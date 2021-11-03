https://tr.sputniknews.com/20211103/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-yunanistan-turk--toplumu-ile-diyalog-arzulamaktadir-1050457473.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzuluyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzuluyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Türkiye ve Türk toplumu ile yapıcı bir diyalog istediğini belirtti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T21:26+0300

2021-11-03T21:26+0300

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dünya

türkiye

yunanistan

nikos dendias

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Slovenyalı mevkidaşı Anze Logar ile Atina'da bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan-Slovenya ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik art niyeti olmadığını savunarak, "Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzulamaktadır. Çünkü Türk toplumunun büyük bir kısmının hala Avrupa ile entegrasyonu ve farklı bir süreci umduğuna inanmaktadır" diye konuştu.Yunanistan'ın yapıcı bir tavır sergilediğini öne süren Dendias, Avrupa Birliği'nin (AB) de AB'ye üye olmak isteyen ya da AB ile iyi ilişkiler kurmak isteyen ülkelere, uluslararası hukuk ve Avrupa müktesebatına saygı duymaları gerektiğine dair net bir mesaj vermesi gerektiğini ileri sürdü.

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türkiye, yunanistan, nikos dendias