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https://tr.sputniknews.com/20211006/putin-dogalgaz-fiyatinin-artmasina-avrupanin-hatali-politikalari-yol-acti-1049580316.html
Putin: Doğalgaz fiyatının artmasına, Avrupa'nın hatalı politikaları yol açtı
Putin: Doğalgaz fiyatının artmasına, Avrupa'nın hatalı politikaları yol açtı
Rusya Devlet Başkanı Putin, doğalgaz fiyatlarının rekor düzeyde artması şeklinde kendini gösteren krize, Avrupa'nın hatalı enerji politikalarının yol açtığını... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T16:55+0300
2021-10-06T17:00+0300
dünya
avrupa
rusya
vladimir putin
gazprom
avrupa komisyonu
doğalgaz
kriz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonlardan canlı yayınlanan bir enerji toplantısında, Avrupa'nın içinde bulunduğu doğalgaz krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Putin, "Küresel enerji pazarının, aceleciliği tolere etmediği bilinen bir şey. Bu pazarda yatırım planları uzun vadeli biçimde yapılır. Bundandır ki ani, üstünde iyice düşünülmemiş eylemler ciddi dengesizliklere yol açabilir, hatta pazarda şu an gözlenen duruma bakacak olursak, dengesizliğe yol açmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene birkaç elverişsiz faktörün aynı anda etkisini gösterdiği Avrupa enerji pazarındaki durumu bu şekilde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.Putin, söz konusu elverişsiz faktörlerden birisinin, ekonominin kriz sonrası çok çabuk iyileşmesi olduğunu belirtti, zira bunun enerjiye olan talebi artırdığını söyleyerek, soğuk geçen kış mevsiminin Avrupa ülkelerinin yer altındaki doğalgaz depolarındaki gazın miktarının azaltmış olmasının da bu faktörlerden birisi olduğunu sözlerine ekledi.'Kömür ve atom enerjisinden çok çabuk vazgeçtiler'Rusya Devlet Başkanı, Avrupa’yı enerji krizine sürükleyen bu faktörlerden bir diğerinin de, sıcak ve rüzgarsız havalar nedeniyle yeterince rüzgar enerjisi üretilememiş olması olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Avrupa’da enerji dengesinin son on senede ani ve belirgin bir biçimde değişmiş olması da hesaba katılmalıdır. Buradaki pek çok ülke, hava durumuna bağlı olan rüzgar enerjisi uğruna kömür ve nükleer enerjisinden vazgeçti."'Avrupa Komisyonu, uzun vadeli gaz sözleşmelerinin önünü kesti'"Avrupalı ortaklarımızın uygulamaları bir defa daha hata yaptıklarını ortaya koyuyor" diye konuşan Putin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun önceki dönem uzun vadeli doğalgaz anlaşmalarının önünü kestiğini ve gazın kura göre değişken fiyatlarla alınıp satılması sistemine geçiş yaptığını dile getirdi.'Gaz pazarının kendine has özelliklerini göz ardı ettiler'Öte yandan, "Bu politikanın hatalı olduğu bugün tamamıyla açıktır" vurgusunu yapan Putin, bu politikada, gaz pazarının belirsizlik faktörlerinden kaynaklanan özelliklerinin göz ardı edilmiş olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Böyle olunca tüketici ülkeler fiyat konusunda referans noktalarını kaybederler. tüm bunlar da sarsıntı ve dengesizliklere yol açar. Bunun sonucunda da şimdi gaz fiyatları tarihi rekorlar kırmakta."'Gazprom, Avrupa’ya gaz tedarikinde yeni bir rekor kırabilir'Bununla birlikte Putin, Gazprom'un bu yılın ilk 9 ayında Avrupa'ya gaz tedarikini yüzde 15 artırdığını söyleyerek, "Böyle giderse Avrupa’ya yeni bir tedarik rekoru elde edebiliriz" dedi.'Ukrayna üstünden tedarik de dahil Avrupa’ya gaz sevkiyatını artırdık'Rusya’nın daima güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu da belirten Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’nın gaz transfer sistemi üstünden başka ülkelere gaz tedarikini de bu senenin ilk dokuz ayında yüzde 8 artırdıklarını kaydetti.Bu açıdan da gaz sözleşmelerinde belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, hatta oran olarak aştıklarını belirten Rusya lideri, şu ifadeleri kullandı:"Bu oranı daha fazla artırmak, Gazprom için ekonomik açıdan faydasız, zira daha pahalı. Yeni sistemler üstünden gaz tedarikiyse, mevcut gaz tedariki miktarına göre yılda yaklaşık 3 milyar dolar daha ucuz."Rusya Devlet Başkanı’nın atıf yaptığı yeni sistemler arasında TürkAkım doğalgaz boru hattı da yer alıyor.Söz konusu hat, Rus gazını Ukrayna yerine Türkiye üstünden Avrupa'ya ulaştırıyor. Bazı Avrupa ülkelerine bu hat üstünden doğalgaz tedariki başlamış durumda.
https://tr.sputniknews.com/20211005/avrupadaki-vadeli-dogalgaz-fiyatlarinda-yeni-rekor-1049545472.html
https://tr.sputniknews.com/20211001/turkakimdan-gecen-dogalgaz-sadece-macaristan-degil-hirvatistana-da-ulastirilacak-1049438895.html
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avrupa, rusya, vladimir putin, gazprom, avrupa komisyonu, doğalgaz, kriz

