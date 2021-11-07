https://tr.sputniknews.com/20211107/bavyera-basbakani-kuzey-akim-2-almanyaya-istikrarli-gaz-tedariki-icin-guvenilir-bir-teskil-edecek-1050560471.html

Bavyera Başbakanı: Kuzey Akım 2, Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir teşkil edecek

Bavyera Başbakanı: Kuzey Akım 2, Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir teşkil edecek

Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir zemin... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T15:20+0300

2021-11-07T15:20+0300

2021-11-07T15:21+0300

dünya

rusya

almanya

doğalgaz

bavyera

gaz

kuzey akım-2

başbakan

açıklama

proje

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045022603_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_eb070121a9767b51d0fbc0e23852376b.jpg

Funke medya grubuna demeç veren Söder, Almanya'nın Kuzey Akım 2'ye neden ihtiyacı olduğunu açıkladı.Almanya'nın kömür enerjisi ve nükleer enerji kullanmaktan vazgeçtiğini anımsatan Söder, "Bundan dolayı elektrik fiyatları yükseliyor ve kaynak kıtlığı gözleniyor. Bu nedenle doğalgaz elektrik santrallerine ihtiyaç duyuyoruz. Kuzey Akım 2, Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir zemin teşkil edecek" dedi.Küresel pazarda enerji kaynakları fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekerek enerji güvenliğinin sağlanması için makul bir stratejiye gerek duyulduğunu kaydeden Söder, gaz fiyatlarında istikrarın sağlanması için Kuzey Akım 2'nin en kısa sürede devreye alınması gerektiğini vurguladı.Hattın devreye alınması için Almanya düzenleyici kurumun işletme izni vermesi bekleniyor. Alman mevzuatına göre hızlı ilerlemeyen ve 4 ay süren bu süreç için son tarih 8 Ocak.Rusya'nın Avrupa’ya gaz sevkiyatı 55 milyar metreküp artacakRusya’dan Almanya’ya uzanan doğalgaz boru hattının, ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin uyguladığı bürokratik engeller ile yaptırımlara karşın bu sene sonuna kadar işler hâle gelmesi bekleniyor. Devreye girince, Rusya hat üstünden Avrupa’ya senede 55 milyar metreküp daha doğalgaz sevk edebilecek.Kuzey Akım 2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211107/tesk-baskani-palandokenden-elektrik-ve-dogalgazda-vergi-indirimi-talebi-1050558161.html

https://tr.sputniknews.com/20211027/alman-ekonomi-bakanligi-kuzey-akim-2ye-sertifikanin-verilmesi-abye-tehdit-arz-etmiyor-1050212015.html

rusya

almanya

bavyera

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, almanya, doğalgaz, bavyera, gaz, kuzey akım-2, başbakan, açıklama, proje, kuzey akım