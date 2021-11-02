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SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'ya dönecek astronotlara tuvalet yasağı: İç çamaşırınıza güvenin
SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'ya dönecek astronotlara tuvalet yasağı: İç çamaşırınıza güvenin
NASA'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışma yapan 4 astronotu bu ay evine dönecek. Elon Musk'ın deneyimsiz 4 kişiyi üç gün uzaya gönderdiği sivil görevinde... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T16:51+0300
2021-11-02T16:58+0300
nasa
space x
yaşam
tuvalet
yasak
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SpaceX'in Crew Dragon kapsülündeki tuvaletle ilgili sorunlar, bu ay 4 metre genişliğindeki kapsülde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) eve dönüşlerinde saatlerce sürecek yolculukları sırasında dört astronottan oluşan bir grubu tuvalet seçeneği olmadan bırakacak.NTV’nin aktardığına göre, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich, gazetecilere yaptığı açıklamada, mürettebatın bir tuvalet yerine ‘iç çamaşırlarına’ güvenmek zorunda kalacağını söyledi.SpaceX, geçen ay farklı bir Crew Dragon kapsülünü incelerken uzay aracının tuvaletiyle ilgili bir sorun keşfetti. Şirket, idrarı bir depolama tankına boşaltmak için kullanılan bir tüpün çözüldüğünü ve kapsülün tabanının altında gizli bir sızıntıya neden olduğunu buldu. Ancak, bu sorununun şirketin üç uzay aracını da etkilediğini açıkladı.Bununla birlikte uzay ajansı, NASA’dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Fransız astronot Thomas Pesquet ve Japonya'dan Akihiko Hoshide’den oluşan 4 astronotun çalışmayan bir tuvalete sahip Crew Dragon kapsüllerinde ne kadar süre kalacaklarını açıklamadı. Şimdiye kadar, ISS'den insanlarla birlikte sadece iki Crew Dragon uzay aracı döndü ve bu yolculukların ilki 19 saat sürdü, ikincisi ise sadece altı saat sürdü.Stich,”Yolculuğun süresi, yörünge dinamiklerinin ve hava durumu gibi çeşitli faktörlere bağlı. Fakat, kalkıştan inişe kadar geçen süreyi her zaman en aza indirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.Bunun yanı sıra Crew Dragon'un tuvaletiyle ilgili sorun, SpaceX'in geçen eylül ayında yaptığı ve ilk uzay turizmi görevi n Inspiration4’te de yaşandı. SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleşen ilk sivil uzay yolculuğu Inspiration4 görevinde, dört kişilik astronot ekibi 3 gün yörüngede kalmıştı.Fanlarda idrar sızıntısıInspiration4 misyonunun komutanı ve finansörü milyarder Jared Isaacman, geçen ay görev sırasında bir alarmın çaldığını ve mürettebatı tuvaletin fanının idrar sızıntısı konusunda uyardığını söylemişti.NASA'da eski bir yardımcı yönetici olan ve şu anda SpaceX'in görev güvencesi başkanı olarak çalışan William Gerstenmaier, "İdrarın depolanacağı bir depolama tankı ve bağlantısız veya yapıştırılmamış olarak gelen bir tüp var. Bu, idrarın esasen depolama tankına gitmemesine ve fan sistemine girmesine neden oldu” dedi.Hala tasarım riskleri bulunuyorDiğer taraftan söz konusu durum, gerekli tüm test uçuşlarını gerçekleştirmiş, onaylanmış ve hatta görevlerini tamamlamış Crew Dragon aracının hala tasarım riskleri taşıdığını gösteriyor.Fanlar, uzay aracı tuvaletlerinde çekim gücü oluşturmak ve idrar akışını kontrol etmek için kullanılıyor, çünkü uzayın mikro yerçekimi ortamında dışkılar mümkün olan her yöne gidebiliyor. Fakat, Gerstenmaier, bu özel durumda, Inspiration4 ekibinin kabinin etrafında yüzen herhangi bir dışkı fark etmediğini, çünkü sızıntının hala zeminin altındaki kapalı alanlara düştüğünü söyledi.Duvarlarda idrar buldularAncak, zaten ISS'de bulunan dört astronottan oluşan grup, tuvalet sorunları keşfedilmeden önce Nisan ayında oraya fırlatıldı. Kapsülleri olan Crew Dragon Endeavour, ISS'ye bağlı kaldı, potansiyel bir cankurtaran olarak hizmet ediyor ve onları eve götürmeye hazır bir şekilde bekliyor.Astronotlar yakın zamanda kapsülü incelediklerinde, onun da sızdıran bir tuvaleti olduğunu ve duvarlara idrar sızdığını gördüler. Ancak hala uzayda oldukları için sorunu hemen çözmenin bir yolu yok.ISS’nin astronotların kullanabileceği kendi tuvaletleri bulunuyor. Bu yüzden astronotlar hala yörüngedeki laboratuvardayken tuvalet ihtiyacı sorun olmayacak. Ancak, kapsüllerine geri döndüklerinde ve dönüş yolculuğuna başladıklarında özel bir iç çamaşırı giyecekler.
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nasa, space x, tuvalet, yasak

SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'ya dönecek astronotlara tuvalet yasağı: İç çamaşırınıza güvenin

