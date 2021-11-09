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https://tr.sputniknews.com/20211109/cinin-taklamakan-colundeki-abd-ucak-ve-savas-gemilerinin-maketleri-washingtoni-telaslandirdi-1050624083.html
Çin'in Taklamakan Çölü'ndeki ABD uçak ve savaş gemilerinin maketleri, Washington'ı telaşlandırdı
Çin'in Taklamakan Çölü'ndeki ABD uçak ve savaş gemilerinin maketleri, Washington'ı telaşlandırdı
Bir yandan Çin'i hipersonik füze geliştirmekle suçlayıp diğer yandan hipersonik füze denemesi yapan ABD yönetimi bu kez füzeyle hedef alma tatbikatı için ABD... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T15:09+0300
2021-11-09T15:38+0300
dünya
abd
çin
gemi
uçak gemisi
savaş gemisi
maket
balistik füze
destroyer
füze denemesi
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Pekin ile Washington arasında Tayvan ve Güney Çin Denizi üzerinden gerilimin tırmandığı dönemde ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar tarafından pazar günü yayımlanan uydu görüntüleri, Çin'in Taklamakan Çölü'ne ABD uçak gemileri ve savaş gemilerinin maketlerini kurarak gemi vurma kabiliyetini geliştirme çabası olarak değerlendirdi. Uydu görüntüleri, Taklamakan Çölü'nde yeni hedef menzil kompleksi gibi görünen bir yerde ABD'nin bir uçak gemisi ile en az iki Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerinin tam ölçekli maketlerinin inşa edildiğine işaret ediyor. Görüntülerdeki gemi boyutunda bir hedef monte edilmiş 6 metre genişliğinde ray sistemi, uzmanlara göre hareket halindeki bir gemiyi simüle etme amaçlı olabilir. 'Balistik füzeleri saklama ve deneme kompleksi'ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü, jeo-uzamsal istihbarat şirketi All Source Analysis'den alıntı yaparak, kompleksin 'balistik füze testi için kullanıldığı' yorumunu yaptı. Reuters'in bununla ilgili grafiği https://tmsnrt.rs/3wmFA9i adresinde yayımlandı.Pekin'den yorum yokÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, pazartesi günkü basın toplantısında, Sincan bölgesindeki çöllük alanda ABD donanması gemilerinin maketlerinin görüntülenmesiyle ilgili soru üzerine "Andığınız durumdan haberdar değilim" dedi. Çin Savunma Bakanlığı'ndan ilk etapta açıklama gelmedi. ABD'den Çin füzelerine yakın takipÇin'in gemisavar füze programlarını Çin Halkın Kurtuluş Ordusu Roket Kuvvetleri (PLARF) yönetiyor. Pentagon'un Çin ordusuyla ilgili son raporuna göre PLARF, Güney Çin Denizi'nde teyit edilen ilk gerçek füze denemesini, Temmuz 2020'de gerçekleştirdi, Tayvan ve dört Güneydoğu Asya ülkesiyle ihtilaflı olduğu Spratly Adaları'nın kuzeyindeki sulara 6 DF-21 gemisavar balistik füzesi ateşledi. Reuters'e konuşan Singapur'daki S. Rajaratnam Okulu Uluslararası Araştırmalar uzmanı Collin Koh, denizdeki bu denemelerin, Çin'in tam isabetli gemisavar balistik füze geliştirmekten hala uzak olduğunu göstermiş olabileceği yorumunu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:'Deniz ortamının gerçekçi koşullarını yansıtmaz'"Bence çöl hedefleri son aşama değil, isabeti daha düzeltme amaçlı. Çölde gemisavar balistik füze testi, sensörleri ve hedeflemeyi etkileyebilecek deniz ortamının gerçekçi koşullarını yansıtmaz, ama Çin'in testleri daha güvenli şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Test ederken ABD ordusu ve istihbaratının meraklı gözlerinden uzak tutmanın en iyi yolu, bunu karanın içlerinde yapmaktır."Geçen günlerde Pekin'in yalanlamasına rağmen Çin'in hipersonik silah testi yaptığı iddiasında ısrar eden ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, bu durumu 1957'de Sovyetlerin Sputnik uydusunu ABD'den önce uzaya göndermesine benzeterek "Sputnik'e çok yakın bir an" ifadelerini kullanmıştı.
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abd, çin, gemi, uçak gemisi, savaş gemisi, maket, balistik füze, destroyer, füze denemesi, çöl, uydu görüntüsü, sincan uygur özerk bölgesi, sincan

