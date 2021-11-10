https://tr.sputniknews.com/20211110/abdde-uc-yetiskinden-biri-facebookun-topluma-zarar-verdigini-dusunuyor-1050674910.html

ABD’de üç yetişkinden biri, Facebook’un topluma zarar verdiğini düşünüyor

ABD’de üç yetişkinden biri, Facebook’un topluma zarar verdiğini düşünüyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, üç yetişkinden birinin Facebook’un topluma zarar verdiğine inanıyor. Aynı ankette, Amerikalıların teknoloji şirketlerine... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T20:15+0300

2021-11-10T20:15+0300

2021-11-10T20:15+0300

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Amerikan yayın kuruluşu CNN’in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile yaptığı ankette katılımcıların yüzde 76’sı Facebook’un topluma zararlı olduğunu, yüzde 11’i faydalı olduğunu, yüzde 13’ü ise faydası ya da zararı bulunmadığını ifade etti.Katılımcıların yüzde 55’i hatanın şirkette değil kullanıcılarda olduğunu söyledi.Katılımcıların yüzde 49’u Facebook üzerinden yayılan komplo teorilerine inanan bir tanıdığı olduğunu ifade ederken bu oranın 35 yaş altında yüzde 61’e çıktığı, 65 yaş üzerinde ise yüzde 35’e düştüğü bildirildi.ABD yönetiminin Facebook üzerindeki düzenlemelerini artırması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 53 oldu.Ankette Amerikalıların teknoloji şirketlerine güvenmediği de ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 38’i Google, Amazon ve Facebook gibi şirketlerin kullanıcıların faydasını düşündüğüne inanmadığını belirtti. Bu oranın 2019'da yüzde 29 olduğu vurgulandı.Facebook, geçen aylarda yüksek kârı, kamu güvenliğine tercih eden kültürünü gözler önüne seren şirket içi belgelerin basına yansımasıyla eleştirilere hedef olmuştu.Belgeleri basına sızdıran eski şirket çalışanı Frances Haugen Kongreye verdiği ifadede, yönetimi şirket üzerindeki denetimi artırmaya davet etmişti.Gelişmeler üzerine geçen ay Facebook, ismini Meta olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211028/facebook-adini-degistirdi-1050279910.html

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abd, google, cnn, facebook, amazon, meta