Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211108/kremlin-putin-moskovaya-gelen-cia-baskani-burns-ile-telefonda-gorustu-1050584264.html
Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü
Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü William Burns ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:37+0300
2021-11-08T13:37+0300
dünya
abd
rusya
moskova
vladimir putin
kremlin
dmitriy peskov
cia
telefon görüşmesi
william burns
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050053931_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96068bb4787dbacd67437670a57560a2.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta başkent Moskova'yı ziyaret eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.Burns'un ziyareti sırasında, Putin ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği yönündeki soruya Peskov, "Böyle bir görüşme gerçekleşti, telefonda (görüştüler)" yanıtını verdi.Telefon görüşmesi sırasında ikili ilişkilerin, diplomatik ilişkilerdeki vize sorununun ele alındığını ve bölgesel sorunlar konusunda fikir alışverişi yapıldığını kaydeden Peskov, ayrıca görüşmede siber güvenliğin de değinilen konular arasında yer aldığını belirtti.CIA Direktörü Burns, ziyaretinde Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüşmüştü.Burns'un Rusya'ya gerçekleştirdiği bu ilk ziyaretini, doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla yaptığı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211009/zaharovadan-cia-elestirisi-abd-ulke-tarihindeki-en-derin-krizi-gormezden-geliyor-1049671322.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050053931_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7ec6859079d51ef922b60462165d7086.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, moskova, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, cia, telefon görüşmesi, william burns

Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü

13:37 08.11.2021
© Sputnik / Евгений Паулин / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Евгений Паулин
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü William Burns ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta başkent Moskova'yı ziyaret eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Burns'un ziyareti sırasında, Putin ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği yönündeki soruya Peskov, "Böyle bir görüşme gerçekleşti, telefonda (görüştüler)" yanıtını verdi.
Telefon görüşmesi sırasında ikili ilişkilerin, diplomatik ilişkilerdeki vize sorununun ele alındığını ve bölgesel sorunlar konusunda fikir alışverişi yapıldığını kaydeden Peskov, ayrıca görüşmede siber güvenliğin de değinilen konular arasında yer aldığını belirtti.
CIA Direktörü Burns, ziyaretinde Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüşmüştü.
Burns'un Rusya'ya gerçekleştirdiği bu ilk ziyaretini, doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla yaptığı açıklanmıştı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
DÜNYA
Zaharova'dan 'CIA' eleştirisi: ABD, ülke tarihindeki en derin krizi görmezden geliyor
9 Ekim, 17:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:27Yazar Erdoğan: Komplo teorileri sıkıcı gerçek karşısında çok daha çabuk yayılır
14:25Osman Kavala’nın avukatı: Düşman hukuku uygulanıyor
14:226 hafta çalışan garson 1 cent ücret aldı: Müşterilere TikTok'tan 'Bahşiş verin' çağrısı yaptı
14:14Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı
14:12Rusya'da mahkeme, Whelan'ın ABD'ye iade edilmesinin reddini hukuka uygun buldu
14:01Balık fiyatlarına 'sis' zammı
13:56Neşet Ertaş'ın filminin çekilmesine yönelik yargı yolu açıldı
13:55ABD, Batı Trakya’ya, 1000 askeri araç ve 120 helikopter getirecek
13:53Bilim insanları belirledi: Dünyanın sonu geldiğinde 5 ülke ayakta kalabilecek
13:50Türkiye'den sis manzaraları
13:43TOGG, 'En iyi işverenler listesi'ne girdi
13:37Bloomberg: Türkiye'de zenginler daha fazla zenginleşiyor, yoksullar daha fazla yoksullaşıyor
13:37Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü
13:32Eczacılar: 645 kalem ilaç piyasada yok, önlem alınmazsa ilaç krizi derinleşecek
13:32Hakan Ural koronavirüse yakalandı
13:30Elektrikli scooter ihlalleri devam ediyor: Kimi arkadaşıyla kimi köpeğiyle bindi
13:26İstanbul'da taksiyle otomobil çarpıştı
13:25Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı
13:24Bakan Gül: Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz kendimizi ayarlayalım
13:23Eşinin agresif kedisini yıllar önce yenisiyle değiştirdi, hâlâ fark edilmedi