Çin'in Taklamakan Çölü'ndeki ABD uçak ve savaş gemilerinin maketleri, Washington'ı telaşlandırdı

15:09 09.11.2021 (güncellendi: 15:38 09.11.2021)
© REUTERS / Maxar TechnologiesUydu görüntüleri, Çin'in Taklamakan Çölü'nde yeni hedef menzil kompleksi gibi görünen bir yerde ABD'nin bir savaş gemisi ile en az iki Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerinin tam ölçekli maketlerinin inşa edildiğine işaret ediyor. ( Maxar'dan alan ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü)
Uydu görüntüleri, Çin'in Taklamakan Çölü'nde yeni hedef menzil kompleksi gibi görünen bir yerde ABD'nin bir savaş gemisi ile en az iki Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerinin tam ölçekli maketlerinin inşa edildiğine işaret ediyor. ( Maxar'dan alan ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Maxar Technologies
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Bir yandan Çin'i hipersonik füze geliştirmekle suçlayıp diğer yandan hipersonik füze denemesi yapan ABD yönetimi bu kez füzeyle hedef alma tatbikatı için ABD uçak gemilerinin maketlerini kullandığı gerekçesiyle Çin'i mercek altına aldı.
Pekin ile Washington arasında Tayvan ve Güney Çin Denizi üzerinden gerilimin tırmandığı dönemde ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar tarafından pazar günü yayımlanan uydu görüntüleri, Çin'in Taklamakan Çölü'ne ABD uçak gemileri ve savaş gemilerinin maketlerini kurarak gemi vurma kabiliyetini geliştirme çabası olarak değerlendirdi.
Uydu görüntüleri, Taklamakan Çölü'nde yeni hedef menzil kompleksi gibi görünen bir yerde ABD'nin bir uçak gemisi ile en az iki Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerinin tam ölçekli maketlerinin inşa edildiğine işaret ediyor. Görüntülerdeki gemi boyutunda bir hedef monte edilmiş 6 metre genişliğinde ray sistemi, uzmanlara göre hareket halindeki bir gemiyi simüle etme amaçlı olabilir.

'Balistik füzeleri saklama ve deneme kompleksi'

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü, jeo-uzamsal istihbarat şirketi All Source Analysis'den alıntı yaparak, kompleksin 'balistik füze testi için kullanıldığı' yorumunu yaptı. Reuters'in bununla ilgili grafiği https://tmsnrt.rs/3wmFA9i adresinde yayımlandı.

Pekin'den yorum yok

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, pazartesi günkü basın toplantısında, Sincan bölgesindeki çöllük alanda ABD donanması gemilerinin maketlerinin görüntülenmesiyle ilgili soru üzerine "Andığınız durumdan haberdar değilim" dedi. Çin Savunma Bakanlığı'ndan ilk etapta açıklama gelmedi.

ABD'den Çin füzelerine yakın takip

Çin'in gemisavar füze programlarını Çin Halkın Kurtuluş Ordusu Roket Kuvvetleri (PLARF) yönetiyor. Pentagon'un Çin ordusuyla ilgili son raporuna göre PLARF, Güney Çin Denizi'nde teyit edilen ilk gerçek füze denemesini, Temmuz 2020'de gerçekleştirdi, Tayvan ve dört Güneydoğu Asya ülkesiyle ihtilaflı olduğu Spratly Adaları'nın kuzeyindeki sulara 6 DF-21 gemisavar balistik füzesi ateşledi.
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Reuters'e konuşan Singapur'daki S. Rajaratnam Okulu Uluslararası Araştırmalar uzmanı Collin Koh, denizdeki bu denemelerin, Çin'in tam isabetli gemisavar balistik füze geliştirmekten hala uzak olduğunu göstermiş olabileceği yorumunu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

'Deniz ortamının gerçekçi koşullarını yansıtmaz'

"Bence çöl hedefleri son aşama değil, isabeti daha düzeltme amaçlı. Çölde gemisavar balistik füze testi, sensörleri ve hedeflemeyi etkileyebilecek deniz ortamının gerçekçi koşullarını yansıtmaz, ama Çin'in testleri daha güvenli şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Test ederken ABD ordusu ve istihbaratının meraklı gözlerinden uzak tutmanın en iyi yolu, bunu karanın içlerinde yapmaktır."
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