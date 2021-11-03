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https://tr.sputniknews.com/20211103/rust-filminin-setinde-goruntu-yonetmenini-olduren-alec-baldwinin-esi-hilaria-alec-lanetlendi-1050434597.html
Rust filminin setinde görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'in eşi Hilaria: Lanetlendi
Rust filminin setinde görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'in eşi Hilaria: Lanetlendi
'Rust' filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara ölümüne neden olan Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin, Alec Baldwin’in lanetlendiğini... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T12:05+0300
2021-11-03T12:55+0300
dünya
ölüm
silah
alec baldwin
film seti
çekim
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Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i ölümüne neden olması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Aileye yakın kaynakların People'a açıkladığına göre, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin'in psikolojik olarak yoğun bir acı çektiği ifade edildi. Hilaria Baldwin'e göre eşi, bu beklenmedik ölüm ile lanetlendi. Yaşadığı travmayı bir türlü zihninden uzaklaştıramayan Alec Baldwin'in uyuyamadığı, günlük hayatına dönemediği belirtildi.'Kimseden sempati görmek istemiyor'NTV'de yer alan habere göre, Baldwin çiftine yakın kaynaklar, ünlü oyuncu için, "Alec büyük bir mücadele içinde. Çünkü bunun Halyna'nın ailesi için daha kötü olduğunu biliyor, kimseden herhangi bir sempati görmek de istemiyor" ifadelerini kullandı.'Seni seviyorum ve buradayım'Hilaria Baldwin ise altı çocuğunun babası Alec Baldwin'in her koşulda yanında olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Eşiyle el ele olduğu bir fotoğrafını yayınlayan Baldwin, aktöre "Seni seviyorum ve buradayım" sözleriyle seslendi.Kızı Ireland'ın Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiÖte yandan Alec Baldwin'in Kim Basinger'dan olan kızı Ireland'ın Cadılar Bayramı kostümüne tepki yağdı. Babasının yanlışlıkla birini öldürmesinden kısa süre sonra, üzerinden kanlar akıyormuş gibi görünen bir kostüm giyen erkek arkadaşının yanında böyle pozlar vermesi eleştirilen Ireland, Instagram'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl Cadılar Bayramı'nda dışarı çıkmadık. Sokakta mahremiyetimi ihlal eden muhabir ve magazinciler var. Kutlamayız diyorduk ama eski kostümlerden birkaçını ve kan bulduk, iyi yedik, tekila içtik, birkaç arkadaş uğradı, korku filmi izledik, 'Şaka mı, şeker mi' diye kapıyı çalan kimse olmadı... Sizin Cadılar Bayramınız nasıl geçti? Squid Game kostümü giyenler el kaldırsın."
https://tr.sputniknews.com/20211102/alec-baldwine-dolu-silah-veren-yonetmen-yardimcisi-ilk-kez-konustu-1050400431.html
https://tr.sputniknews.com/20211030/alec-baldwinin-katil-oldugu-set-sorusmasi-silah-sorumlusundan-yapimcilara-suclama-1050325893.html
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ölüm, silah, alec baldwin, film seti, çekim

Rust filminin setinde görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'in eşi Hilaria: Lanetlendi

12:05 03.11.2021 (güncellendi: 12:55 03.11.2021)
© AFP 2021 / DON EMMERTAlec Baldwin ve Hilaria Baldwin
Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / DON EMMERT
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'Rust' filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara ölümüne neden olan Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin, Alec Baldwin’in lanetlendiğini söyledi.
Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i ölümüne neden olması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Aileye yakın kaynakların People'a açıkladığına göre, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin'in psikolojik olarak yoğun bir acı çektiği ifade edildi. Hilaria Baldwin'e göre eşi, bu beklenmedik ölüm ile lanetlendi. Yaşadığı travmayı bir türlü zihninden uzaklaştıramayan Alec Baldwin'in uyuyamadığı, günlük hayatına dönemediği belirtildi.
Rust filmi - set - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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Dün, 12:13

'Kimseden sempati görmek istemiyor'

NTV'de yer alan habere göre, Baldwin çiftine yakın kaynaklar, ünlü oyuncu için, "Alec büyük bir mücadele içinde. Çünkü bunun Halyna'nın ailesi için daha kötü olduğunu biliyor, kimseden herhangi bir sempati görmek de istemiyor" ifadelerini kullandı.

'Seni seviyorum ve buradayım'

Hilaria Baldwin ise altı çocuğunun babası Alec Baldwin'in her koşulda yanında olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Eşiyle el ele olduğu bir fotoğrafını yayınlayan Baldwin, aktöre "Seni seviyorum ve buradayım" sözleriyle seslendi.

Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
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30 Ekim, 14:28

Kızı Ireland'ın Cadılar Bayramı paylaşımına tepki

Öte yandan Alec Baldwin'in Kim Basinger'dan olan kızı Ireland'ın Cadılar Bayramı kostümüne tepki yağdı. Babasının yanlışlıkla birini öldürmesinden kısa süre sonra, üzerinden kanlar akıyormuş gibi görünen bir kostüm giyen erkek arkadaşının yanında böyle pozlar vermesi eleştirilen Ireland, Instagram'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl Cadılar Bayramı'nda dışarı çıkmadık. Sokakta mahremiyetimi ihlal eden muhabir ve magazinciler var. Kutlamayız diyorduk ama eski kostümlerden birkaçını ve kan bulduk, iyi yedik, tekila içtik, birkaç arkadaş uğradı, korku filmi izledik, 'Şaka mı, şeker mi' diye kapıyı çalan kimse olmadı... Sizin Cadılar Bayramınız nasıl geçti? Squid Game kostümü giyenler el kaldırsın."
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