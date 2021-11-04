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TFF'den Galatasaray'a seyirci yanıtı: Tüm sorumluluk UEFA’dadır
TFF'den Galatasaray'a seyirci yanıtı: Tüm sorumluluk UEFA’dadır
TFF, yaptığı resmi açıklamada Galatasaray Kulübü'ne cevap verdi. Açıklamada, "Söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T14:22+0300
2021-11-04T14:30+0300
galatasay kulübü
spor
uefa
türkiye futbol federasyonu (tff)
seyirci
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında tribünleri yüzde 100 kapasiteyle açmasıyla ilgili açıklama yaptı.'Ceza vermemiz mümkün değil'TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:"UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü’ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.Öncelikle; söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır.Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir.Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım’dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu’nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü’nü bilgilendirmiştir.Bu kapsamda, TFF’nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.”
https://tr.sputniknews.com/20211103/galatasaraydan-lokomotiv-moskova-maci-oncesi-aciklama-seyirci-kapasite-kisitlamasina-gidilmeyecek--1050454718.html
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galatasay kulübü, uefa, türkiye futbol federasyonu (tff), seyirci

TFF'den Galatasaray'a seyirci yanıtı: Tüm sorumluluk UEFA’dadır

14:22 04.11.2021 (güncellendi: 14:30 04.11.2021)
© AATürkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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TFF, yaptığı resmi açıklamada Galatasaray Kulübü'ne cevap verdi. Açıklamada, "Söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır" ifadeleri yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında tribünleri yüzde 100 kapasiteyle açmasıyla ilgili açıklama yaptı.

'Ceza vermemiz mümkün değil'

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü’ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.
Öncelikle; söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır.
Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir.
Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım’dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.
Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu’nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü’nü bilgilendirmiştir.
Bu kapsamda, TFF’nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.”
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
SPOR
Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklama: Seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecek
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