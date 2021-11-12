Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni uygulamaya alacağız
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211112/ankarada-bir-ogretmen-kendisine-isimsiz-gonderilen-cicegin-izini-surdu-cinsel-taciz-davasi-acildi-1050736849.html
Ankara'da bir öğretmen kendisine isimsiz gönderilen çiçeğin izini sürdü, cinsel taciz davası açıldı
Ankara'da bir öğretmen kendisine isimsiz gönderilen çiçeğin izini sürdü, cinsel taciz davası açıldı
Ankara'da bir özel okulda öğretmenlik yapan F.G.M., 1.5 ay arayla kendisine aşk şiiri notuyla gönderilen 2 gül buketinin izini sürdü. Çiçekçinin güvenlik... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T13:41+0300
2021-11-12T13:41+0300
yaşam
ankara
türkiye
okul
öğretmen
taciz
sözlü taciz
kadına yönelik taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050736538_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_623c630dbd29ebb9328285b7433b0a1c.jpg
Ankara'da matematik öğretmenliği yapan ve evli olan F.G.M.'ye, 15 Şubat 2018 tarihinde, rahatsızlığının ardından 'geçmiş olsun' notu iliştirilmiş, isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi. F.G.M., gülleri önce eşinin gönderdiğini düşündü ancak akşam eve gittiğinde buketin kocasından olmadığını öğrendi. 1.5 ay sonra 30 Mart 2018'de F.G.M.'ye ikinci kez isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi. F.G.M., teneffüs sırasında kuryenin getirdiği, aşk şiiri de iliştirilen gül buketinin izini sürdü. Kuryeden güllerin gönderildiği çiçekçinin adresini alan öğretmen, arkadaşlarıyla adrese gitti. F.G.M., çiçekçinin güvenlik kamerası görüntüsünden kendisine buket gönderen kişinin, aynı okulda görevli temizlik görevlisi B.Ş. olduğunu gördü.2 yıl hapis istemiyle davaF.G.M., avukatı aracılığıyla B.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğretmen, dilekçesinde B.Ş.'nin hasta olduğunu bilmesine imkan yokken kendisine 'geçmiş olsun' yazılı not kağıdıyla çiçek gönderilmesinden rahatsız olduğunu ayrıca gül buketlerinin arasına şiir de iliştirildiğini belirtti. F.G.M., çiçekçiden aldığı güvenlik kamerası görüntülerini de dosyaya delil olarak sundu. B.Ş. ise ifadesinde, gül buketlerini kendisinin gönderdiğini; ancak F.G.M.'nin evli olduğunu bilmediğini söyledi. B.Ş. ayrıca F.G.M.'nin eşi A.M.'nin olaydan sonra kendisi ile irtibata geçtiğini, kamera görüntüleri ve gönderdiği özür mesajını kendi eşine göndereceğini söyleyerek, şantajda bulunduğu iddia edip, şikayetçi oldu. Soruşturmada temizlik görevlisi B.Ş. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle ve F.G.M.'nin eşi A.M. hakkında ise 'şantaj' suçundan dava açıldı.Savcı cezalandırılmasını istediAnkara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar aşamasına gelen davada savcı, mütalaasını sundu. Savcı, temizlik görevlisi B.Ş.'nin aynı kurumda görev yaptığı F.G.M.'ye yönelik eyleminde mevcut delil durumu itibarıyla suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını, A.M.'nin ise üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık B.Ş.'ye mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.'Yargıtay'ın benzer kararları var'Matematik öğretmeni F.G.M.'nin avukatı Cem Aykaç, müvekkilinin kendisine gönderilen isimsiz güller nedeniyle rahatsız olduğunu belirterek, "İlk çiçek 'geçmiş olsun' temalı. Öğretmen hanım, bunu eşinin gönderdiğini düşünerek akşam mutlu bir şekilde evine gidiyor. Evde konuştuklarında çiçeği gönderen eşi değil sonra müvekkilim okula gidemediği bir günün ertesinde yine çiçek geliyor sonra olay ortaya çıkıyor. Okulun temizlik görevlisi evli olmasına rağmen evli olan öğretmen hanımefendiye bu çiçeği gönderme gafletinde bulunuyor. Şikayette bulunduk. Cinsel saldırı suçları genelde temas içerir. Cinsel taciz suçunda bir temas olma zorunluluğu yoktur. Yargıtay’ın daha önce benzer dosyalarda verdiği kararlar var. Savcı, 'Bu kişi cinsel tacizden yargılanmalıdır' dedi. Kamu davası devam diyor" dedi.Avukat Aykaç, "Evliyseniz ve karşınızdaki kişi de evliyse yaptığınız hareketlere son derece dikkat etmek zorundasınız. Evli değilseniz de dikkat etmeniz gerekir. Burada asıl olan hareketin muhatabı yani kişinin rahatsız olmamasıdır. Hukukumuz bunu düzenlemiştir. Burada çiçeğin içeriğinden gönderim şekline kadar her şey mahkemenin vereceği kararda etkili olacaktır. Sonuçta bunların hepsinin toplumda kabul edilmiş anlamları var. Her çeşit çiçeğin bir anlama geldiği toplumca kabul edilir; bunlar da yargılama aşamasında dikkate alınır" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211111/doktora-cinsel-icerikli-mesajlar-yazan-saniga-zincirleme-cinsel-taciz-sucundan-ceza-1050696917.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050736538_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47f56f85e2691c208afc440416f24aa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, türkiye, okul, öğretmen, taciz, sözlü taciz, kadına yönelik taciz

