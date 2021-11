https://tr.sputniknews.com/20211104/galatasaray-kulubu-baskani-burak-elmastan-ahmet-nur-cebiye-tepki-1050476129.html

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye tepki

Elmas, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin, sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerine yaptığı eleştiriye sert bir yanıt vererek "Konu, benim yöneticilerim ya da... 04.11.2021

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sarı-kırmızılı yöneticiler Rezan Epözdemir ile Remzi Sanver'in açıklamalarıyla ilgili yaptığı konuşma hakkında Elmas, "Diğer camialar anlamakta zorluk çekebilirler. Galatasaray çok büyük köklü eğitim kurumuna sahip, ünlü Galatasaraylı Tevfik Fikret'in dediği gibi, 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür.' bir camiadır. Galatasaray farklı fikirlerden beslenen, bunun sonucunda da Türkiye'yi ileri taşıyan bir kurumdur. Resmi olarak Galatasaray'ı temsil eden yönetim kurulu sözcümüz Sayın Remzi Sanver'dir. Kendisinin söylediği her kelime benim kelimem sayılır. Galatasaray'ın başkanı benim, resmi sözcümüz de bellidir. Kişilerin görüşlerini söyleyeceği yer de yönetim kuruludur. Onun dışında Galatasaray tek seslidir. Ben veya Remzi Sanver'in dediği kulübümüzün resmi görüşüdür. Resmi görüşümüz de değişmedi" ifadelerini kullandı.Bütün kulüp başkanlarıyla iletişim halinde olduklarını anlatan Elmas, şunları kaydetti:"Sezon başından beri onlara, 'Kendi camiamızdan baskıyı almak için diğer camiaları yaralayıcı ithamlarda bulunduğumuz zaman, biz rahatlarız ama diğer camiaların taraftarının vicdanında ciddi yaralanmaya sebep oluruz.' dedim. Lütfen sorunları aramızda konuşalım. Bugüne kadar bunu çok güzel uyguladığımız başkanlar var. Ahmet Nur Çebi'yle de bunu konuşuyoruz. Açıkçası herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi, kendi sorunlarıyla uğraşması, başkalarının işine karışmaması en uygun olandır. Konu, benim yöneticilerim ya da herhangi bir Galatasaraylının ne yapması gerektiğini söylemeye gelince, bu kimsenin haddi değildir. Camiamızda söylenecek bir şey varsa ben söylerim. Dışarıdan birisi arkadaşlarımızın nasıl davranması gerektiği hakkında üstüne sorumluluk alıp, haddini aşıp, böyle bir yükün altına girmesin. Bizim nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Galatasaray gerekli cevapları vermekten asla imtina etmez."'Adalet' paylaşımına tepkiGalatasaray'ın Gaziantep FK'yi 2-0 yendiği maçta attığı ilk gol için Beşiktaş Kulübünce 'Adalet' etiketiyle paylaşım yapılmasını eleştiren Elmas, "Ben Ahmet başkanla konuştum bu açıklamadan sonra. O ayrı düşünüyor, ben ayrı düşünüyorum. Anlaşmadığımız yerleri de açık seçik konuşmakta fayda var. Ben gerçekten üzüldüm" değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş'la oynadıkları derbi mücadelesinden sonra rakiplerini tebrik ettiklerini hatırlatan Elmas, şöyle konuştu:"Beşiktaş derbisinden sonra biz bu üslubu değiştirmek adına, başka bir camianın galibiyetine leke sürmemek, kendi derslerimizi çıkarmak adına Beşiktaş'ı tebrik ettik. Kendi içimizde de tepki gördük. Bu benim göreve geldiğimde idealimdi. Her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırım. Galatasaray farklılık yaratır. Ahmet Nur Çebi, 'Biz sizin golünüze, gol değil demedik. Bizimkini vermediler. Bizim ki gol' dedi. Ben bu üslubu doğru bulmuyorum. Bizim nezaketle tebrik ettiğimiz hatta teknik direktörümüzün de çıkıp bizim yönetimimizin görüşünü benimsediği, dostane bir şekilde bir mağlubiyetin nasıl yaşanabileceğini Türkiye'ye örnek olarak gösterdik. Bizim maçımız sırasında keşke böyle talihsiz bir açıklama yapmasalardı."Kulüplere bir teklifinin olduğunu aktaran Elmas, "Herhangi bir kulübümüzün hakemle sıkıntısı varsa, onlarla beraber MHK Başkanı'na gidelim. Taraftarlarınızın kızgınlığını almak için veya bir yenilgiyi unutturmak için bu geçmiş basit oyunlara başvurmayalım. Türk sporunun, futbolunun sorunları, masadan kalkmıyor olan taraftarlar arası gerginlik oluyor. Nazik üslubumuza devam edeceğiz. Haklı oldukları konularda tüm kulüplerin yanındayız. Her ortamda onların yanında gerekli konuşmaları yapmaya, onların hakkını da kendi hakkımız gibi savunmaya hazırız. Lütfen diğer kulüplerin iç işleriyle ilgili konuşurken hassasiyet göstersin. Türk sporundaki nefret söylemini ortadan kaldırmak herkesin iyi niyetiyle olur. Ben kendisiyle Beşiktaş hakları için de MHK'ye beraber gitmeye hazırım. Yalnız konuşmayalım. Kapalı kapılar ardında konuşmayalım. Kulüpler Birliği Vakfı da bundan dolayı var. Eski alışkanlıklardan artık vazgeçelim" değerlendirmesine bulundu.'Galatasaray'a haddinden fazla ceza vermek kolay değildir'Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacakları Lokomotif Moskova maçına tam kapasite seyirci alacaklarını yineledi.Türkiye Futbol Federasyonunun başvurularını reddettiğini hatırlatan Elmas, gelecek cezaya hazırlıklı olduklarını vurgulayarak, "Biz bütün bunları düşünerek bir karar aldık. Türkiye'de 9 Kasım'da futbolda tam seyirciyle oynama kararı verildi. Türk futbolu için bugün yapacağımız maç çok önemli. Aşılarını tamamlamış taraftarlarımız bugün statta bulunmayı bir limit olmaksızın hak ediyor. Bu bizim kendi inisiyatifimizde. Buna verilecek bir ceza da olursa, neyse bedeli Galatasaray Kulübü olarak karşılamaya hazırız. Fakat dün biraz durumu izleme fırsatı buldum. Bu tür ortamları bekleyen bazı çakal arkadaşlarımız var. Onlar da haklı haksız yorumlar yapmış. Galatasaray'a haddinden fazla ceza vermek kolay değildir. Galatasaray çok büyük kulüptür. Öyle basit yorum yapan arkadaşları da bundan sonra izliyor olacağız. Onlara da gereken cevabı en sert şekilde veririz" diyerek sözlerini tamamladı.

