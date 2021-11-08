https://tr.sputniknews.com/20211108/rus-askerler-tacikistandaki-ussu-seyir-fuzelerinden-koruma-tatbikati-gerceklestirdi-1050597596.html

Rus askerler, Tacikistan'daki üssü seyir füzelerinden koruma tatbikatı gerçekleştirdi

Rus askerler, Tacikistan'daki üssü seyir füzelerinden koruma tatbikatı gerçekleştirdi

Rusya Merkezi Askeri Bölgesi, S-300 hava savunma sistemleri birliklerinin Tacikistan'daki Rus askeri üssünün tesislerine yönelik göreceli füze saldırısını... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T19:58+0300

2021-11-08T19:58+0300

2021-11-08T19:58+0300

savunma

rusya

tacikistan

s-300

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Rusya Merkezi Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, S-300 hava savunma sistemleri birliklerinin Tacikistan'daki Rus askeri üssünün tesislerine yönelik göreceli füze saldırısını engellediği belirtildi.Açıklamaya göre tatbikat sırasında S-300 uçaksavar füze sistemleri alarma geçirilerek seyir füzesini taklit eden hava hedefini imha etmek üzere hazır hale getirildi. Ardından hava savunma uzmanları hedefi arama, tespit etme ve takibe alma işlemlerini yerine getirerek, elektronik ortamda güdümlü uçaksavar füzelerini fırlattı.Açıklamada, “Sonuç itibarıyla S-300 muharebe birlikleri, güvenli mesafeden hava hedefini imha etti” ifadelerine yer verildi.Ayrıca muharebe birliklerinin taktik tatbikatın bir parçası olarak S-300 hava savunma sistemini yeniden doldurma ve muharebe pozisyonlarını donatma standartları üzerinde çalıştı. 201. Rus askeri üssün güvenlik ve savunma birlikleri, göreceli sabotaj ve keşif gruplarının saldırısını püskürttü. Manevralara yaklaşık 200 asker katıldı.Daha önce Rus basınında yer alan habere göre Rus askerler, 2019’un sonlarında Tacikistan’daki 201. Rus üssünün hava savunmasını uzun menzilli hava savunma sistemleri ile güçlendirdi, S-300PS uçaksavar füze sistemleri alayı, muharebe nöbetine başladı.S-300 sistemleri, Tacikistan'daki üste yaklaşık iki yıldır bulunuyor. Şimdiye dek sistemleri asıl amacı için kullanma ihtiyacı doğmadı ancak eğitim sirenleri üste düzenli olarak duyuluyor. Zira bu tür tatbikatlar en az haftada bir kere yapılıyor.Hava savunma sistemleri, Ekim 2019'da 201. Rus askeri üssünü hava saldırılarından korumak ve Orta Asya kolektif güvenlik bölgesinin hava savunmasını yapmak amacıyla Tacikistan'a getirilmiştiRusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.Daha önce Rusya Merkezi Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Lapin, bu ayın sonuna kadar modernize edilmiş T-72B3M tanklarının ilk partisinin üsse teslim edileceğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211029/rusya-ve-tacikistan-afganistan-konusunda-koordineli-hareket-edeceklerini-bir-kez-daha-teyit-etti-1050314692.html

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rusya, tacikistan, s-300