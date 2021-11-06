https://tr.sputniknews.com/20211106/netflixin-simdiye-kadar-en-cok-izlenen-yapimi-squid-gamein-reyting-rakamlari-aciklandi-1050543621.html

Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen yapımı Squid Game'in reyting rakamları açıklandı

Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen yapımı Squid Game'in reyting rakamları açıklandı

Amerika'da izleyici ölçüm ve reyting sistemi Nielsen'a göre Squid Game, Netflix‘in şimdiye kadar en çok izlenen yapımı unvanına sahip olmasının yanı sıra, 4... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T16:56+0300

2021-11-06T16:56+0300

2021-11-06T16:56+0300

dünya

güney kore

netflix

emmy ödülleri

squid game

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Amerikan izleyici ölçüm ve reyting sistemi Nielsen, ekim ayında en çok izlenen yapımların izlenme oranlarını ve istatistiklerini yayınladı.Açıklanan rakamlara göre, yayınlandığı günden itibaren dünya çapında bir fenomen haline gelen Güney Kore yapımı Squid Game, 4 Ekim haftasında 3 milyar dakikanın üzerinde izlendi.Emmy ödüllü komedi dizisi Ted Lasso ise 2. sezon finaliyle en çok izlenen yapımlar arasında listeye giren tek Apple TV+ yapımı oldu.Bill Lawrence‘in yaratıcısı olduğu ve oyuncu kadrosunda Jason Sudeikis ile beraber Hannah Waddingham, Brendan Hunt, gibi isimlerin yer aldığı dizi, 3. sezon çekimlerine 31 Ocak’ta başlayacak.4 Ekim haftasında yayınlanan ve yayınlandığından beri birçok tartışmanın odak noktasına yerleşen Dave Chappelle‘in stand-up komedisi The Closer ise en çok izlenen programlar arasında yedinci sırada yer alıyor.Stand-up komedisinde yer alan transfobik söylemleri Netflix CEO’su Ted Sarandos’un da desteklemesinin ardından Netflix çalışanları protesto için greve gitmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211103/netflix-gorusmelere-basladi-squid-game-yapimcilari-da-krdan-nasiplenecek-1050435704.html

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güney kore, netflix, emmy ödülleri, squid game