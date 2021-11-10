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https://tr.sputniknews.com/20211110/abdde-kongre-baskini-sorusturmasi-10-eski-beyaz-saray-calisani-ifadeye-cagirildi-1050643381.html
ABD'de Kongre baskını soruşturması: 10 eski Beyaz Saray çalışanı ifadeye çağırıldı
ABD'de Kongre baskını soruşturması: 10 eski Beyaz Saray çalışanı ifadeye çağırıldı
ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, aralarında eski Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin de olduğu... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T01:48+0300
2021-11-10T01:48+0300
dünya
abd
kongre
kongre binası
komite
abd’de başkanlık kaosu
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ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, "6 Ocak günü ve öncesinde Beyaz Saray'da olanları tüm detaylarıyla öğrenmek istiyoruz. Eski Başkan Trump ve danışmanları seçim sonuçlarını değiştirmek için ne yaptı öğrenmek zorundayız" ifadesini kullandı.İfadeye çağırılan isimler arasında eski Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'nin yanı sıra Trump'ın Üst Düzey Danışmanı Stephen Miller, eski Oval Ofis Operasyonlar Koordinatörü Molly Michael ve Trump'ın Özel Kalem Yardımcısı Christopher Liddell bulunuyor.6 Ocak Komitesi dün de Trump'a yakın 6 kişiyi ifadeye çağırmıştı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiştiABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-ozel-komite-trumpla-iliskili-6-kisiyi-ifadeye-cagirdi-1050606143.html
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abd, kongre, kongre binası, komite, abd’de başkanlık kaosu

ABD'de Kongre baskını soruşturması: 10 eski Beyaz Saray çalışanı ifadeye çağırıldı

01:48 10.11.2021
© Sputnik / Stringer / Fotoğraf bankasına girMitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı.
Mitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Stringer
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ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, aralarında eski Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin de olduğu eski Başkan Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan 10 kişiyi ifadeye çağırdı.
ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, "6 Ocak günü ve öncesinde Beyaz Saray'da olanları tüm detaylarıyla öğrenmek istiyoruz. Eski Başkan Trump ve danışmanları seçim sonuçlarını değiştirmek için ne yaptı öğrenmek zorundayız" ifadesini kullandı.
İfadeye çağırılan isimler arasında eski Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'nin yanı sıra Trump'ın Üst Düzey Danışmanı Stephen Miller, eski Oval Ofis Operasyonlar Koordinatörü Molly Michael ve Trump'ın Özel Kalem Yardımcısı Christopher Liddell bulunuyor.
6 Ocak Komitesi dün de Trump'a yakın 6 kişiyi ifadeye çağırmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
ABD Kongre binasına giren protestoculardan bazıları binanın içindeki anları görüntülediler. Güvenlik görevlileri zaman zaman çekimlere müdahale etmedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
DÜNYA
ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, Trump'la ilişkili 6 kişiyi ifadeye çağırdı
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