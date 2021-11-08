Prof. Dr. Ceyhan: 5. dalga başladı, dikkatli olmalıyız

"Türkiye'de 1.-2. dalga arası günlük 1.000, 2.-3. dalga arası 5.000, 3.-4. dalga arası 10.000 vaka gözlendi. Bu kez Avrupa'da çok sayıda ülkede 4. dalga bitmeden, 5. dalga başladı. Bunun nedenleri, önlemlerin ve kısıtlamaların yetersizliği, iş yerlerinde, toplu taşımada ve toplanmalarda(düğünler, kapalı alanlarda toplantılar, spor karşılaşmaları, kongreler, okullar) artan kalabalıklar, etkenin özelliği: delta varyantının bulaşma özelliği, aşı ile % 80 toplumsal korunma hedefinden giderek uzaklaşmamız, aşılama % 80 orana ulaşmadıkça, aşılanma arttığında doğru orantılı olarak vaka sayısının da azalacağı yanılgısı. Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız. Vaka artan ülkelerde günlük ölü sayıları da artıyor."