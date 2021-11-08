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30 metrekarelik dükkanından dünyaya açıldı, siparişlere yetişemiyor
30 metrekarelik dükkanından dünyaya açıldı, siparişlere yetişemiyor
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 30 metrekarelik dükkanında imal ettiği sobaları dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç eden demir ustası İsmail Atlı, “Romanya... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T15:21+0300
2021-11-08T15:21+0300
yaşam
avrupa
ithalat
soba
üretici
eleman
usta
ihracat
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan ve dedesinden aldığı mesleğini 3’üncü kuşak olarak devam ettiren İsmail Atlı, Demirciler Çarşısı’ında ki 30 metrekarelik dükkanında kömür sobalarına alternatif olarak pelet sobası imal etmeye başladı.Çocukluk yaşlarında dedesinin ve babasının yanında çalışarak demirci ustası olan ve 45 yıldır mesleği devam ettiren Atlı’nın ürettiği sobalar ilçeye gelen turistlerin ilgisini çekti. Sipariş üzerine Türkiye’nin pek çok iline pelet soba satmaya başlayan Atlı’nın kaderi Yunanistanlı bir turistin soba siparişi vermesiyle değişti. İlk ihracatını Yunanistan’a yapan Atlı’nın sobalarının ünü Lübnan’dan Hollanda’ya kadar ulaştı.'Siparişlere yetişemiyorum'Günde 4-5 soba yapabildiğini ancak siparişlere yetişemediğini ifade eden İsmail Atlı, “Dededen toruna mesleğimizle çalışmaktayım. Baba mesleğini devam ettirmeye gayret gösteriyorum. Günün şartlarına uygun pelet sobası imal ettik. Yurt içi, yurt dışı satışlarımız var. Türkiye’nin her yerine veriyoruz. Romanya, Azerbaycan, Lübnan, Yunanistan, Bulgaristan’a gönderiyoruz. Geçen hafta Hollanda’ya verdik. Bunlar bize gurur veriyor. Sıfırdan başlarsam günde 4-5 soba yapabiliyorum. Teknik makinelerimiz olmasa işimiz daha zor. Bunu yaparken fazla teknik makine de kullanamıyoruz. Hepsi el emeği. İşçiliği el emeği. Pazarımız büyüdükçe tüketim artıyor ama üretim az. Yetiştiremiyorum. Fiyat olarak da bin 100 liraya veriyoruz” dedi.'Sobaları, ekonomik oluşu ünlü yaptı'Ürettiği sobaların rağbet görmesini ekonomik yakıtlı oluşuna bağlayan Atlı, “Sobaları ünlü yapan ekonomik yakıtlı oluşu. Saatte ortalama 1 kiloya yakın pelet yakar. Bir ton kömürün en az 600 kilosunu kül olarak çöpe atılır. Ama 1 ton pelet yak 50 kilo kül çıkmaz. Ayrıca, kömür ilk yanışta alevli yanar ama yanma derecesi düştükten sonra yakıt düşer. Ama bizim peletimiz öyle değil. Pelet hep aynı ısıyı verir. Sobanın kapağını kıstığımız zaman az yanar, açtığımız zaman çok yanar” şeklinde konuştu.'Eleman bulamıyorum'Mesleğinin devam ettirilmesini isteyen ancak eleman bulamadığını belirten Atlı, “Çalıştıracak adam bulamıyoruz. Eleman yetiştiremiyoruz. Yetiştirecek eleman da bulamıyoruz. Eleman olsa bize nasıl miras bıraktılarsa biz de aynı mirası devam ettirmeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
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avrupa, ithalat, soba, üretici, eleman, usta, ihracat

30 metrekarelik dükkanından dünyaya açıldı, siparişlere yetişemiyor

15:21 08.11.2021
© İHA / FARUK ÇİDEM30 metrekarelik dükkanından dünyaya soba ihraç ediyor
30 metrekarelik dükkanından dünyaya soba ihraç ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 30 metrekarelik dükkanında imal ettiği sobaları dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç eden demir ustası İsmail Atlı, “Romanya, Azerbaycan, Lübnan, Yunanistan, Bulgaristan’a gönderiyoruz. Sobaları ünlü yapan ekonomik yakıtlı oluşu” dedi.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan ve dedesinden aldığı mesleğini 3’üncü kuşak olarak devam ettiren İsmail Atlı, Demirciler Çarşısı’ında ki 30 metrekarelik dükkanında kömür sobalarına alternatif olarak pelet sobası imal etmeye başladı.
Çocukluk yaşlarında dedesinin ve babasının yanında çalışarak demirci ustası olan ve 45 yıldır mesleği devam ettiren Atlı’nın ürettiği sobalar ilçeye gelen turistlerin ilgisini çekti. Sipariş üzerine Türkiye’nin pek çok iline pelet soba satmaya başlayan Atlı’nın kaderi Yunanistanlı bir turistin soba siparişi vermesiyle değişti. İlk ihracatını Yunanistan’a yapan Atlı’nın sobalarının ünü Lübnan’dan Hollanda’ya kadar ulaştı.

'Siparişlere yetişemiyorum'

Günde 4-5 soba yapabildiğini ancak siparişlere yetişemediğini ifade eden İsmail Atlı, “Dededen toruna mesleğimizle çalışmaktayım. Baba mesleğini devam ettirmeye gayret gösteriyorum. Günün şartlarına uygun pelet sobası imal ettik. Yurt içi, yurt dışı satışlarımız var. Türkiye’nin her yerine veriyoruz. Romanya, Azerbaycan, Lübnan, Yunanistan, Bulgaristan’a gönderiyoruz. Geçen hafta Hollanda’ya verdik. Bunlar bize gurur veriyor. Sıfırdan başlarsam günde 4-5 soba yapabiliyorum. Teknik makinelerimiz olmasa işimiz daha zor. Bunu yaparken fazla teknik makine de kullanamıyoruz. Hepsi el emeği. İşçiliği el emeği. Pazarımız büyüdükçe tüketim artıyor ama üretim az. Yetiştiremiyorum. Fiyat olarak da bin 100 liraya veriyoruz” dedi.

'Sobaları, ekonomik oluşu ünlü yaptı'

Ürettiği sobaların rağbet görmesini ekonomik yakıtlı oluşuna bağlayan Atlı, “Sobaları ünlü yapan ekonomik yakıtlı oluşu. Saatte ortalama 1 kiloya yakın pelet yakar. Bir ton kömürün en az 600 kilosunu kül olarak çöpe atılır. Ama 1 ton pelet yak 50 kilo kül çıkmaz. Ayrıca, kömür ilk yanışta alevli yanar ama yanma derecesi düştükten sonra yakıt düşer. Ama bizim peletimiz öyle değil. Pelet hep aynı ısıyı verir. Sobanın kapağını kıstığımız zaman az yanar, açtığımız zaman çok yanar” şeklinde konuştu.

'Eleman bulamıyorum'

Mesleğinin devam ettirilmesini isteyen ancak eleman bulamadığını belirten Atlı, “Çalıştıracak adam bulamıyoruz. Eleman yetiştiremiyoruz. Yetiştirecek eleman da bulamıyoruz. Eleman olsa bize nasıl miras bıraktılarsa biz de aynı mirası devam ettirmeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
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