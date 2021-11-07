Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211107/bavyera-basbakani-kuzey-akim-2-almanyaya-istikrarli-gaz-tedariki-icin-guvenilir-bir-teskil-edecek-1050560471.html
Bavyera Başbakanı: Kuzey Akım 2, Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir teşkil edecek
Bavyera Başbakanı: Kuzey Akım 2, Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir teşkil edecek
Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir zemin... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T15:20+0300
2021-11-07T15:21+0300
dünya
rusya
almanya
doğalgaz
bavyera
gaz
kuzey akım-2
başbakan
açıklama
proje
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045022603_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_eb070121a9767b51d0fbc0e23852376b.jpg
Funke medya grubuna demeç veren Söder, Almanya'nın Kuzey Akım 2'ye neden ihtiyacı olduğunu açıkladı.Almanya'nın kömür enerjisi ve nükleer enerji kullanmaktan vazgeçtiğini anımsatan Söder, "Bundan dolayı elektrik fiyatları yükseliyor ve kaynak kıtlığı gözleniyor. Bu nedenle doğalgaz elektrik santrallerine ihtiyaç duyuyoruz. Kuzey Akım 2, Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir zemin teşkil edecek" dedi.Küresel pazarda enerji kaynakları fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekerek enerji güvenliğinin sağlanması için makul bir stratejiye gerek duyulduğunu kaydeden Söder, gaz fiyatlarında istikrarın sağlanması için Kuzey Akım 2'nin en kısa sürede devreye alınması gerektiğini vurguladı.Hattın devreye alınması için Almanya düzenleyici kurumun işletme izni vermesi bekleniyor. Alman mevzuatına göre hızlı ilerlemeyen ve 4 ay süren bu süreç için son tarih 8 Ocak.Rusya'nın Avrupa’ya gaz sevkiyatı 55 milyar metreküp artacakRusya’dan Almanya’ya uzanan doğalgaz boru hattının, ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin uyguladığı bürokratik engeller ile yaptırımlara karşın bu sene sonuna kadar işler hâle gelmesi bekleniyor. Devreye girince, Rusya hat üstünden Avrupa’ya senede 55 milyar metreküp daha doğalgaz sevk edebilecek.Kuzey Akım 2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211107/tesk-baskani-palandokenden-elektrik-ve-dogalgazda-vergi-indirimi-talebi-1050558161.html
https://tr.sputniknews.com/20211027/alman-ekonomi-bakanligi-kuzey-akim-2ye-sertifikanin-verilmesi-abye-tehdit-arz-etmiyor-1050212015.html
rusya
almanya
bavyera
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045022603_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_22a5b5921ff039045937df9ed990e0b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, almanya, doğalgaz, bavyera, gaz, kuzey akım-2, başbakan, açıklama, proje, kuzey akım

Bavyera Başbakanı: Kuzey Akım 2, Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir teşkil edecek

15:20 07.11.2021 (güncellendi: 15:21 07.11.2021)
© REUTERS / Hannibal HanschkeKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Abone ol
Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir zemin oluşturacağını söyledi.
Funke medya grubuna demeç veren Söder, Almanya'nın Kuzey Akım 2'ye neden ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Almanya'nın kömür enerjisi ve nükleer enerji kullanmaktan vazgeçtiğini anımsatan Söder, "Bundan dolayı elektrik fiyatları yükseliyor ve kaynak kıtlığı gözleniyor. Bu nedenle doğalgaz elektrik santrallerine ihtiyaç duyuyoruz. Kuzey Akım 2, Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir zemin teşkil edecek" dedi.

Küresel pazarda enerji kaynakları fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekerek enerji güvenliğinin sağlanması için makul bir stratejiye gerek duyulduğunu kaydeden Söder, gaz fiyatlarında istikrarın sağlanması için Kuzey Akım 2'nin en kısa sürede devreye alınması gerektiğini vurguladı.

Hattın devreye alınması için Almanya düzenleyici kurumun işletme izni vermesi bekleniyor. Alman mevzuatına göre hızlı ilerlemeyen ve 4 ay süren bu süreç için son tarih 8 Ocak.
Elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
EKONOMİ
TESK Başkanı Palandöken'den elektrik ve doğalgazda vergi indirimi talebi
13:20

Rusya'nın Avrupa’ya gaz sevkiyatı 55 milyar metreküp artacak

Rusya’dan Almanya’ya uzanan doğalgaz boru hattının, ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin uyguladığı bürokratik engeller ile yaptırımlara karşın bu sene sonuna kadar işler hâle gelmesi bekleniyor. Devreye girince, Rusya hat üstünden Avrupa’ya senede 55 milyar metreküp daha doğalgaz sevk edebilecek.

Kuzey Akım 2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
EKONOMİ
Alman Ekonomi Bakanlığı: Kuzey Akım-2’ye sertifikanın verilmesi AB’ye tehdit arz etmiyor
27 Ekim, 01:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:20Bavyera Başbakanı: Kuzey Akım 2, Almanya'ya istikrarlı gaz tedariki için güvenilir bir teşkil edecek
15:17Bakan Akar’dan İran sınırında inceleme
14:59Masailer, İstanbul Maratonu'nda Afrika'daki su sorununa dikkati çekti
14:52Brezilya’da bir bebek 12 santimetre kuyrukla doğdu: Üzerine bilimsel makale yazıldı
14:4543. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı
14:43MHP'li İlknur Fidan, kendisini darp eden eski eşinden şikayetçi oldu
14:37Hırsızlıktan serbest kaldılar, uyuşturucudan tutuklandılar
14:29İklim değişikliğiyle mücadelede taahhütlerini yerine getirmeyen ülkeler 2023'te uyarılacak
14:28Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: ‘Önümüzdeki günlerde yeni zam kapıda’
14:16Zamları protesto için kazanda taş kaynattılar: ‘Değişim olmazsa, aşımız taş, işimiz yaş’
14:04Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı
14:02Bakan duyurdu: İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü yarın
13:52Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko: Ukrayna, Rusya'dan ucuz gaz alma fırsatını kaçırdı
13:5220 atı kesip, etlerini satan baba ve oğluna ceza
13:29İşverenlerden asgari ücret açıklaması: Dengeli bir ücretin belirlenmesi her zamankinden önemli
13:20TESK Başkanı Palandöken'den elektrik ve doğalgazda vergi indirimi talebi
13:19Bakan Bilgin: Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor, birisi kaldırırsa ben çıkar savunurum
13:09Ceza kesilen motosikletli: ‘Duran yayaya ‘buyurun geçin’ diyemem ki’
13:06Prof. Dr. Tecer: Trakya'da yer altı suları tükeniyor
12:53Türkiye, Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı