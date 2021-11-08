Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211108/abd-bati-trakyaya-1000-askeri-arac-ve-120-helikopter-getirecek-1050585129.html
ABD, Batı Trakya’ya, 1000 askeri araç ve 120 helikopter getirecek
ABD, Batı Trakya’ya, 1000 askeri araç ve 120 helikopter getirecek
Yunanistan ile 5 yıllık savunma anlaşması imzalayan ABD ordusunun bu ayın ortalarında Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) Limanı’na bin askeri araç ile 120 yeni... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:55+0300
2021-11-08T13:55+0300
savunma
abd
yunanistan
askeri üs
dedeağaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1044437925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6e716f8920ac2b5fdc9ace639199e964.jpg
Sözcü'de yer alan habere göre, geçen ay Yunanistan ile yaptığı 5 yıllık savunma anlaşmasının ardından ABD, Batı Trakya bölgesindeki askeri varlığını arttırma çalışmalarına hız verdi. ABD'nin bu ayın ortalarında Dedeağaç Limanı'na 120 saldırı helikopteri ile 1000 yeni askeri aracı nakliyeyisin yapacağı açıklandı.Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarında yer alan haberlere göre, ABD ordusunun yeni askeri araç ve 3 bine yakın personelini, ABD'nin Yunanistan'ın Atina Büyükelçisi Jeffrey Pyatt ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros tarafından karşılanacağı belirtildi.Tarihin en büyük yığınağı başlıyorDedeağaç Limanı’nda incelemelerde bulunan ve ABD üssünü ziyaret eden ABD Büyükelçisi Pyatt yaptığı açıklamada, Yunanistan ile ABD arasındaki anlaşmanın ardından tarihin en büyük askeri teçhizatın Dedeağaç Limanı ve üs bölgesine yapılacağını belirtti.Kasım ayının ortalarında büyük bir askeri birliğin ve araçların limana yerleştirileceğini söyleyen Pyatt, “Burada inen askeri araç ve personelin bir bölümü Batı Trakya'da kalırken bir bölümü tren ve TIR'larla Bulgaristan ile Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine sevk edilecek. Bulgaristan ve Romanya'nın Dedeağaç arasındaki demiryolu bağlantısı olması nedeniyle artık boğazlar devre dışı bırakılmıştır. Buraya gelen daha önceki askeri teçhizatın bir bölümü yine Avrupa'daki ülkelere nakletmiştik. Savunma anlaşmasının kuralları gereği Yunanistan ile askeri alandaki işbirliğimizi hızla geliştiriyoruz” dedi.Yaklaşık bir ay önce ABD ordusunda 312 askerin görev yaptığı 600 ton yük taşıma kapasitesi bulunan ünlü katamaran nakliye deniz aracı USNS Yuma, Dedeağaç Limanı’na onlarca helikopter, tank ve zırhlı araç indirmişti. Buradaki araçların bir bölümü karayolu ve demiryolu ile Bulgaristan, Romanya, Kosova ve Macaristan'a nakledilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211018/abdden-dedeagaca-dev-sevkiyat-hazirligi-1049927264.html
yunanistan
dedeağaç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1044437925_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60f28e42e8ade530d48a5afb078682a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, yunanistan, askeri üs, dedeağaç

ABD, Batı Trakya’ya, 1000 askeri araç ve 120 helikopter getirecek

13:55 08.11.2021
© DHABatı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© DHA
Abone ol
Yunanistan ile 5 yıllık savunma anlaşması imzalayan ABD ordusunun bu ayın ortalarında Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) Limanı’na bin askeri araç ile 120 yeni saldırı helikopteri indireceği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, geçen ay Yunanistan ile yaptığı 5 yıllık savunma anlaşmasının ardından ABD, Batı Trakya bölgesindeki askeri varlığını arttırma çalışmalarına hız verdi. ABD'nin bu ayın ortalarında Dedeağaç Limanı'na 120 saldırı helikopteri ile 1000 yeni askeri aracı nakliyeyisin yapacağı açıklandı.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarında yer alan haberlere göre, ABD ordusunun yeni askeri araç ve 3 bine yakın personelini, ABD'nin Yunanistan'ın Atina Büyükelçisi Jeffrey Pyatt ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros tarafından karşılanacağı belirtildi.

Tarihin en büyük yığınağı başlıyor

Dedeağaç Limanı’nda incelemelerde bulunan ve ABD üssünü ziyaret eden ABD Büyükelçisi Pyatt yaptığı açıklamada, Yunanistan ile ABD arasındaki anlaşmanın ardından tarihin en büyük askeri teçhizatın Dedeağaç Limanı ve üs bölgesine yapılacağını belirtti.

Kasım ayının ortalarında büyük bir askeri birliğin ve araçların limana yerleştirileceğini söyleyen Pyatt, “Burada inen askeri araç ve personelin bir bölümü Batı Trakya'da kalırken bir bölümü tren ve TIR'larla Bulgaristan ile Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine sevk edilecek. Bulgaristan ve Romanya'nın Dedeağaç arasındaki demiryolu bağlantısı olması nedeniyle artık boğazlar devre dışı bırakılmıştır. Buraya gelen daha önceki askeri teçhizatın bir bölümü yine Avrupa'daki ülkelere nakletmiştik. Savunma anlaşmasının kuralları gereği Yunanistan ile askeri alandaki işbirliğimizi hızla geliştiriyoruz dedi.


Yaklaşık bir ay önce ABD ordusunda 312 askerin görev yaptığı 600 ton yük taşıma kapasitesi bulunan ünlü katamaran nakliye deniz aracı USNS Yuma, Dedeağaç Limanı’na onlarca helikopter, tank ve zırhlı araç indirmişti. Buradaki araçların bir bölümü karayolu ve demiryolu ile Bulgaristan, Romanya, Kosova ve Macaristan'a nakledilmişti.

ABD, uçak, askeri sevkiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
DÜNYA
ABD'den Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı askeri sevkiyat
18 Ekim, 14:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:27Yazar Erdoğan: Komplo teorileri sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır
14:25Osman Kavala’nın avukatı: Düşman hukuku uygulanıyor
14:226 hafta çalışan garson 1 cent ücret aldı: Müşterilere TikTok'tan 'Bahşiş verin' çağrısı yaptı
14:14Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı
14:12Rusya'da mahkeme, Whelan'ın ABD'ye iade edilmesinin reddini hukuka uygun buldu
14:01Balık fiyatlarına 'sis' zammı
13:56Neşet Ertaş'ın filminin çekilmesine yönelik yargı yolu açıldı
13:55ABD, Batı Trakya’ya, 1000 askeri araç ve 120 helikopter getirecek
13:53Bilim insanları belirledi: Dünyanın sonu geldiğinde 5 ülke ayakta kalabilecek
13:50Türkiye'den sis manzaraları
13:43TOGG, 'En iyi işverenler listesi'ne girdi
13:37Bloomberg: Türkiye'de zenginler daha fazla zenginleşiyor, yoksullar daha fazla yoksullaşıyor
13:37Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü
13:32Eczacılar: 645 kalem ilaç piyasada yok, önlem alınmazsa ilaç krizi derinleşecek
13:32Hakan Ural koronavirüse yakalandı
13:30Elektrikli scooter ihlalleri devam ediyor: Kimi arkadaşıyla kimi köpeğiyle bindi
13:26İstanbul'da taksiyle otomobil çarpıştı
13:25Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı
13:24Bakan Gül: Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz kendimizi ayarlayalım
13:23Eşinin agresif kedisini yıllar önce yenisiyle değiştirdi, hâlâ fark edilmedi