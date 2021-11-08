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Prof. Dr. Ceyhan: 5. dalga başladı, dikkatli olmalıyız
Prof. Dr. Ceyhan: 5. dalga başladı, dikkatli olmalıyız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 5. dalganın başladığını belirterek vaka artışının nedenlerini açıkladı. Ceyhan, vaka sayısı artan ülkelerde ölümlerin de arttığına... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
avrupa
türkiye
mehmet ceyhan
pandemi
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgındaki son durum hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.“Avrupa'da 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı” diyen Ceyhan, "Aslında hala 1. dalgadayız ama 2, 3, 4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu” ifadelerini kullandı.Ceyhan, Türkiye'nin koronavirüs salgınında son durumunu şu sözlerle ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211107/turkiyede-25-bin-304-yeni-vaka-tespit-edildi-200-kisi-hayatini-kaybetti-1050565203.html
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avrupa, türkiye, mehmet ceyhan, pandemi, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Prof. Dr. Ceyhan: 5. dalga başladı, dikkatli olmalıyız

09:25 08.11.2021 (güncellendi: 09:31 08.11.2021)
© AAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 5. dalganın başladığını belirterek vaka artışının nedenlerini açıkladı. Ceyhan, vaka sayısı artan ülkelerde ölümlerin de arttığına dikkat çekerek, "Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız" ifadelerini kullandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgındaki son durum hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Avrupa'da 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı” diyen Ceyhan, "Aslında hala 1. dalgadayız ama 2, 3, 4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu” ifadelerini kullandı.
Ceyhan, Türkiye'nin koronavirüs salgınında son durumunu şu sözlerle ifade etti:
"Türkiye'de 1.-2. dalga arası günlük 1.000, 2.-3. dalga arası 5.000, 3.-4. dalga arası 10.000 vaka gözlendi. Bu kez Avrupa'da çok sayıda ülkede 4. dalga bitmeden, 5. dalga başladı. Bunun nedenleri, önlemlerin ve kısıtlamaların yetersizliği, iş yerlerinde, toplu taşımada ve toplanmalarda(düğünler, kapalı alanlarda toplantılar, spor karşılaşmaları, kongreler, okullar) artan kalabalıklar, etkenin özelliği: delta varyantının bulaşma özelliği, aşı ile % 80 toplumsal korunma hedefinden giderek uzaklaşmamız, aşılama % 80 orana ulaşmadıkça, aşılanma arttığında doğru orantılı olarak vaka sayısının da azalacağı yanılgısı. Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız. Vaka artan ülkelerde günlük ölü sayıları da artıyor."
vaka Türkiye, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
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