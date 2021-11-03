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https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-karaismailoglu-2021de-kgmye-352-makine-ve-ekipman-kazandirdik-1050440210.html
Bakan Karaismailoğlu: 2021'de KGM'ye 352 makine ve ekipman kazandırdık
Bakan Karaismailoğlu: 2021'de KGM'ye 352 makine ve ekipman kazandırdık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2021 yılında 240 milyon lira bedelle 317'si makine ve ekipmanlı makine, 35'i ekipman olmak üzere toplam 352... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:44+0300
2021-11-03T13:44+0300
türkiye
karayolları genel müdürlüğü
politika
araç
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
adil karaismailoğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) makine parkı yeni araçlarının hizmete alım töreninde, Genel Müdürlüğün filosunu güçlendirerek, çetin kış şartlarında milletin sevdiklerinden ayrı kalmaması ve ulaşımının aksamaması için hazırlıkları titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.Bu kapsamda karla mücadele ve yol bakım hizmetleri için KGM'nin filosunu bu yıl daha da güçlendirdiklerini, filoya yeni araçlar dahil ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 19 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 131 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti.Karaismailoğlu, bu yatırımın yüzde 61'ini kara yollarının gelişmesine harcadıklarını, ticaretin gelişmesine, ulaşım altyapısını geliştirerek çok önemli bir katkı sunduklarını ifade etti.'Başkaları gibi 'kar yağdı, buradan araç geçmez' bahanesinin arkasına saklanmadık'Bakan Karaismailoğlu, kar yüzünden aylarca kapalı kalan köy yollarını, günlerce yol kenarında bekletilen otobüs, kamyon kuyruklarını tarihe gömdüklerine işaret ederek, "Başkaları gibi 'kar yağdı, buradan araç geçmez' bahanesinin arkasına saklanmadık" dedi.Makine parkında geniş kapsamlı yenileme çalışmaları başlattıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, karla mücadele ve yol bakımı için KGM envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattıklarını söyledi.Makine parkının ortalama yaşı 2002'de 18 iken alımlar sayesinde bu oranı 10'a düşürdüklerini anlatan Karaismailolu, şunları kaydetti:"21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını yüzde 57'den yüzde 21'e indirdik. Bu yıl sonu itibarıyla makine parkımızın yaklaşık yüzde 41'ini yeniledik. 2021 yılında da 240 milyon lira bedel ile 317'si makine ve ekipmanlı makine, 35'i ekipman olmak üzere toplam 352 makine ve ekipmanı Karayollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde 80 N2 sınıfı kamyonet, 50 adet 4X2 kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 adet 6x4 damperli kamyon, 5 çekici kamyon, 5 süpürme kamyonu, 1 kendi yürür mıcır serici gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yaklaşık 197 milyon liralık kısmı yani yüzde 82'si yerli imalattır. Bu alımlarla makine parkının yenileme değeri yaklaşık 676 milyon dolar, Türk lirası ile 6 milyar 388 milyon liradır. Böylece kurumumuz 5 bin 297'si hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 456 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir."Bakan Karaismailoğlu'ndan seyahat edeceklere uyarıKaraismailoğlu, KGM'nin her zaman olduğu gibi bu kış da vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için 7 gün 24 saat esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceğinin altını çizdi.Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde 12 bin 645 personel ile sürdürülüyor. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 538 bin 321 ton tuz, 339 bin 848 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldı. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karla Mücadele Merkezi'nde güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediliyor. Kameralar vasıtası ile Genel Müdürlükten ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumu her daim izleniyor."Karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlara düşen sorumlulukların da KGM'nin çalışmaları ve önlemler kadar önemli olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Kış mevsiminde seyahat edeceklere, yola çıkmadan önce güzergahları hakkında muhakkak bilgi edinmelerini tavsiye ediyorum. Bunun için KGM web sitesi üzerinden hizmete sunulan güzergah analizi programını kullanabilirler. Tabii kullanılacak araç da kış şartlarına hazırlıklı olmalı. Bu basit tedbirin, hayat kurtardığını hiç unutmamalıyız" diye konuştu.Konuşmasının ardından Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni makinelere ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, kar küreme kamyonu kullandı, bir araca da kış lastiği taktı.
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https://tr.sputniknews.com/20211013/bakan-karaismailoglu-ulkemiz-guclu-kara-yolu-sektoru-ile-ihracatini-surekli-artirmaya-devam-etti-1049781506.html
https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-ersoy-akmyi-artik-bina-olarak-degil-beyoglu-kultur-yolu-rotasinin-halkasi-olarak-goruyoruz-1050332278.html
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karayolları genel müdürlüğü, politika, araç, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu: 2021'de KGM'ye 352 makine ve ekipman kazandırdık

