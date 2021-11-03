https://tr.sputniknews.com/20211103/enag-yillik-enflasyon-artis-orani-yuzde-4987-1050434838.html

ENAG: Yıllık enflasyon artış oranı yüzde 49.87

ENAG: Yıllık enflasyon artış oranı yüzde 49.87

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) enflasyon raporuna göre tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 6.90 arttı. ENAG, tüketici fiyat endeksinin 12... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T12:08+0300

2021-11-03T12:08+0300

2021-11-03T12:08+0300

ekonomi

elektrik

tüik

enflasyon

türkiye istatistik kurumu (tüik)

giyim

gıda

zam

fiyat

enflasyon araştırma grubu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) sunduğu enflasyon raporu birbirini tutmadı.TÜİK'in verilerine göre Ekim'de enflasyon yüzde 2.39 arttı, yıllık yüzde 19.89 oldu. ENAG'ın raporuna göre ise; enflasyon ekim ayında yüzde 6.90 artış gösterirken 12 aylık dönemdeki artış oranını ise yüzde 49.87 oldu.Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) enflasyon raporuna göre ise tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 6.90 arttı. ENAG, tüketici fiyat endeksinin 12 aylık dönemdeki artış oranını ise yüzde 49.87 olarak açıkladı.ENAG'ın raporuna göre; gıda ve alkolsüz içeceklerde artış oranı yüzde 9.11 oldu. Sağlıkta 12.43 olan artış oranı giyim ve ayakkabıda 13.94 olarak kayda geçti. Eğlence ve kültürde enflasyon oranını yüzde 11.04 olarak açıklayan grup, çeşitli mal ve hizmetler kategorisinde bu oranın yüzde 14.76 olduğunu raporladı.En az artış eğitim, eğlence ve haberleşmede olduAylık TÜFE’ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0.17 ile eğitim, yüzde 0.51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 7.56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5.97 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 2.43 ile ulaştırma oldu.Ekim 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 18.50, aylık yüzde 1.85 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14.73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.25 artış gerçekleşti.Üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 46.31 arttıYurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 46.31, aylık yüzde 5.24 arttı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5.24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37.34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36.20 artış gösterdi.Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 45.94 arttıSanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32.25, imalatta yüzde 45.94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 53.37, su temininde yüzde 32.40 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 53.20, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.13, dayanıksız tüketim malında yüzde 31.47, enerjide yüzde 72.63, sermaye malında yüzde 26.72 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4.50, imalatta yüzde 5.37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4.61, su temininde yüzde 2.01 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 5.34, dayanıklı tüketim malında yüzde 3.17, dayanıksız tüketim malında yüzde 3.25, enerjide yüzde 9.33, sermaye malında yüzde 3.99 artış olarak gerçekleşti.Yıllık Yİ-ÜFE’ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış; yüzde 10.26 ile giyim eşyası, yüzde 12.31 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12.79 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 130.59, ana metaller yüzde 91.22, ham petrol ve doğal gaz yüzde 85.45 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Aylık Yİ-ÜFE’ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en düşük artış; yüzde 0.17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1.56 ile giyim eşyası, yüzde 2.01 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 20.85, tütün ürünleri yüzde 19.38, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 7.96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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elektrik, tüik, enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), giyim, gıda, zam, fiyat, enflasyon araştırma grubu