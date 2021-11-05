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New York Belediyesi, aşı olan 5-11 yaş arasındaki çocuklara 100 dolar hediye edecek
New York Belediyesi, aşı olan 5-11 yaş arasındaki çocuklara 100 dolar hediye edecek
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte Kovid-19 aşısı olan 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara 100 dolar hediye edeceklerini duyurdu. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T10:08+0300
2021-11-05T10:08+0300
koronavirüs
abd
new york
bill de blasio
çocuk
hediye
kovid-19
koronavirüs aşısı
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New York kentinin Belediye Başkanı Bill de Blasio, 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya teşvik için 100 dolar hediye verileceğini açıkladı.Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer aşısının 5-11 yaş arası için kullanımına onay vermesinin ardından New York kentinde, bu haftanın başından itibaren çocuklara yönelik yaygın aşılama süreci başladı.Kentte çocukları aşılamak üzere toplamda 300 bin doz aşı sipariş edildi.De Blasio, çarşamba günü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan nihai yetkilendirmeyle kentteki tesislerinin 5-11 yaş arası çocuklara Pfizer aşısı sunacağını duyurdu.CDC'ye göre toplam Kovid-19 ölümlerinde çocukların oranı yüzde 0.1.'Bir sürü şeker alınabilir'De Blasio, dün düzenlediği basın toplantısında 30 Haziran'dan itibaren aşı olan yetişkinlere sunulan 100 dolarlık hediyenin çocuklara da verileceğini duyurdu.Belediye Başkanı, çocukların tatil günlerinde 'biraz daha fazla parasının olacağını' ve bununla 'bir sürü şeker alınabileceğini' dile getirdi.Öte yandan De Blasio, kentte şimdiye dek 12 milyon 113 bin 400 kişinin aşı olduğu bilgisini verdi.
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abd, new york, bill de blasio, çocuk, hediye, kovid-19, koronavirüs aşısı

New York Belediyesi, aşı olan 5-11 yaş arasındaki çocuklara 100 dolar hediye edecek

10:08 05.11.2021
© REUTERS / Rachel WisniewskiABD - çocuk - aşı
ABD - çocuk - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / Rachel Wisniewski
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte Kovid-19 aşısı olan 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara 100 dolar hediye edeceklerini duyurdu.
New York kentinin Belediye Başkanı Bill de Blasio, 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya teşvik için 100 dolar hediye verileceğini açıkladı.
Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer aşısının 5-11 yaş arası için kullanımına onay vermesinin ardından New York kentinde, bu haftanın başından itibaren çocuklara yönelik yaygın aşılama süreci başladı.
Kentte çocukları aşılamak üzere toplamda 300 bin doz aşı sipariş edildi.
De Blasio, çarşamba günü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan nihai yetkilendirmeyle kentteki tesislerinin 5-11 yaş arası çocuklara Pfizer aşısı sunacağını duyurdu.
CDC'ye göre toplam Kovid-19 ölümlerinde çocukların oranı yüzde 0.1.

'Bir sürü şeker alınabilir'

De Blasio, dün düzenlediği basın toplantısında 30 Haziran'dan itibaren aşı olan yetişkinlere sunulan 100 dolarlık hediyenin çocuklara da verileceğini duyurdu.
Belediye Başkanı, çocukların tatil günlerinde 'biraz daha fazla parasının olacağını' ve bununla 'bir sürü şeker alınabileceğini' dile getirdi.
Öte yandan De Blasio, kentte şimdiye dek 12 milyon 113 bin 400 kişinin aşı olduğu bilgisini verdi.
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