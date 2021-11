Putin Sivastopol’de: Kırım sonsuza dek Rusya’yla kalacak

https://tr.sputniknews.com/20211104/putin-sivastopolde-kirim-sonsuza-dek-rusyayla-kalacak--1050491639.html

Rusya lideri Putin, Kırım’ın Sivastopol kentinde, Rusya’da 1917 devrimi sonrası yaşanan iç savaşın bitişini simgeleyen anıta çelenk bıraktı.Bu anıtı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Putin şunları söyledi: “Ülkemiz, (Kırım’ın Rusya’ya bağlanması ile) tarihi birliğini yeniden elde etti. Bu canlı ve kopması mümkün olmayan bağı, burada, Sivastopol’de, Kırım’da olduğunuzda daha güçlü bir biçimde hissediyorsunuz. Sivastopol ve Kırım artık sonsuza dek Rusya ile. Zira insanlarımızın, halkımızın tamamının egemen, hür ve boyun eğmez iradesi bu yönde.”Rusya Devlet Başkanı’nın Kırım’da Birlik Günü için düzenlenecek çeşitli etkinliklere katılması planlanıyor.Lukaşenko'yla Birlik Devleti görüşmesini Kırım'dayken gerçekleştirecekPutin daha sonraysa burada, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirecek. İki lider, Rusya ve Belarus’u içeren Birlik Devleti’nin Yüksek Konsey toplantısına başkanlık edecekler.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu görüşme için Lukaşenko’nun neden Kırım’a gitmediği sorusu karşısında, Birlik Devleti Yüksek Konsey görüşmesinin, pandemi nedeniyle en başından video-konferans yöntemi ile gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.Söz konusu görüşme sırasında önemli entegrasyon paketlerinin onaylanması bekleniyor.'Rusya halkı birçok alanda etkileyici seviyelere ulaştı'Bugün kahraman şehir Sivastopol, Kırım ve devasa Rusya topraklarının tamamında Ulusal Birlik Günü'nün kutlandığını ve bu bayramın her Rusya vatandaşına yakın olan ana, temel değerlere adandığını kaydeden Putin, bu değerler arasında anavatana duyulan samimi sevgi, atalara saygı, onların üstün başarılarına layık olma arzusu, ülkenin sadık vatandaşları olma arzusu, ülkenin kalkınması için çalışma, insanların refahı için çalışma arzusu bulunduğunu belirtti.Dayanışma sayesinde Rusya halkının ekonomide, bilimde, teknolojide ve kültürde etkileyici seviyelere ulaştığına dikkat çeken Putin, "Toplumumuzu konsolide etme, bizi birleştiren değerleri güçlendirmeye bu özel misyon, her zaman Rusya'daki geleneksel dinlerin hizmetkarlarına ait oldu" dedi.'Kırım, iç savaşın ebedi sembolü olacak'Kırım'ın her zaman 1917 devrimi sonrası yaşanan iç savaşın sembolü olacağını söyleyen Putin, "Rus askerlerinin kanıyla sulanan Kırım toprakları, bu olayların hatırasını ve acısını koruyor ve sadece kardeşler arası çatışmanın trajedisinin değil, aynı zamanda özellikle sonrasında yapılan uzlaşmanın, tarihsel gerçeğin ve adaletin zaferinin de ebedi sembolü olacak" ifadelerini kullandı.

