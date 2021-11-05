https://tr.sputniknews.com/20211105/avustralya-abdden-4-tane-f-35a-aldigini-duyurdu-orduda-41-besinci-nesil-hayalet-savas-ucagi-oldu-1050523459.html

Avustralya, ABD'den 4 tane F-35A aldığını duyurdu: Orduda 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağı oldu

Avustralya, ABD'den 4 tane F-35A aldığını duyurdu: Orduda 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağı oldu

Avustralya, ABD'den 4 yeni F-35A hayalet savaş uçağı teslim aldı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T18:48+0300

2021-11-05T18:48+0300

2021-11-05T18:48+0300

savunma

avustralya

sidney

savaş uçağı

raaf

f35

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Defence Blog'da yer alan habere göre, Avustralya ordusu, 4 yeni F-35A ile birlikte artık 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olduklarını duyurdu.Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF), Twitter hesabından "Bu, yakın zamanda ABD'den yeni gelen ve RAAF Üssü Williamtown'a inen en yeni 4 F-35A'larımızdan biri." paylaşımını yaptı.İlk çifti 10 Aralık 2018'de ulaşmıştıGelişmiş gizliliği, avcı hızı ve çevikliği, gelişmiş görev sistemleri, tamamen kaynaşmış sensör bilgileri, ağ özellikli operasyonlar ve son teknoloji sürdürülebilirlik ile birleştiren beşinci nesil bir avcı uçağı olarak bilinen F35'lerin ilk çifti, 10 Aralık 2018'de Sidney'in kuzeyindeki RAAF Üssü Williamtown'a ulaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211018/abdden-f-35-aciklamasi-1049946595.html

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