Ankara'da bir öğretmen kendisine isimsiz gönderilen çiçeğin izini sürdü, cinsel taciz davası açıldı

13:41 12.11.2021
© DHAÖğretmene isimsiz gönderilen bir demet gül
Öğretmene isimsiz gönderilen bir demet gül - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© DHA
Abone ol
Ankara'da bir özel okulda öğretmenlik yapan F.G.M., 1.5 ay arayla kendisine aşk şiiri notuyla gönderilen 2 gül buketinin izini sürdü. Çiçekçinin güvenlik kamerası görüntülerinden buketlerin, aynı okulda görevli, evli temizlik görevlisi B.Ş. tarafından gönderildiğini tespit eden F.G.M., suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da matematik öğretmenliği yapan ve evli olan F.G.M.'ye, 15 Şubat 2018 tarihinde, rahatsızlığının ardından 'geçmiş olsun' notu iliştirilmiş, isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi. F.G.M., gülleri önce eşinin gönderdiğini düşündü ancak akşam eve gittiğinde buketin kocasından olmadığını öğrendi.
1.5 ay sonra 30 Mart 2018'de F.G.M.'ye ikinci kez isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi. F.G.M., teneffüs sırasında kuryenin getirdiği, aşk şiiri de iliştirilen gül buketinin izini sürdü. Kuryeden güllerin gönderildiği çiçekçinin adresini alan öğretmen, arkadaşlarıyla adrese gitti. F.G.M., çiçekçinin güvenlik kamerası görüntüsünden kendisine buket gönderen kişinin, aynı okulda görevli temizlik görevlisi B.Ş. olduğunu gördü.

2 yıl hapis istemiyle dava

F.G.M., avukatı aracılığıyla B.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğretmen, dilekçesinde B.Ş.'nin hasta olduğunu bilmesine imkan yokken kendisine 'geçmiş olsun' yazılı not kağıdıyla çiçek gönderilmesinden rahatsız olduğunu ayrıca gül buketlerinin arasına şiir de iliştirildiğini belirtti. F.G.M., çiçekçiden aldığı güvenlik kamerası görüntülerini de dosyaya delil olarak sundu. B.Ş. ise ifadesinde, gül buketlerini kendisinin gönderdiğini; ancak F.G.M.'nin evli olduğunu bilmediğini söyledi.
B.Ş. ayrıca F.G.M.'nin eşi A.M.'nin olaydan sonra kendisi ile irtibata geçtiğini, kamera görüntüleri ve gönderdiği özür mesajını kendi eşine göndereceğini söyleyerek, şantajda bulunduğu iddia edip, şikayetçi oldu. Soruşturmada temizlik görevlisi B.Ş. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle ve F.G.M.'nin eşi A.M. hakkında ise 'şantaj' suçundan dava açıldı.

