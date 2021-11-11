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420 gram doğan Curtis 'dünyanın en prematüre bebeği' oldu
420 gram doğan Curtis 'dünyanın en prematüre bebeği' oldu
ABD'de 21 haftalıkken doğan bir erkek bebek, 'dünyanın en prematüre bebeği' olarak rekorlar kitabına girdi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T11:26+0300
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abd
alabama
bebek
prematüre doğum
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ABD'nin Alabama eyaletinde geçen yıl 420 gram doğan Curtis Means 'hayatta kalan en prematüre bebek' olarak kayıtlara geçti. 21 haftalık doğan yani normal bebeklere nazaran 16 hafta erken dünyaya gelmiş olan Curtis bu şekilde Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. 2020'de Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz'da havai fişek gösterisi esnasında hastaneye kaldırılan anne Michelle Butler, Curtis ve ikizi C'Asya'yı dünyaya getirmişti. C'Asya ertesi günü hayatını kaybetti ama Curtis yoğun bakımda hayata tutunmayı başardı. 3 ay solunum cihazına bağlı kalan Kurtis, hastanedeki 275 günün ardından bu nisan ayında taburcu edildi. Kendinden büyük 3 kardeşi daha olan Curtis hâlâ solunum ve beslenme sıkıntısı çekse de sağlığı genel olarak iyi durumda. Doğumu yaptıran doktor Brian Sims, "Bu işi neredeyse 20 yıldır yapıyorum ama hem bu kadar küçük hem de güçlü olan bir bebek daha görmedim. Curtis'in özel bir tarafı var" dedi. Bir önceki rekor yine ABD'de 21 hafta 2 günlükken doğan Richard Hutchinson'a aitti. Hutchinson'dan önce de Kanada'da 21 hafta 5 günlükken doğan bir bebek 34 yıldır bu rekoru elinde tutuyordu.
https://tr.sputniknews.com/20210809/dunyanin-en-kucuk-bebegi-taburcu-oldu-1045197352.html
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abd, alabama, bebek, prematüre doğum

420 gram doğan Curtis 'dünyanın en prematüre bebeği' oldu

11:26 11.11.2021
© Fotoğraf : TwitterSiyah bebek, bebek resmi
Siyah bebek, bebek resmi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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ABD'de 21 haftalıkken doğan bir erkek bebek, 'dünyanın en prematüre bebeği' olarak rekorlar kitabına girdi.
ABD'nin Alabama eyaletinde geçen yıl 420 gram doğan Curtis Means 'hayatta kalan en prematüre bebek' olarak kayıtlara geçti. 21 haftalık doğan yani normal bebeklere nazaran 16 hafta erken dünyaya gelmiş olan Curtis bu şekilde Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.
2020'de Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz'da havai fişek gösterisi esnasında hastaneye kaldırılan anne Michelle Butler, Curtis ve ikizi C'Asya'yı dünyaya getirmişti. C'Asya ertesi günü hayatını kaybetti ama Curtis yoğun bakımda hayata tutunmayı başardı. 3 ay solunum cihazına bağlı kalan Kurtis, hastanedeki 275 günün ardından bu nisan ayında taburcu edildi.
Kendinden büyük 3 kardeşi daha olan Curtis hâlâ solunum ve beslenme sıkıntısı çekse de sağlığı genel olarak iyi durumda. Doğumu yaptıran doktor Brian Sims, "Bu işi neredeyse 20 yıldır yapıyorum ama hem bu kadar küçük hem de güçlü olan bir bebek daha görmedim. Curtis'in özel bir tarafı var" dedi.
Bir önceki rekor yine ABD'de 21 hafta 2 günlükken doğan Richard Hutchinson'a aitti. Hutchinson'dan önce de Kanada'da 21 hafta 5 günlükken doğan bir bebek 34 yıldır bu rekoru elinde tutuyordu.
bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
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