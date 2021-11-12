https://tr.sputniknews.com/20211112/jel-tedavisi-felcli-fareler-4-hafta-icinde-yurudu-1050744519.html

Felçli fareler jel tedavisiyle 4 hafta içinde yürüdü

Felçli fareler jel tedavisiyle 4 hafta içinde yürüdü

ABD'nin Northwestern Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmada, felçli farelerin omuriliklerine jel formunda nanolifler enjekte edilmesinin ardından 4 hafta... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T16:45+0300

2021-11-12T16:45+0300

2021-11-12T16:46+0300

yaşam

abd

bilim insanları

northwestern üniversitesi

tedavi

felç

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ABD'de Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü ve sonuçları Science dergisinde yayınlanan çalışmada, felçli farelerin omuriliklerine jel formunda nanolifler enjekte edilmesinin ardından 4 hafta içinde yürümeye başladıkları görüldü.Araştırmayı yürüten ekibin şefi Samuel Stupp, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Araştırmamızın amacı, insaların büyük bir travma veya hastalıktan sonra felç olmalarını önlemek için bir terapi geliştirmekti" ifadelerini kullandı.Stupp ve ekibi, omurilikte hasarlı olan dokuların onarılması için nanoliflerden faydalanadı.Ekip, kendi geliştirdiği jel formundaki nanolifleri, felç olmuş farelere enjekte etti ve olumlu bir netice aldı.Jelin, hasarlı dokuları sararak sinir hücrelerinin onarılmasını sağladığı fark edildi ve kan dolaşımı ve elektrik sinyallerinin iletimini yeniden başlamasıyla fareler, 4 haftanın sonunda yürümeye başladı.Her bir lif insan saçından yaklaşık 10 bin kat daha ince ve sinirlerin onarılması için sinyalleri ileten ve peptit adı verilen yüz binlerce biyoaktif molekülden oluşuyor.Ekip, çalışmanın bir sonraki yıl insanlar üzerinde de test edilmesi konusunda ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay almayı bekliyor.Resmi istatistiklere göre, yalnızca ABD'de yaklaşık 300 bin insan, omurilik yaralanması yaşadı.

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abd, bilim insanları, northwestern üniversitesi, tedavi, felç