https://tr.sputniknews.com/20211103/alman-havayolu-sirketi-lufthansa-salginin-baslamasindan-bu-yana-ilk-kez-kr-acikladi-1050445258.html

Alman havayolu şirketi Lufthansa, salgının başlamasından bu yana ilk kez kâr açıkladı

Alman havayolu şirketi Lufthansa, salgının başlamasından bu yana ilk kez kâr açıkladı

Almanya'nın havayolu şirketi Lufthansa, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından salgında ilk kez faaliyet kârı açıkladı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T15:33+0300

2021-11-03T15:33+0300

2021-11-03T15:33+0300

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Taşıdığı yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük ikinci havayolu şirketi olan Lufthansa, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla koronavirüs salgınında ilk kez faaliyet kârı açıkladı. Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyon Euro işletme karı kaydetti. Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carsten Spohr yaptığı açıklamada, "İş seyahatlerine yönelik artan talep ve Lufthansa Cargo'nun rekor sonucuyla, krizden çıkış yolunda başka bir dönüm noktasına daha ulaştık. Dünyanın en büyük havayolu grupları arasındaki lider konumumuzu pekiştirdik" dedi.Şirketin gelirleri, uluslararası seyahat kısıtlamalarının yaygın olduğu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla Temmuz-Eylül ayları arasında neredeyse iki katına çıktı. İnsanların seyahat etme arzusunun ve koronavirüs ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesinin uçuş talebini arttırdığı belirtildi.Lufthansa salgında 9 milyar euro tutarında yardım aldıSalgın nedeniyle iflas etme noktasına gelen havayolu şirketi, geçtiğimiz yıl Alman hükümetinin kurtarma paketiyle faaliyetlerine devam edebildi. Şirkete Mayıs 2020'de 9 milyar Euro kurtarma paketi sağlayan Alman hükümeti, anlaşma kapsamında şirkette yüzde 20 hisseye sahip oldu. Havayolu şirketi, devlet kredilerini tam olarak geri ödemeyi ve hisselerini geri almayı planlanıyor.1953 yılında kurulan Lufthansa, aynı zamanda Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines ve düşük maliyetli havayolu Eurowings'in de sahibi.

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avrupa, almanya, ab, lufthansa, uçak, kar, uçuş, rapor, havayolu, koronavirüs, kovid-19