptırımları delmek için yaptırım uygulanan Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) başka bir kuruma F-16 satmaya kalkışması yönünde uyardığı' belirtildi.
Mektupta şu ifadelere yer verildi:
“Mevcut şartlar altında Türkiye'nin talep mektubunun değerlendirilmesi bile, Türkiye'ye yanlış bir sinyal gönderir ve Rusya ile askeri ilişkilerini geliştirmeye devam ederken kararlılığımızdan şüphe etmeleri için bir neden sunar. Kökleri Batı'ya dayanan bir Türkiye hedefinizi paylaşıyoruz, ancak Erdoğan hükümeti ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçarsa bu hedefe ulaşamayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunurken ABD medyasına demecinde ilave S-400 satın alma niyetini ilan etmesi sonrası, Ankara, Washington'a, TSK'nin F-16 filosuna ilaveten 40 adet F-16V ve envanterdeki F-16’ların modernizasyonu için 80 adet Block 70 kiti talep eden niyet mektubu göndermişti.
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