https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-pakdemirli-82-milyon-lira-destek-odemesi-bu-hafta-yapilacak-1050446574.html

Bakan Pakdemirli: 8.2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak

Bakan Pakdemirli: 8.2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçıları sevindirecek haberi paylaştı. Çalışmaların tamamlandığını belirten Pakdemirli... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T15:46+0300

2021-11-03T15:46+0300

2021-11-03T15:46+0300

türkiye

karadeniz

marmara denizi

balıkçı

açıklama

destek

bekir pakdemirli

ekonomik destek

ekonomik destek paketi

müsilaj

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladıklarını belirtti.Marmara'da 3 bin 447 balıkçının ödeme için başvuruda bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, "Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8.2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211012/balikcilarin-oltasina-kirmizi-renkli-yapiskan-madde-takildi-ilk-defa-boyle-bir-sey-gordum-1049742705.html

türkiye

karadeniz

marmara denizi

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