https://tr.sputniknews.com/20211102/alec-baldwine-dolu-silah-veren-yonetmen-yardimcisi-ilk-kez-konustu-1050400431.html

Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu

Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu

'Rust' filminin setinde Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü olayda, Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı David Halls, ilk... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T12:13+0300

2021-11-02T12:13+0300

2021-11-02T12:13+0300

yaşam

silah

film

alec baldwin

çekim

david halls

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Ünlü aktör Alec Baldwin'in 21 Ekim'de 'Rust' filminin setinde çekimler sırasında kurusıkı sandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olduğu olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.Sette Baldwin'e dolu tabanca veren yönetmen yardımcısı David Halls, ilk kez açıklamada bulundu.New York Post'a gönderdiği mesajda Halls, Hutchins'in ölümü karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü ifade ederek, "Halyna Hutchins sadece birlikte çalıştığım en yetenekli insanlardan biri değil, aynı zamanda bir arkadaşımdı" dedi.Halls, "Bu trajedinin sektörü, bir daha kimsenin zarar görmemesini sağlamak için değerlerini ve uygulamalarını yeniden gözden geçirmeye teşvik etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.Halls, ayrıca yaşananlar karşısında bunalıma girdiğini söyleyerek, Halyna Hutchins'i tanıyan ve sevenlerin yanında olduğunu da sözlerine ekledi.'Rust' filminin setinde birinci yönetmen yardımcısı olarak görev yapan David Halls, sette silahların kontrolünden sorumluydu.Halls'ın avukatı, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.Halls, Baldwin'in kullandığı 'Colt .45' model silahın tüm mermilerinin boş ya da kurusıkı olduğunu kontrol etmesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211031/film-setinde-kazara-goruntu-yonetmenini-olduren-abdli-aktor-baldwin-ilk-kez-konustu-1050341463.html

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silah, film, alec baldwin, çekim, david halls