https://tr.sputniknews.com/20211108/kremlin-putin-moskovaya-gelen-cia-baskani-burns-ile-telefonda-gorustu-1050584264.html

Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü

Kremlin: Putin, Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Burns ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü William Burns ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T13:37+0300

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2021-11-08T13:37+0300

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william burns

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta başkent Moskova'yı ziyaret eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.Burns'un ziyareti sırasında, Putin ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği yönündeki soruya Peskov, "Böyle bir görüşme gerçekleşti, telefonda (görüştüler)" yanıtını verdi.Telefon görüşmesi sırasında ikili ilişkilerin, diplomatik ilişkilerdeki vize sorununun ele alındığını ve bölgesel sorunlar konusunda fikir alışverişi yapıldığını kaydeden Peskov, ayrıca görüşmede siber güvenliğin de değinilen konular arasında yer aldığını belirtti.CIA Direktörü Burns, ziyaretinde Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüşmüştü.Burns'un Rusya'ya gerçekleştirdiği bu ilk ziyaretini, doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla yaptığı açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211009/zaharovadan-cia-elestirisi-abd-ulke-tarihindeki-en-derin-krizi-gormezden-geliyor-1049671322.html

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abd, rusya, moskova, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, cia, telefon görüşmesi, william burns