13:44 03.11.2021
© AAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2021 yılında 240 milyon lira bedelle 317'si makine ve ekipmanlı makine, 35'i ekipman olmak üzere toplam 352 makine ve ekipmanı Karayollarımıza kazandırdık" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) makine parkı yeni araçlarının hizmete alım töreninde, Genel Müdürlüğün filosunu güçlendirerek, çetin kış şartlarında milletin sevdiklerinden ayrı kalmaması ve ulaşımının aksamaması için hazırlıkları titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.
Bu kapsamda karla mücadele ve yol bakım hizmetleri için KGM'nin filosunu bu yıl daha da güçlendirdiklerini, filoya yeni araçlar dahil ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 19 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 131 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti.
Karaismailoğlu, bu yatırımın yüzde 61'ini kara yollarının gelişmesine harcadıklarını, ticaretin gelişmesine, ulaşım altyapısını geliştirerek çok önemli bir katkı sunduklarını ifade etti.
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'Başkaları gibi 'kar yağdı, buradan araç geçmez' bahanesinin arkasına saklanmadık'

Bakan Karaismailoğlu, kar yüzünden aylarca kapalı kalan köy yollarını, günlerce yol kenarında bekletilen otobüs, kamyon kuyruklarını tarihe gömdüklerine işaret ederek, "Başkaları gibi 'kar yağdı, buradan araç geçmez' bahanesinin arkasına saklanmadık" dedi.
Makine parkında geniş kapsamlı yenileme çalışmaları başlattıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, karla mücadele ve yol bakımı için KGM envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattıklarını söyledi.
Makine parkının ortalama yaşı 2002'de 18 iken alımlar sayesinde bu oranı 10'a düşürdüklerini anlatan Karaismailolu, şunları kaydetti:
"21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını yüzde 57'den yüzde 21'e indirdik. Bu yıl sonu itibarıyla makine parkımızın yaklaşık yüzde 41'ini yeniledik. 2021 yılında da 240 milyon lira bedel ile 317'si makine ve ekipmanlı makine, 35'i ekipman olmak üzere toplam 352 makine ve ekipmanı Karayollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde 80 N2 sınıfı kamyonet, 50 adet 4X2 kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 adet 6x4 damperli kamyon, 5 çekici kamyon, 5 süpürme kamyonu, 1 kendi yürür mıcır serici gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yaklaşık 197 milyon liralık kısmı yani yüzde 82'si yerli imalattır. Bu alımlarla makine parkının yenileme değeri yaklaşık 676 milyon dolar, Türk lirası ile 6 milyar 388 milyon liradır. Böylece kurumumuz 5 bin 297'si hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 456 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir."
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Bakan Karaismailoğlu'ndan seyahat edeceklere uyarı

Karaismailoğlu, KGM'nin her zaman olduğu gibi bu kış da vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için 7 gün 24 saat esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceğinin altını çizdi.
Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde 12 bin 645 personel ile sürdürülüyor. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 538 bin 321 ton tuz, 339 bin 848 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldı. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karla Mücadele Merkezi'nde güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediliyor. Kameralar vasıtası ile Genel Müdürlükten ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumu her daim izleniyor."
Karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlara düşen sorumlulukların da KGM'nin çalışmaları ve önlemler kadar önemli olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Kış mevsiminde seyahat edeceklere, yola çıkmadan önce güzergahları hakkında muhakkak bilgi edinmelerini tavsiye ediyorum. Bunun için KGM web sitesi üzerinden hizmete sunulan güzergah analizi programını kullanabilirler. Tabii kullanılacak araç da kış şartlarına hazırlıklı olmalı. Bu basit tedbirin, hayat kurtardığını hiç unutmamalıyız" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni makinelere ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, kar küreme kamyonu kullandı, bir araca da kış lastiği taktı.
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