https://tr.sputniknews.com/20211105/lugansk-ukrayna-medyasi-donbasstaki-duruma-iliskin-yalan-haberler-hazirliyor-1050528387.html

Lugansk: Ukrayna medyası, Donbass’taki duruma ilişkin yalan haberler hazırlıyor

Lugansk: Ukrayna medyası, Donbass’taki duruma ilişkin yalan haberler hazırlıyor

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Donbass bölgesine gelen Ukraynalı gazetecilerin, Lugansk’ın ateşkes... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T22:14+0300

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LNR Halk Milis Gücü Başkanı Yan Leşenko, “Ukrayna Müşterek Kuvvetler Harekat Komutanlığı, Milis Güçleri birliklerinin itibarını sarsmaya yönelik başarısız çabalarını sürdürüyor ve tugaylarındaki savaş dışı kayıpları savaş kayıpları olarak gösterme amacıyla propagandacıların materyallerini kullanıyor, bunun için aktif olarak kontrollerindeki bölgeye medya temsilcileri getiriliyor” diye açıkladı.Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgelerde, son günlerde Ukrayna ve yabancı televizyonların temsilcilerinin çalıştığı ve bu çalışmaların Ukrayna’nın 74. Bilgi ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi çalışanlarının kontrolünde gerçekleştirdiği aktarıldı.LNR kontrolündeki Donetskiy kasabasına açılan ve iki binada hasara yol açan ateşin, Ukrayna ordusunun halk güçlerini karşılık vermeye kışkırtma amacını taşıdığını söyleyen Leşenko, “Ukrayna ordusunun provokasyonlarının devamını ve uydurma ‘LNT saldırganlığında’ ölen ve yaralanan Ukraynalı militanlara ilişkin Ukraynalı propagandacıların gerilimi artırma amaçlı yeni röportajlarını bekliyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynanin-donbass-bolgesinde-36-kisinin-gomuldugu-bir-toplu-mezar-bulundu-1049234424.html

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rusya, donbass, lugansk, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk güçleri idaresi