https://tr.sputniknews.com/20211108/kremlin-putin-moskovaya-gelen-cia-baskani-burns-ile-telefonda-gorustu-1050584264.html
Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü
Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü William Burns ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:37+0300
2021-11-08T13:37+0300
2021-11-08T13:37+0300
dünya
abd
rusya
moskova
vladimir putin
kremlin
dmitriy peskov
cia
telefon görüşmesi
william burns
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050053931_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96068bb4787dbacd67437670a57560a2.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta başkent Moskova'yı ziyaret eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.Burns'un ziyareti sırasında, Putin ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği yönündeki soruya Peskov, "Böyle bir görüşme gerçekleşti, telefonda (görüştüler)" yanıtını verdi.Telefon görüşmesi sırasında ikili ilişkilerin, diplomatik ilişkilerdeki vize sorununun ele alındığını ve bölgesel sorunlar konusunda fikir alışverişi yapıldığını kaydeden Peskov, ayrıca görüşmede siber güvenliğin de değinilen konular arasında yer aldığını belirtti.CIA Direktörü Burns, ziyaretinde Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüşmüştü.Burns'un Rusya'ya gerçekleştirdiği bu ilk ziyaretini, doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla yaptığı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211009/zaharovadan-cia-elestirisi-abd-ulke-tarihindeki-en-derin-krizi-gormezden-geliyor-1049671322.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050053931_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7ec6859079d51ef922b60462165d7086.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, moskova, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, cia, telefon görüşmesi, william burns
Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü William Burns ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in geçen hafta başkent Moskova'yı ziyaret eden
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA
) Direktörü William Burns
ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Burns'un ziyareti sırasında, Putin ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği yönündeki soruya Peskov, "Böyle bir görüşme gerçekleşti, telefonda (görüştüler)" yanıtını verdi.
Telefon görüşmesi sırasında ikili ilişkilerin, diplomatik ilişkilerdeki vize sorununun ele alındığını ve bölgesel sorunlar konusunda fikir alışverişi yapıldığını kaydeden Peskov, ayrıca görüşmede siber güvenliğin de değinilen konular arasında yer aldığını belirtti.
CIA Direktörü Burns, ziyaretinde Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüşmüştü.
Burns'un Rusya'ya gerçekleştirdiği bu ilk ziyaretini, doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla yaptığı açıklanmıştı.