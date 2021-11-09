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Biden: Putin'e verdiğim sözü tuttum
Biden: Putin'e verdiğim sözü tuttum
ABD Başkanı Joe Biden, siber suçlarla mücadele konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği sözü tuttuğunu söyledi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:21+0300
2021-11-09T16:21+0300
abd
rusya
vladimir putin
joe biden
siber suçlar
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Washington'un dün ünlü hacker grubu REvil üyesi olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Yevgeniy Polyanin ve Ukraynalı Yaroslav Vasinskiy'e suçlama yöneltmesi sonrası Beyaz Saray'dan Biden imzalı bir açıklama yayınlandı. Biden, açıklamada "Haziran ayında Devlet Başkanı Putin'le görüştüğümde, ABD'nin siber suçluların cezalandırılması için adım atacağını açıkça belirtmiştim. Bugün yaptığımız da bu" ifadelerini kullandı. Daha yapacakları çok iş olduğunu ancak halihazırda ciddi önlemler aldıklarını anlatan Biden, "Zararlı siber faaliyetleri ve suçluları engellemek, ülkemizde güvenliği artırmak, kara para aklanması için sanal para biriminin kötüye kullanımıyla mücadele etmek için federal hükümetin tüm gücünü kullanıyoruz ve fidye yazılımı ekosistemini bozmak ve fidye yazılım suçlularının güvenli limanlarını ortaya çıkarmak için uluslararası işbirliğini pekiştiriyoruz" dedi. ABD, dün REvil üyesi olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Yevgeniy Polyanin ve Ukraynalı Yaroslav Vasinskiy’e suçlama yöneltmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da, Sodinokibi/REvil fidye yazılım çetesi liderlerinin kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211109/abd-revil-korsanlari-hakkinda-bilgi-verene-10-milyon-dolar-odul-ilan-etti-1050604030.html
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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, siber suçlar

Biden: Putin'e verdiğim sözü tuttum

16:21 09.11.2021
© AP Photo / Patrick SemanskyPutin - Biden / Cenevre
Putin - Biden / Cenevre - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ABD Başkanı Joe Biden, siber suçlarla mücadele konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği sözü tuttuğunu söyledi.
Washington'un dün ünlü hacker grubu REvil üyesi olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Yevgeniy Polyanin ve Ukraynalı Yaroslav Vasinskiy'e suçlama yöneltmesi sonrası Beyaz Saray'dan Biden imzalı bir açıklama yayınlandı.
Biden, açıklamada "Haziran ayında Devlet Başkanı Putin'le görüştüğümde, ABD'nin siber suçluların cezalandırılması için adım atacağını açıkça belirtmiştim. Bugün yaptığımız da bu" ifadelerini kullandı.
Daha yapacakları çok iş olduğunu ancak halihazırda ciddi önlemler aldıklarını anlatan Biden, "Zararlı siber faaliyetleri ve suçluları engellemek, ülkemizde güvenliği artırmak, kara para aklanması için sanal para biriminin kötüye kullanımıyla mücadele etmek için federal hükümetin tüm gücünü kullanıyoruz ve fidye yazılımı ekosistemini bozmak ve fidye yazılım suçlularının güvenli limanlarını ortaya çıkarmak için uluslararası işbirliğini pekiştiriyoruz" dedi.
ABD, dün REvil üyesi olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Yevgeniy Polyanin ve Ukraynalı Yaroslav Vasinskiy’e suçlama yöneltmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da, Sodinokibi/REvil fidye yazılım çetesi liderlerinin kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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ABD, REvil korsanları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül ilan etti
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