Putin: Doğalgaz fiyatının artmasına, Avrupa'nın hatalı politikaları yol açtı

16:55 06.10.2021 (güncellendi: 17:00 06.10.2021)
© Sputnik / Алексей ДружининRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı Putin, doğalgaz fiyatlarının rekor düzeyde artması şeklinde kendini gösteren krize, Avrupa'nın hatalı enerji politikalarının yol açtığını söyledi. Rusya lideri, uzun süreli enerji anlaşmalarından vazgeçmek ve enerji kaynaklarını aceleci bir biçimde değiştirmenin bu hatalı politikalardan birkaçı olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonlardan canlı yayınlanan bir enerji toplantısında, Avrupa'nın içinde bulunduğu doğalgaz krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Putin, "Küresel enerji pazarının, aceleciliği tolere etmediği bilinen bir şey. Bu pazarda yatırım planları uzun vadeli biçimde yapılır. Bundandır ki ani, üstünde iyice düşünülmemiş eylemler ciddi dengesizliklere yol açabilir, hatta pazarda şu an gözlenen duruma bakacak olursak, dengesizliğe yol açmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene birkaç elverişsiz faktörün aynı anda etkisini gösterdiği Avrupa enerji pazarındaki durumu bu şekilde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Putin, söz konusu elverişsiz faktörlerden birisinin, ekonominin kriz sonrası çok çabuk iyileşmesi olduğunu belirtti, zira bunun enerjiye olan talebi artırdığını söyleyerek, soğuk geçen kış mevsiminin Avrupa ülkelerinin yer altındaki doğalgaz depolarındaki gazın miktarının azaltmış olmasının da bu faktörlerden birisi olduğunu sözlerine ekledi.

'Kömür ve atom enerjisinden çok çabuk vazgeçtiler'

Rusya Devlet Başkanı, Avrupa’yı enerji krizine sürükleyen bu faktörlerden bir diğerinin de, sıcak ve rüzgarsız havalar nedeniyle yeterince rüzgar enerjisi üretilememiş olması olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Avrupa’da enerji dengesinin son on senede ani ve belirgin bir biçimde değişmiş olması da hesaba katılmalıdır. Buradaki pek çok ülke, hava durumuna bağlı olan rüzgar enerjisi uğruna kömür ve nükleer enerjisinden vazgeçti."

'Avrupa Komisyonu, uzun vadeli gaz sözleşmelerinin önünü kesti'

"Avrupalı ortaklarımızın uygulamaları bir defa daha hata yaptıklarını ortaya koyuyor" diye konuşan Putin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun önceki dönem uzun vadeli doğalgaz anlaşmalarının önünü kestiğini ve gazın kura göre değişken fiyatlarla alınıp satılması sistemine geçiş yaptığını dile getirdi.

'Gaz pazarının kendine has özelliklerini göz ardı ettiler'

Öte yandan, "Bu politikanın hatalı olduğu bugün tamamıyla açıktır" vurgusunu yapan Putin, bu politikada, gaz pazarının belirsizlik faktörlerinden kaynaklanan özelliklerinin göz ardı edilmiş olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle olunca tüketici ülkeler fiyat konusunda referans noktalarını kaybederler. tüm bunlar da sarsıntı ve dengesizliklere yol açar. Bunun sonucunda da şimdi gaz fiyatları tarihi rekorlar kırmakta."
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
EKONOMİ
Avrupa’daki vadeli doğalgaz fiyatlarında yeni rekor
Dün, 17:12

'Gazprom, Avrupa’ya gaz tedarikinde yeni bir rekor kırabilir'

Bununla birlikte Putin, Gazprom'un bu yılın ilk 9 ayında Avrupa'ya gaz tedarikini yüzde 15 artırdığını söyleyerek, "Böyle giderse Avrupa’ya yeni bir tedarik rekoru elde edebiliriz" dedi.

'Ukrayna üstünden tedarik de dahil Avrupa’ya gaz sevkiyatını artırdık'

Rusya’nın daima güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu da belirten Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’nın gaz transfer sistemi üstünden başka ülkelere gaz tedarikini de bu senenin ilk dokuz ayında yüzde 8 artırdıklarını kaydetti.
Bu açıdan da gaz sözleşmelerinde belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, hatta oran olarak aştıklarını belirten Rusya lideri, şu ifadeleri kullandı:
"Bu oranı daha fazla artırmak, Gazprom için ekonomik açıdan faydasız, zira daha pahalı. Yeni sistemler üstünden gaz tedarikiyse, mevcut gaz tedariki miktarına göre yılda yaklaşık 3 milyar dolar daha ucuz."
Rusya Devlet Başkanı’nın atıf yaptığı yeni sistemler arasında TürkAkım doğalgaz boru hattı da yer alıyor.
Söz konusu hat, Rus gazını Ukrayna yerine Türkiye üstünden Avrupa'ya ulaştırıyor. Bazı Avrupa ülkelerine bu hat üstünden doğalgaz tedariki başlamış durumda.
TürkAkım Krasnodar, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
EKONOMİ
TürkAkım’dan geçen doğalgaz sadece Macaristan değil Hırvatistan’a da ulaştırılacak
1 Ekim, 18:32
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