16:51 02.11.2021 (güncellendi: 16:58 02.11.2021)
© NASASpaceX Crew Dragon Endeavour uzay aracı
SpaceX Crew Dragon Endeavour uzay aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© NASA
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NASA'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışma yapan 4 astronotu bu ay evine dönecek. Elon Musk'ın deneyimsiz 4 kişiyi üç gün uzaya gönderdiği sivil görevinde çıkan tuvalet sıkıntısı, bu ekibe de yansıdı. SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanan astronotlardan tuvaleti kullanmaması ve özel iç çamaşırlarına güvenmeleri istendi.
SpaceX'in Crew Dragon kapsülündeki tuvaletle ilgili sorunlar, bu ay 4 metre genişliğindeki kapsülde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) eve dönüşlerinde saatlerce sürecek yolculukları sırasında dört astronottan oluşan bir grubu tuvalet seçeneği olmadan bırakacak.
NTV’nin aktardığına göre, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich, gazetecilere yaptığı açıklamada, mürettebatın bir tuvalet yerine ‘iç çamaşırlarına’ güvenmek zorunda kalacağını söyledi.
SpaceX, geçen ay farklı bir Crew Dragon kapsülünü incelerken uzay aracının tuvaletiyle ilgili bir sorun keşfetti. Şirket, idrarı bir depolama tankına boşaltmak için kullanılan bir tüpün çözüldüğünü ve kapsülün tabanının altında gizli bir sızıntıya neden olduğunu buldu. Ancak, bu sorununun şirketin üç uzay aracını da etkilediğini açıkladı.
Bununla birlikte uzay ajansı, NASA’dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Fransız astronot Thomas Pesquet ve Japonya'dan Akihiko Hoshide’den oluşan 4 astronotun çalışmayan bir tuvalete sahip Crew Dragon kapsüllerinde ne kadar süre kalacaklarını açıklamadı. Şimdiye kadar, ISS'den insanlarla birlikte sadece iki Crew Dragon uzay aracı döndü ve bu yolculukların ilki 19 saat sürdü, ikincisi ise sadece altı saat sürdü.
Stich,”Yolculuğun süresi, yörünge dinamiklerinin ve hava durumu gibi çeşitli faktörlere bağlı. Fakat, kalkıştan inişe kadar geçen süreyi her zaman en aza indirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Bunun yanı sıra Crew Dragon'un tuvaletiyle ilgili sorun, SpaceX'in geçen eylül ayında yaptığı ve ilk uzay turizmi görevi n Inspiration4’te de yaşandı. SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleşen ilk sivil uzay yolculuğu Inspiration4 görevinde, dört kişilik astronot ekibi 3 gün yörüngede kalmıştı.

Fanlarda idrar sızıntısı

Inspiration4 misyonunun komutanı ve finansörü milyarder Jared Isaacman, geçen ay görev sırasında bir alarmın çaldığını ve mürettebatı tuvaletin fanının idrar sızıntısı konusunda uyardığını söylemişti.
NASA'da eski bir yardımcı yönetici olan ve şu anda SpaceX'in görev güvencesi başkanı olarak çalışan William Gerstenmaier, "İdrarın depolanacağı bir depolama tankı ve bağlantısız veya yapıştırılmamış olarak gelen bir tüp var. Bu, idrarın esasen depolama tankına gitmemesine ve fan sistemine girmesine neden oldu” dedi.

Hala tasarım riskleri bulunuyor

Diğer taraftan söz konusu durum, gerekli tüm test uçuşlarını gerçekleştirmiş, onaylanmış ve hatta görevlerini tamamlamış Crew Dragon aracının hala tasarım riskleri taşıdığını gösteriyor.
Fanlar, uzay aracı tuvaletlerinde çekim gücü oluşturmak ve idrar akışını kontrol etmek için kullanılıyor, çünkü uzayın mikro yerçekimi ortamında dışkılar mümkün olan her yöne gidebiliyor. Fakat, Gerstenmaier, bu özel durumda, Inspiration4 ekibinin kabinin etrafında yüzen herhangi bir dışkı fark etmediğini, çünkü sızıntının hala zeminin altındaki kapalı alanlara düştüğünü söyledi.

Duvarlarda idrar buldular

Ancak, zaten ISS'de bulunan dört astronottan oluşan grup, tuvalet sorunları keşfedilmeden önce Nisan ayında oraya fırlatıldı. Kapsülleri olan Crew Dragon Endeavour, ISS'ye bağlı kaldı, potansiyel bir cankurtaran olarak hizmet ediyor ve onları eve götürmeye hazır bir şekilde bekliyor.
Astronotlar yakın zamanda kapsülü incelediklerinde, onun da sızdıran bir tuvaleti olduğunu ve duvarlara idrar sızdığını gördüler. Ancak hala uzayda oldukları için sorunu hemen çözmenin bir yolu yok.
ISS’nin astronotların kullanabileceği kendi tuvaletleri bulunuyor. Bu yüzden astronotlar hala yörüngedeki laboratuvardayken tuvalet ihtiyacı sorun olmayacak. Ancak, kapsüllerine geri döndüklerinde ve dönüş yolculuğuna başladıklarında özel bir iç çamaşırı giyecekler.
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