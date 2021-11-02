Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211102/alec-baldwine-dolu-silah-veren-yonetmen-yardimcisi-ilk-kez-konustu-1050400431.html
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'Rust' filminin setinde Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü olayda, Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı David Halls, ilk... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T12:13+0300
2021-11-02T12:13+0300
yaşam
silah
film
alec baldwin
çekim
david halls
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050400107_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_db8141624676fa21d21ab4fa6451e0f2.jpg
Ünlü aktör Alec Baldwin'in 21 Ekim'de 'Rust' filminin setinde çekimler sırasında kurusıkı sandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olduğu olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.Sette Baldwin'e dolu tabanca veren yönetmen yardımcısı David Halls, ilk kez açıklamada bulundu.New York Post'a gönderdiği mesajda Halls, Hutchins'in ölümü karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü ifade ederek, "Halyna Hutchins sadece birlikte çalıştığım en yetenekli insanlardan biri değil, aynı zamanda bir arkadaşımdı" dedi.Halls, "Bu trajedinin sektörü, bir daha kimsenin zarar görmemesini sağlamak için değerlerini ve uygulamalarını yeniden gözden geçirmeye teşvik etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.Halls, ayrıca yaşananlar karşısında bunalıma girdiğini söyleyerek, Halyna Hutchins'i tanıyan ve sevenlerin yanında olduğunu da sözlerine ekledi.'Rust' filminin setinde birinci yönetmen yardımcısı olarak görev yapan David Halls, sette silahların kontrolünden sorumluydu.Halls'ın avukatı, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.Halls, Baldwin'in kullandığı 'Colt .45' model silahın tüm mermilerinin boş ya da kurusıkı olduğunu kontrol etmesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211031/film-setinde-kazara-goruntu-yonetmenini-olduren-abdli-aktor-baldwin-ilk-kez-konustu-1050341463.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050400107_147:0:1347:900_1920x0_80_0_0_213dadd100f99dc187ee0642d43107d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
silah, film, alec baldwin, çekim, david halls

Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu

12:13 02.11.2021
© AP PhotoRust filmi - set
Rust filmi - set - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AP Photo
Abone ol
'Rust' filminin setinde Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü olayda, Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı David Halls, ilk kez açıklama yaparak "Halyna Hutchins sadece birlikte çalıştığım en yetenekli insanlardan biri değil, aynı zamanda bir arkadaşımdı" dedi.
Ünlü aktör Alec Baldwin'in 21 Ekim'de 'Rust' filminin setinde çekimler sırasında kurusıkı sandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olduğu olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Sette Baldwin'e dolu tabanca veren yönetmen yardımcısı David Halls, ilk kez açıklamada bulundu.
New York Post'a gönderdiği mesajda Halls, Hutchins'in ölümü karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü ifade ederek, "Halyna Hutchins sadece birlikte çalıştığım en yetenekli insanlardan biri değil, aynı zamanda bir arkadaşımdı" dedi.
Halls, "Bu trajedinin sektörü, bir daha kimsenin zarar görmemesini sağlamak için değerlerini ve uygulamalarını yeniden gözden geçirmeye teşvik etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.
Halls, ayrıca yaşananlar karşısında bunalıma girdiğini söyleyerek, Halyna Hutchins'i tanıyan ve sevenlerin yanında olduğunu da sözlerine ekledi.
'Rust' filminin setinde birinci yönetmen yardımcısı olarak görev yapan David Halls, sette silahların kontrolünden sorumluydu.
Halls'ın avukatı, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Halls, Baldwin'in kullandığı 'Colt .45' model silahın tüm mermilerinin boş ya da kurusıkı olduğunu kontrol etmesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.
Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
DÜNYA
Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin ilk kez konuştu
31 Ekim, 11:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Evdeki gümüşlerin karardığını gören kadın, tüm ailesini zehirlenerek ölmekten kurtardı
12:17ABD'de 41 milletvekilinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmamalısınız
12:13Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 43 bin lira tazminat ödedi
12:13Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
12:12Mehmet Aydın'dan 'Bank' adını kullanmasına ilişkin davada savunma: İnek figüründen çıkarım yapılamaz
12:1013 yaşındaki çocuk taksi kullandı, babasına para cezası kesildi
12:00Kırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı
11:47Kabil'de askeri hastane önünde patlama
11:47Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olsa da yüz yüze eğitimin yerini alamaz
11:43Eski Japon Prenses'in eşinin ismi New York barosu sınavını geçenler listesinde yer almadı
11:41İmitasyon bileziği satmaya çalıştı, kuyumcu fark edince dükkandan kaçtı
11:28Ünlü aktör Kal Penn eşcinsel olduğunu açıkladı
11:26Rusya: Hindistan ve Çin'e S-500 sevkiyatı yapabiliriz
11:05Ekimde en çok, mektup gönderim ücreti arttı
11:05Mısır'a 3200 yıl önce hükmeden 2. Ramses'in baş hazinedarının mezarı bulundu
11:04İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kovid-19'a yakalandı
10:49Bahçeli: MHP nerede diye soranlara diyorum ki, görmesini bilenler için her taraftayız
10:42Bilişsel davranışçı terapinin öncüsü Dr. Aaron Beck hayatını kaybetti
10:34Cep telefonu kaçakçılarına 'sinyal' operasyonu: 341 adreste 88 gözaltı kararı
10:34Müderrisoğlu: Ankara ile Washington arasında artık, 'Memnuniyet' değil, 'Mecburiyet' ilişkisi var