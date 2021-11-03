https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-pakdemirli-82-milyon-lira-destek-odemesi-bu-hafta-yapilacak-1050446574.html
Bakan Pakdemirli: 8.2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak
Bakan Pakdemirli: 8.2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçıları sevindirecek haberi paylaştı. Çalışmaların tamamlandığını belirten Pakdemirli... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:46+0300
2021-11-03T15:46+0300
2021-11-03T15:46+0300
türkiye
karadeniz
marmara denizi
balıkçı
açıklama
destek
bekir pakdemirli
ekonomik destek
ekonomik destek paketi
müsilaj
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladıklarını belirtti.Marmara'da 3 bin 447 balıkçının ödeme için başvuruda bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, "Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8.2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211012/balikcilarin-oltasina-kirmizi-renkli-yapiskan-madde-takildi-ilk-defa-boyle-bir-sey-gordum-1049742705.html
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karadeniz, marmara denizi, balıkçı, açıklama, destek, bekir pakdemirli, ekonomik destek, ekonomik destek paketi, müsilaj
Bakan Pakdemirli: 8.2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçıları sevindirecek haberi paylaştı. Çalışmaların tamamlandığını belirten Pakdemirli, "Yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladıklarını belirtti.
Marmara'da 3 bin 447 balıkçının ödeme için başvuruda bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, "Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8.2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" açıklamasında bulundu.