https://tr.sputniknews.com/20211104/merckin-gelistirdigi-kovid-ilacina-ilk-kullanim-onayini-britanya-verdi-1050475946.html
Merck'in geliştirdiği Kovid ilacına kullanım onayı veren ilk ülke Britanya oldu
Merck'in geliştirdiği Kovid ilacına kullanım onayı veren ilk ülke Britanya oldu
ABD merkezli çokuluslu ilaç devi Merck'in Kovid-19'un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan ilacına ilk kullanım onayı Britanya'dan... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:45+0300
2021-11-04T13:45+0300
2021-11-04T15:08+0300
koronavirüs
britanya
ilaç
hap
merck
ingiltere
acil kullanım onayı
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Kovid-10 pandemisine karşı aşılamayı ilk başlatan ülkelerden Britanya, Merck'in ağızdan alınan Kovid ilacına da jet hızıyla kullanım onayı verdi.Britanya'nın İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleyici Kurumu (MHRA), Merck-Ridgeback Biotherapy ortaklığında Kovid'e karşı geliştirilen antiviral oral hapı onayladığını duyurdu.Böylece Britanya, pandemide oyunun kurallarını değiştirme potansiyeli olan bir tedavinin önünü açan ilk ülke oldu. Ancak Merck'in ilacı ilk duyurduğunda 700 dolarlık fiyat açıklaması, pek çok soru işareti yaratıyor. Test pozitif çıkar çıkmaz kullanımMHRA'nın açıklamasında, Merck'in Molnupiravir adını verdiği, ancak Britanya'da Lagevrio olarak adlandırılacak hapın, pozitif testin ardından mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından itibaren beş gün içinde kullanılması tavsiye edildi.ABD'de Molnupiravir'e izin verilip verilmeyeceği konusunda oy vermek için bu ay toplanılacak.Merck milyonlarca kutu Molnupiravir üretecekBritanya geçen ay Merck'le 480 bin Molnupiravir seti sipariş ettiği bir anlaşmaya varmıştı.Merck, bu yılın sonuna dek 10 milyon set, 2022'de 20 milyon set Molnupiravir üretmeyi hedeflediğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/700-dolarlik-kovid-ilaci-icin-jenerik-uretim-anlasmasi-yapilirken-asyada-stoklama-yarisi-basladi-1049929111.html
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https://tr.sputniknews.com/20211020/kovidin-dirildigi-britanyada-saglik-sisteminden-ucurumun-esigindeyiz-hemen-onlem-alin-feryadi-1050001823.html
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britanya, ilaç, hap, merck , ingiltere, acil kullanım onayı
Merck'in geliştirdiği Kovid ilacına kullanım onayı veren ilk ülke Britanya oldu
13:45 04.11.2021 (güncellendi: 15:08 04.11.2021)
ABD merkezli çokuluslu ilaç devi Merck'in Kovid-19'un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan ilacına ilk kullanım onayı Britanya'dan geldi.
Kovid-10 pandemisine karşı aşılamayı ilk başlatan ülkelerden Britanya, Merck'in ağızdan alınan Kovid ilacına da jet hızıyla kullanım onayı verdi.
Britanya'nın İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleyici Kurumu (MHRA), Merck-Ridgeback Biotherapy ortaklığında Kovid'e karşı geliştirilen antiviral oral hapı onayladığını duyurdu.
Böylece Britanya, pandemide oyunun kurallarını değiştirme potansiyeli olan bir tedavinin önünü açan ilk ülke oldu. Ancak Merck'in ilacı ilk duyurduğunda 700 dolarlık fiyat açıklaması, pek çok soru işareti yaratıyor.
Test pozitif çıkar çıkmaz kullanım
MHRA'nın açıklamasında, Merck'in Molnupiravir adını verdiği, ancak Britanya'da Lagevrio olarak adlandırılacak hapın, pozitif testin ardından mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından itibaren beş gün içinde kullanılması tavsiye edildi.
ABD'de Molnupiravir'e izin verilip verilmeyeceği konusunda oy vermek için bu ay toplanılacak.
Merck milyonlarca kutu Molnupiravir üretecek
Britanya geçen ay Merck'le 480 bin Molnupiravir seti sipariş ettiği bir anlaşmaya varmıştı.
Merck, bu yılın sonuna dek 10 milyon set, 2022'de 20 milyon set Molnupiravir üretmeyi hedeflediğini açıkladı.