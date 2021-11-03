https://tr.sputniknews.com/20211103/rust-filminin-setinde-goruntu-yonetmenini-olduren-alec-baldwinin-esi-hilaria-alec-lanetlendi-1050434597.html
Rust filminin setinde görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'in eşi Hilaria: Lanetlendi
Rust filminin setinde görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'in eşi Hilaria: Lanetlendi
'Rust' filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara ölümüne neden olan Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin, Alec Baldwin’in lanetlendiğini... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T12:05+0300
2021-11-03T12:05+0300
2021-11-03T12:55+0300
dünya
ölüm
silah
alec baldwin
film seti
çekim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050434572_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_5b959f55b489710e3b0ecb7afdd9ee9c.jpg
Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i ölümüne neden olması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Aileye yakın kaynakların People'a açıkladığına göre, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin'in psikolojik olarak yoğun bir acı çektiği ifade edildi. Hilaria Baldwin'e göre eşi, bu beklenmedik ölüm ile lanetlendi. Yaşadığı travmayı bir türlü zihninden uzaklaştıramayan Alec Baldwin'in uyuyamadığı, günlük hayatına dönemediği belirtildi.'Kimseden sempati görmek istemiyor'NTV'de yer alan habere göre, Baldwin çiftine yakın kaynaklar, ünlü oyuncu için, "Alec büyük bir mücadele içinde. Çünkü bunun Halyna'nın ailesi için daha kötü olduğunu biliyor, kimseden herhangi bir sempati görmek de istemiyor" ifadelerini kullandı.'Seni seviyorum ve buradayım'Hilaria Baldwin ise altı çocuğunun babası Alec Baldwin'in her koşulda yanında olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Eşiyle el ele olduğu bir fotoğrafını yayınlayan Baldwin, aktöre "Seni seviyorum ve buradayım" sözleriyle seslendi.Kızı Ireland'ın Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiÖte yandan Alec Baldwin'in Kim Basinger'dan olan kızı Ireland'ın Cadılar Bayramı kostümüne tepki yağdı. Babasının yanlışlıkla birini öldürmesinden kısa süre sonra, üzerinden kanlar akıyormuş gibi görünen bir kostüm giyen erkek arkadaşının yanında böyle pozlar vermesi eleştirilen Ireland, Instagram'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl Cadılar Bayramı'nda dışarı çıkmadık. Sokakta mahremiyetimi ihlal eden muhabir ve magazinciler var. Kutlamayız diyorduk ama eski kostümlerden birkaçını ve kan bulduk, iyi yedik, tekila içtik, birkaç arkadaş uğradı, korku filmi izledik, 'Şaka mı, şeker mi' diye kapıyı çalan kimse olmadı... Sizin Cadılar Bayramınız nasıl geçti? Squid Game kostümü giyenler el kaldırsın."
https://tr.sputniknews.com/20211102/alec-baldwine-dolu-silah-veren-yonetmen-yardimcisi-ilk-kez-konustu-1050400431.html
https://tr.sputniknews.com/20211030/alec-baldwinin-katil-oldugu-set-sorusmasi-silah-sorumlusundan-yapimcilara-suclama-1050325893.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050434572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a72d4bc93abfa1e6ca87e70a59f97792.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ölüm, silah, alec baldwin, film seti, çekim
Rust filminin setinde görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'in eşi Hilaria: Lanetlendi
12:05 03.11.2021 (güncellendi: 12:55 03.11.2021)
'Rust' filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara ölümüne neden olan Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin, Alec Baldwin’in lanetlendiğini söyledi.
Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i ölümüne neden olması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Aileye yakın kaynakların People'a açıkladığına göre, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin'in psikolojik olarak yoğun bir acı çektiği ifade edildi. Hilaria Baldwin'e göre eşi, bu beklenmedik ölüm ile lanetlendi. Yaşadığı travmayı bir türlü zihninden uzaklaştıramayan Alec Baldwin'in uyuyamadığı, günlük hayatına dönemediği belirtildi.
'Kimseden sempati görmek istemiyor'
NTV'de yer alan habere göre, Baldwin çiftine yakın kaynaklar, ünlü oyuncu için, "Alec büyük bir mücadele içinde. Çünkü bunun Halyna'nın ailesi için daha kötü olduğunu biliyor, kimseden herhangi bir sempati görmek de istemiyor" ifadelerini kullandı.
'Seni seviyorum ve buradayım'
Hilaria Baldwin ise altı çocuğunun babası Alec Baldwin'in her koşulda yanında olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Eşiyle el ele olduğu bir fotoğrafını yayınlayan Baldwin, aktöre "Seni seviyorum ve buradayım" sözleriyle seslendi.
Kızı Ireland'ın Cadılar Bayramı paylaşımına tepki
Öte yandan Alec Baldwin'in Kim Basinger'dan olan kızı Ireland'ın Cadılar Bayramı kostümüne tepki yağdı. Babasının yanlışlıkla birini öldürmesinden kısa süre sonra, üzerinden kanlar akıyormuş gibi görünen bir kostüm giyen erkek arkadaşının yanında böyle pozlar vermesi eleştirilen Ireland, Instagram'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl Cadılar Bayramı'nda dışarı çıkmadık. Sokakta mahremiyetimi ihlal eden muhabir ve magazinciler var. Kutlamayız diyorduk ama eski kostümlerden birkaçını ve kan bulduk, iyi yedik, tekila içtik, birkaç arkadaş uğradı, korku filmi izledik, 'Şaka mı, şeker mi' diye kapıyı çalan kimse olmadı... Sizin Cadılar Bayramınız nasıl geçti? Squid Game kostümü giyenler el kaldırsın."