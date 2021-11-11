https://tr.sputniknews.com/20211111/fransiz-politikaci-mariani-natonun-karadenizdeki-manevralari-provokasyon-1050708711.html
Fransız politikacı Mariani: NATO’nun Karadeniz’deki manevraları provokasyon
Fransız politikacı Mariani: NATO’nun Karadeniz’deki manevraları provokasyon
Fransız politikacı, Avrupa Parlamentosu milletvekili Thierry Mariani, NATO’nun Karadeniz’deki tatbikatlarının, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:53+0300
2021-11-11T17:53+0300
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politika
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rusya
nato
karadeniz
provokasyon
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Sputnik’e konuşan Mariani, “Rus filosu, ABD kıyıları yakınındaki uluslararası sularda, Washington’a yakın mesafede, manevralar yapmaya başlasaydı ABD’nin tepkisi ne olurdu? Amerikalılar bunu yeni bir Küba Krizi olarak değerlendirir, savaşa hazırlanırlardı” ifadesini kullandı.“Aynı zamanda Blinken, Rusya’nın bir numaralı düşman olduğunu söylediğinde, bu dürüst bir görüş” diyen Mariani, NATO’nun Washington’a yaramak için ateşle oynadığını kaydederek, “Blok yavaş yavaş Rusya’yla çatışmaya yaklaşıyor. NATO’nun Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna’daki misyonları buna örnek” dedi.Fransız politikacı, “Varşova Paktı ortadan kalkınca NATO’nun da feshedilmesi gerekiyordu. İttifak güçlerinin şimdiki genişlemesi tüm dünyada büyük tedirginlik uyandırıyor” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/rusya-abd-ve-natonun-karadenizdeki-askeri-faaliyetleri-artti-1050708391.html
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Fransız politikacı Mariani: NATO’nun Karadeniz’deki manevraları provokasyon
Fransız politikacı, Avrupa Parlamentosu milletvekili Thierry Mariani, NATO’nun Karadeniz’deki tatbikatlarının, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından tasarlanan Rusya karşıtı provokasyon olduğunu belirtti.
Sputnik’e konuşan Mariani, “Rus filosu, ABD kıyıları yakınındaki uluslararası sularda, Washington’a yakın mesafede, manevralar yapmaya başlasaydı ABD’nin tepkisi ne olurdu? Amerikalılar bunu yeni bir Küba Krizi olarak değerlendirir, savaşa hazırlanırlardı” ifadesini kullandı.
“Aynı zamanda Blinken, Rusya’nın bir numaralı düşman olduğunu söylediğinde, bu dürüst bir görüş” diyen Mariani, NATO’nun Washington’a yaramak için ateşle oynadığını kaydederek, “Blok yavaş yavaş Rusya’yla çatışmaya yaklaşıyor. NATO’nun Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna’daki misyonları buna örnek” dedi.
Fransız politikacı, “Varşova Paktı ortadan kalkınca NATO’nun da feshedilmesi gerekiyordu. İttifak güçlerinin şimdiki genişlemesi tüm dünyada büyük tedirginlik uyandırıyor” diye ekledi.