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Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı
Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:23+0300
2021-11-09T13:23+0300
türkiye
bingöl
gözaltı
şehit
lütfü türkkan
iyi parti
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Bingöl'de şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.İstanbul'da gözaltına alınan H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/iyi-parti-grup-baskanvekilligine-erhan-usta-secildi-1050589370.html
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bingöl, gözaltı, şehit, lütfü türkkan, iyi parti

Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı

13:23 09.11.2021
© DHABingöl - Lütfü Türkkan - küfür
Bingöl - Lütfü Türkkan - küfür - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© DHA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
Bingöl'de şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da gözaltına alınan H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
POLİTİKA
İYİ Parti'de, Lütfü Türkkan'ın yerine grup başkanvekili olarak Erhan Usta seçildi
Dün, 15:13
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
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