Savcı cezalandırılmasını istedi

Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar aşamasına gelen davada savcı, mütalaasını sundu. Savcı, temizlik görevlisi B.Ş.'nin aynı kurumda görev yaptığı F.G.M.'ye yönelik eyleminde mevcut delil durumu itibarıyla suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını, A.M.'nin ise üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık B.Ş.'ye mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'Yargıtay'ın benzer kararları var'

Matematik öğretmeni F.G.M.'nin avukatı Cem Aykaç, müvekkilinin kendisine gönderilen isimsiz güller nedeniyle rahatsız olduğunu belirterek, "İlk çiçek 'geçmiş olsun' temalı. Öğretmen hanım, bunu eşinin gönderdiğini düşünerek akşam mutlu bir şekilde evine gidiyor. Evde konuştuklarında çiçeği gönderen eşi değil sonra müvekkilim okula gidemediği bir günün ertesinde yine çiçek geliyor sonra olay ortaya çıkıyor. Okulun temizlik görevlisi evli olmasına rağmen evli olan öğretmen hanımefendiye bu çiçeği gönderme gafletinde bulunuyor. Şikayette bulunduk. Cinsel saldırı suçları genelde temas içerir. Cinsel taciz suçunda bir temas olma zorunluluğu yoktur. Yargıtay’ın daha önce benzer dosyalarda verdiği kararlar var. Savcı, 'Bu kişi cinsel tacizden yargılanmalıdır' dedi. Kamu davası devam diyor" dedi.
Avukat Aykaç, "Evliyseniz ve karşınızdaki kişi de evliyse yaptığınız hareketlere son derece dikkat etmek zorundasınız. Evli değilseniz de dikkat etmeniz gerekir. Burada asıl olan hareketin muhatabı yani kişinin rahatsız olmamasıdır. Hukukumuz bunu düzenlemiştir. Burada çiçeğin içeriğinden gönderim şekline kadar her şey mahkemenin vereceği kararda etkili olacaktır. Sonuçta bunların hepsinin toplumda kabul edilmiş anlamları var. Her çeşit çiçeğin bir anlama geldiği toplumca kabul edilir; bunlar da yargılama aşamasında dikkate alınır" diye konuştu.
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
TÜRKİYE
Doktora cinsel içerikli mesajlar yazan sanığa 'zincirleme cinsel taciz' suçundan ceza
Dün, 13:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:09'Kripto para ticareti haramdır' fetvası veren Endonezya Ulema Meclisi: Şeriata uyarsa izin verilir
15:083 Yılda ekmeğin fiyatı yüzde 120 arttı
15:05Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni uygulamaya alacağız
15:04'Muz yeme' videosu paylaşan 45 sığınmacı sınır dışı edilecek
15:04Rusya ordusu, Karadeniz’de NATO’ya ait 6 uçağa eşlik etti
14:58Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne alınmadı
14:49Soylu'dan 'ses ve görüntü kaydı' genelgesi açıklaması: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru
14:47Bir bölümü nehir statüsünden çıkarılan Dicle'de ani su değişimleri canlı türlerini yok ediyor
14:45Antalya'da dip temizliğinde denizden süpürge, klozet, trafik dubası ve çok sayıda lastik çıkarıldı
14:42Türkiye'nin SİHA'larında Ukrayna yapımı motor kullanılacak
14:40Vakaların artışta olduğu Norveç'te tüm yetişkinlere 3. doz aşı başlıyor
14:29Diyanet cemaatlerde mesafe kurallarını kaldırdı
14:26Takım arkadaşını dövdürten PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo serbest bırakıldı
14:25Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Aklı yoktu hastaydı da, nasıl arkadan saldırdı?
14:07'ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından endişeli' haberi sorulan Peskov: Tehdit değiliz
13:51TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Aykan: İçinden diri fay hattı geçen kent sayısı 24'e yükseldi
13:48George Harrison ve Ringo Starr'ın yer aldığı 1968 tarihli şarkı bulundu
13:48Güney Çin Denizi’ndeki gerilim 3. Dünya Savaşı riski taşıyor mu?
13:41Ankara'da bir öğretmen kendisine isimsiz gönderilen çiçeğin izini sürdü, cinsel taciz davası açıldı
13:35İsrail, 'Scorpius' adlı yeni elektronik harp sistemini tanıttı