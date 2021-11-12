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https://tr.sputniknews.com/20211112/abdde-emekli-doktor-89-yasinda-fizik-doktorasini-tamamladi-1050723069.html
ABD'de emekli doktor, 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı
ABD'de emekli doktor, 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı
ABD'nin Rhode Island eyaletinde oturan emekli doktor Manfred Steiner, 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T04:13+0300
2021-11-12T04:13+0300
dünya
abd
doktor
doktora
manfred steiner
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Viyana Üniversitesi'nden 1955'te tıp diplomasını almasından birkaç hafta sonra ABD'ye taşınan Steiner, Tufts Üniversitesinde hematoloji ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde biyokimya okuyarak tıp profesörü oldu.Kan ve kan hastalıkları konusunda başarılı bir kariyere sahip olan Steiner, 1985-1994 yıllarında, Providence şehrindeki dünyanın en saygın üniversitelerinden Brown'da Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü'nün yöneticiliğini üstlendi.2000 yılında emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan Steiner, 70 yaşında Brown Üniversitesinde fizik üzerine lisans dersleri almaya başladı.2007'de doktora programına kaydolmak için yeterli krediye ulaşan Steiner, tezinde, iletken metallerdeki elektronların kuantum mekanik olarak nasıl davrandığını ve fermiyonların davranışlarında nasıl bozonlara dönüşebileceğini araştırdı.'Fizik eğitimimi tamamlamak hayatımın en sevindirici noktasıydı'Fizik doktorasını alan Steiner, bunun gençlik hayali olduğunu söyledi.Genlik yıllarını Viyana'da geçiren Steiner, o senelerde Albert Einstein ve Max Planck'ın kitaplarını okuduktan sonra fizikçi olmaya karar verdiğini ancak II. Dünya Savaşı'ndan sonra annesi ve amcasının kendisini tıp okumaya yönlendirdiğini söyledi.Steiner, ömrü boyunca fizikçi olma hayalini aklından çıkaramadığını belirterek, "Sonunda başardım. Fizik eğitimimi tamamlamak hayatımın en sevindirici noktasıydı." diye konuştu.Yeni kariyeriyle ilgili "Ücretli bir iş aramıyorum, o kısmı geçtim" diyen Steiner, 1960'tan beri evli olduğu 93 yaşındaki eşi Sheila ile bu ay 90. yaş gününü kutlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211109/87-yasinda-yuksek-lisans-mezunu-oldu-1050613369.html
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abd, doktor, doktora, manfred steiner

ABD'de emekli doktor, 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı

04:13 12.11.2021
© AP Photo / Stew MilneManfred Steiner
Manfred Steiner - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Stew Milne
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ABD'nin Rhode Island eyaletinde oturan emekli doktor Manfred Steiner, 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı.
Viyana Üniversitesi'nden 1955'te tıp diplomasını almasından birkaç hafta sonra ABD'ye taşınan Steiner, Tufts Üniversitesinde hematoloji ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde biyokimya okuyarak tıp profesörü oldu.
Kan ve kan hastalıkları konusunda başarılı bir kariyere sahip olan Steiner, 1985-1994 yıllarında, Providence şehrindeki dünyanın en saygın üniversitelerinden Brown'da Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü'nün yöneticiliğini üstlendi.
2000 yılında emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan Steiner, 70 yaşında Brown Üniversitesinde fizik üzerine lisans dersleri almaya başladı.
2007'de doktora programına kaydolmak için yeterli krediye ulaşan Steiner, tezinde, iletken metallerdeki elektronların kuantum mekanik olarak nasıl davrandığını ve fermiyonların davranışlarında nasıl bozonlara dönüşebileceğini araştırdı.

'Fizik eğitimimi tamamlamak hayatımın en sevindirici noktasıydı'

Fizik doktorasını alan Steiner, bunun gençlik hayali olduğunu söyledi.
Genlik yıllarını Viyana'da geçiren Steiner, o senelerde Albert Einstein ve Max Planck'ın kitaplarını okuduktan sonra fizikçi olmaya karar verdiğini ancak II. Dünya Savaşı'ndan sonra annesi ve amcasının kendisini tıp okumaya yönlendirdiğini söyledi.
Steiner, ömrü boyunca fizikçi olma hayalini aklından çıkaramadığını belirterek, "Sonunda başardım. Fizik eğitimimi tamamlamak hayatımın en sevindirici noktasıydı." diye konuştu.
Yeni kariyeriyle ilgili "Ücretli bir iş aramıyorum, o kısmı geçtim" diyen Steiner, 1960'tan beri evli olduğu 93 yaşındaki eşi Sheila ile bu ay 90. yaş gününü kutlayacak.
Sri Lanka'dan Kanada'ya göç eden 87 yaşındaki bir kadın, York Üniversitesi'nde yüksek lisans mezunu olan en yaşlı kişi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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