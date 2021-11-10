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Rusya Savunma Bakanlığı: NATO uçaklarının Karadeniz üzerindeki faaliyetlerinde artış görülüyor
Rusya Savunma Bakanlığı: NATO uçaklarının Karadeniz üzerindeki faaliyetlerinde artış görülüyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO ülkelerine ait uçakların Karadeniz hava sahasında, Rusya sınırlarının yakınında yaptığı uçuşların önemli... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T20:07+0300
2021-11-10T20:07+0300
savunma
abd
nato
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
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Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada NATO ülkelerine ait uçakların Karadeniz hava sahasında, Rusya sınırlarının yakınında yaptığı uçuşların önemli ölçüde sıklaştığına dikkat çekti.Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz bölgesindeki durumu sürekli olarak izlemeyi ve takip etmeyi sürdürüyor. Son 24 saatte NATO ülkelerine ait keşif uçakları, Rusya sınırlarına yakın uçuşlarının yoğunluğunu önemli ölçüde artırmış bulunuyor” ifadelerine yer verildi.Bu yakınlarda Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri bünyesindeki uçaksavar füze birliklerine ait radarların Karadeniz hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri’nin bir E-8C müşterek gözetim hedef saldırı radar sistemi uçağını saptadıklarını hatırlatan Konaşenkov, Rus radar sistemlerinin ayrıca ABD’ye ait 3 adet keşif uçağını da saptayarak takibe aldığını vurguladı.“ABD Hava Kuvvetleri'nin İngiltere topraklarından kalkan bir diğer U-2 stratejik keşif uçağı, radar keşif sistemlerimiz tarafından Ukrayna toprakları üzerinde tespit edildi ve takibe alındı” diyen Konaşenkov, bu uçağın Rusya sınırına 60 kilometre yaklaştığını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211031/lavrov-abd-karedeniz-kiyi-ulkelerini-catismaci-politika-izlemeye-zorluyor-1050348945.html
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abd, nato, rusya savunma bakanlığı, karadeniz

Rusya Savunma Bakanlığı: NATO uçaklarının Karadeniz üzerindeki faaliyetlerinde artış görülüyor

20:07 10.11.2021
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO ülkelerine ait uçakların Karadeniz hava sahasında, Rusya sınırlarının yakınında yaptığı uçuşların önemli ölçüde sıklaştığının tespit edildiğini belirtti.
Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada NATO ülkelerine ait uçakların Karadeniz hava sahasında, Rusya sınırlarının yakınında yaptığı uçuşların önemli ölçüde sıklaştığına dikkat çekti.
Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz bölgesindeki durumu sürekli olarak izlemeyi ve takip etmeyi sürdürüyor. Son 24 saatte NATO ülkelerine ait keşif uçakları, Rusya sınırlarına yakın uçuşlarının yoğunluğunu önemli ölçüde artırmış bulunuyor” ifadelerine yer verildi.
Bu yakınlarda Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri bünyesindeki uçaksavar füze birliklerine ait radarların Karadeniz hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri’nin bir E-8C müşterek gözetim hedef saldırı radar sistemi uçağını saptadıklarını hatırlatan Konaşenkov, Rus radar sistemlerinin ayrıca ABD’ye ait 3 adet keşif uçağını da saptayarak takibe aldığını vurguladı.
ABD Hava Kuvvetleri'nin İngiltere topraklarından kalkan bir diğer U-2 stratejik keşif uçağı, radar keşif sistemlerimiz tarafından Ukrayna toprakları üzerinde tespit edildi ve takibe alındı” diyen Konaşenkov, bu uçağın Rusya sınırına 60 kilometre yaklaştığını sözlerine ekledi.

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