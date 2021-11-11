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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'yı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşerek, Fransa ve ABD arasındaki "önemli" işbirliği... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T02:30+0300
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türkiye
abd
fransa
emmanuel macron
kamala harris
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 günlük Fransa ziyareti kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Macron, Avustralya denizaltı krizinden 2 ay sonra Harris ile "yeni bir dönemin başlangıcı" karşısında Fransa ve ABD arasındaki "önemli" işbirliği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti. Fransa ve ABD'nin geçmişte birlikte çalıştığında, "Ortak değerler sayesinde her zaman çok başarılı olduğunu" belirten Macron, "Yeni bir dönemin başlangıcında olduğumuz ve işbirliğimizin kesinlikle çok önemli olduğu konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.G20 kapsamında 29 Ekim’de ABD Başkanı Joe Biden ile Roma’da görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Macron, "Birkaç gün önce Roma'da Başkan Biden ile önümüzdeki haftalar, aylar ve yıllar için yol gösteren verimli bir toplantı yaptık" dedi.Öte yandan Fransa'ya 5 günlük ziyareti kapsamında Başkan Yardımcısı Harris, yarın düzenlenen Paris Barış Forumu'ndaki törenlere ve cuma günü ise Libya Konferansı'na katılacak.
https://tr.sputniknews.com/20210919/fransa-disisleri-bakanindan-abd-ve-avustralya-icin-eski-ortak-nitelemesi-1049033123.html
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abd, fransa, emmanuel macron, kamala harris

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü

02:30 11.11.2021
© İHA / IAN LANGSDONFransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA / IAN LANGSDON
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'yı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşerek, Fransa ve ABD arasındaki "önemli" işbirliği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 günlük Fransa ziyareti kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Macron, Avustralya denizaltı krizinden 2 ay sonra Harris ile "yeni bir dönemin başlangıcı" karşısında Fransa ve ABD arasındaki "önemli" işbirliği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.
Fransa ve ABD'nin geçmişte birlikte çalıştığında, "Ortak değerler sayesinde her zaman çok başarılı olduğunu" belirten Macron, "Yeni bir dönemin başlangıcında olduğumuz ve işbirliğimizin kesinlikle çok önemli olduğu konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.
G20 kapsamında 29 Ekim’de ABD Başkanı Joe Biden ile Roma’da görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Macron, "Birkaç gün önce Roma'da Başkan Biden ile önümüzdeki haftalar, aylar ve yıllar için yol gösteren verimli bir toplantı yaptık" dedi.
Öte yandan Fransa'ya 5 günlük ziyareti kapsamında Başkan Yardımcısı Harris, yarın düzenlenen Paris Barış Forumu'ndaki törenlere ve cuma günü ise Libya Konferansı'na katılacak.
Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
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Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi
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