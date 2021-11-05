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https://tr.sputniknews.com/20211105/avustralya-abdden-4-tane-f-35a-aldigini-duyurdu-orduda-41-besinci-nesil-hayalet-savas-ucagi-oldu-1050523459.html
Avustralya, ABD'den 4 tane F-35A aldığını duyurdu: Orduda 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağı oldu
Avustralya, ABD'den 4 tane F-35A aldığını duyurdu: Orduda 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağı oldu
Avustralya, ABD'den 4 yeni F-35A hayalet savaş uçağı teslim aldı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T18:48+0300
2021-11-05T18:48+0300
savunma
avustralya
sidney
savaş uçağı
raaf
f35
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Defence Blog'da yer alan habere göre, Avustralya ordusu, 4 yeni F-35A ile birlikte artık 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olduklarını duyurdu.Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF), Twitter hesabından "Bu, yakın zamanda ABD'den yeni gelen ve RAAF Üssü Williamtown'a inen en yeni 4 F-35A'larımızdan biri." paylaşımını yaptı.İlk çifti 10 Aralık 2018'de ulaşmıştıGelişmiş gizliliği, avcı hızı ve çevikliği, gelişmiş görev sistemleri, tamamen kaynaşmış sensör bilgileri, ağ özellikli operasyonlar ve son teknoloji sürdürülebilirlik ile birleştiren beşinci nesil bir avcı uçağı olarak bilinen F35'lerin ilk çifti, 10 Aralık 2018'de Sidney'in kuzeyindeki RAAF Üssü Williamtown'a ulaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/abdden-f-35-aciklamasi-1049946595.html
avustralya
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avustralya, sidney, savaş uçağı, raaf, f35

Avustralya, ABD'den 4 tane F-35A aldığını duyurdu: Orduda 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağı oldu

18:48 05.11.2021
© Fotoğraf : AKHARMAN / TSKTürk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Fotoğraf : AKHARMAN / TSK
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Avustralya, ABD'den 4 yeni F-35A hayalet savaş uçağı teslim aldı.
Defence Blog'da yer alan habere göre, Avustralya ordusu, 4 yeni F-35A ile birlikte artık 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olduklarını duyurdu.
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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ABD Dışişleri: Pentagon, F35 konusunda Türkiye ile istişareler yürütüyor
18 Ekim, 22:06
Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF), Twitter hesabından "Bu, yakın zamanda ABD'den yeni gelen ve RAAF Üssü Williamtown'a inen en yeni 4 F-35A'larımızdan biri." paylaşımını yaptı.
İlk çifti 10 Aralık 2018'de ulaşmıştı
Gelişmiş gizliliği, avcı hızı ve çevikliği, gelişmiş görev sistemleri, tamamen kaynaşmış sensör bilgileri, ağ özellikli operasyonlar ve son teknoloji sürdürülebilirlik ile birleştiren beşinci nesil bir avcı uçağı olarak bilinen F35'lerin ilk çifti, 10 Aralık 2018'de Sidney'in kuzeyindeki RAAF Üssü Williamtown'a ulaşmıştı.
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